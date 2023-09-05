Мариновані баклажани: покроковий рецепт смачної закуски на зиму

Є безліч різних рецептів баклажанів. Їх смажать, запікають, подають як закуску або гарнір, додають до салатів, перших і других страв.
В Україні найбільш популярними стали мариновані баклажани по-корейськи. Готувати їх – справжнє задоволення! Покроковий рецепт читайте у нашому матеріалі.
Передусім треба вибрати овочі. Для цього підійдуть баклажани будь-якої форми та кольору. До речі, вони можуть бути не тільки фіолетовими, є й білі, жовті, рожеві, коричневі та навіть зелені. Головне, щоб були свіжі, тугі та без пошкоджень.
Окрім баклажанів, цей рецепт потребує інших овочів, продуктів та відповідної тари. Отже, підготуйтеся:
Інгредієнти на 1 л:
- 800 г баклажанів;
- 300 г моркви;
- 300 г болгарського перцю;
- 100 мл оцту;
- 20 г приправи по-корейськи;
- 4-5 зубчиків часнику;
- 2 ст. л. олії;
- 1 ст. л солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 пучок петрушки.
Порада: за бажанням можна додати ще половинку стручка гострого перцю.
Далі вже справа техніки.
Приготування:
- Ретельно помийте банки з кришками та простерилізуйте.
- Овочі та зелень вимийте проточною водою.
- Видаліть плодоніжки у баклажанів, плоди покладіть у велику каструлю з окропом та варіть під кришкою на середньому вогні приблизно 10 хвилин (до напівготовності).
- Перекладіть баклажани на дошку з паперовим рушником, потім накрийте іншою дошкою з чимось важким (гнітом) та залиште на одну годину, щоб вийшла зайва рідина. Після цього наріжте брусочками.
- Очистіть моркву, натріть на спеціальній тертушці, як для моркви по-корейськи.
- У солодкого перця відріжте плодоніжку, видаліть серцевину, а потім наріжте соломкою по 3-4 см.
- Подрібніть зелень петрушки.
- Очищені зубчики часника розчавіть у ступці або пропустіть через прес.
- Змішайте у великому посуді баклажани, моркву, солодкий перець, петрушку, цукор, сіль, приправу для моркви по-корейськи.
- Додайте додайте у суміш гарячу олію та оцет. Перемішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на кілька годин.
- Далі перекладіть охолоджену суміш у підготовлені банки, закрийте кришками і стерилізуйте протягом 20 хвилин з моменту закипання. Посля чого закрийте кришками.
- Переверніть гарячі банки, накрийте рушником і залиште за кімнатної температури. Зберігайте заготовку в темному прохолодному місці.
Насолоджуйтеся неймовірними маринованими баклажанами по-корейськи, які чудово прикрасять буденні та святкові страви.
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Фото: Згенерованно ШІ