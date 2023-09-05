Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Маринована слива на зиму: рецепт приготування покроково

5 Вересня 2023, 11:40
Анна Голішевська редакторка стрічки
Маринована слива на зиму: рецепт приготування покроково
Джерело: Unsplash

Сливи для маринування необхідно брати тверді й м’ясисті, від яких буде добре відокремлюватися кісточка. Хоча й заготовлювати такі сливи можна як із кісточкою, так і без неї. Плоди можна додавати до різних салатів, м’ясних і рибних страв чи закусок. Використовувати їх можна також для приготування десертів і пирогів. Як приготувати мариновані сливи на зиму в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Маринована слива на зиму: рецепт 

Інгредієнти: 

  • 1 л слив;
  • 1 л води;
  • 300 г цукру;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 15 шт. гвоздики.

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь підготуйте банки та кришки для консервації. Промийте їх у проточній воді з харчовою содою чи будь-яким іншим мийним засобом.
  2. Після цього стерилізуйте у духовці. Для цього поставте їх у холодну духову шафу шийкою вниз, увімкніть температуру 160-180°C, а потім стерилізуйте приблизно 20 хвилин.
  3. Сливи ретельно сполосніть у воді та щільним шаром викладіть у підготовлені банки.
  4. Для приготування маринаду у каструлю налийте відфільтровану воду. Додайте до неї цукор, корицю та гвоздику.
  5. Поставте на плиту і доведіть до кипіння, помішуючи, щоб кристали цукру повністю розчинилися.
  6. Кип’ятіть декілька хвилин, потім залийте гарячим маринадом сливи у банках.
  7. Візьміть велику каструлю для стерилізації: на її дно викладіть рушник чи марлю, щоб банки не потріскалися.
  8. Ставте в неї банки зі сливами та залийте по плічки водою. Стерилізуйте після закипання води близько 30 хвилин, потім акуратно дістаньте, щоб не обпектися.
  9. Закрийте стерильними кришками і переверніть догори дном.
  10. Вкутайте пледом або ковдрою приблизно на добу – до повного остигання. Потім залиште мариновані сливи в темному прохолодному місці до зими.
Читайте також:
ЯблукоНезвичний та ніжний смак: рецепт варення з яблук Білий налив

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь