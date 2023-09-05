Сливи для маринування необхідно брати тверді й м’ясисті, від яких буде добре відокремлюватися кісточка. Хоча й заготовлювати такі сливи можна як із кісточкою, так і без неї. Плоди можна додавати до різних салатів, м’ясних і рибних страв чи закусок. Використовувати їх можна також для приготування десертів і пирогів. Як приготувати мариновані сливи на зиму в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Маринована слива на зиму: рецепт
Інгредієнти:
- 1 л слив;
- 1 л води;
- 300 г цукру;
- 1 ч. л. кориці;
- 15 шт. гвоздики.
Спосіб приготування:
- Заздалегідь підготуйте банки та кришки для консервації. Промийте їх у проточній воді з харчовою содою чи будь-яким іншим мийним засобом.
- Після цього стерилізуйте у духовці. Для цього поставте їх у холодну духову шафу шийкою вниз, увімкніть температуру 160-180°C, а потім стерилізуйте приблизно 20 хвилин.
- Сливи ретельно сполосніть у воді та щільним шаром викладіть у підготовлені банки.
- Для приготування маринаду у каструлю налийте відфільтровану воду. Додайте до неї цукор, корицю та гвоздику.
- Поставте на плиту і доведіть до кипіння, помішуючи, щоб кристали цукру повністю розчинилися.
- Кип’ятіть декілька хвилин, потім залийте гарячим маринадом сливи у банках.
- Візьміть велику каструлю для стерилізації: на її дно викладіть рушник чи марлю, щоб банки не потріскалися.
- Ставте в неї банки зі сливами та залийте по плічки водою. Стерилізуйте після закипання води близько 30 хвилин, потім акуратно дістаньте, щоб не обпектися.
- Закрийте стерильними кришками і переверніть догори дном.
- Вкутайте пледом або ковдрою приблизно на добу – до повного остигання. Потім залиште мариновані сливи в темному прохолодному місці до зими.