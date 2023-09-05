Сливи для маринування необхідно брати тверді й м’ясисті, від яких буде добре відокремлюватися кісточка. Хоча й заготовлювати такі сливи можна як із кісточкою, так і без неї. Плоди можна додавати до різних салатів, м’ясних і рибних страв чи закусок. Використовувати їх можна також для приготування десертів і пирогів. Як приготувати мариновані сливи на зиму в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Маринована слива на зиму: рецепт

Інгредієнти:

1 л слив;

1 л води;

300 г цукру;

1 ч. л. кориці;

15 шт. гвоздики.

Спосіб приготування: