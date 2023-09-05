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Їжа

Мариновані баклажани: покроковий рецепт смачної закуски на зиму

5 Вересня 2023, 14:31
Марина Мелехова редактор
в банках

Є безліч різних рецептів баклажанів. Їх смажать, запікають, подають як закуску або гарнір, додають до салатів, перших і других страв.

В Україні найбільш популярними стали мариновані баклажани по-корейськи.  Готувати їх – справжнє задоволення! Покроковий рецепт читайте у нашому матеріалі.

Передусім треба вибрати овочі. Для цього підійдуть баклажани будь-якої форми та кольору. До речі, вони можуть бути не тільки фіолетовими, є й білі, жовті, рожеві, коричневі та навіть зелені. Головне, щоб були свіжі, тугі та без пошкоджень.

Окрім баклажанів, цей рецепт потребує інших овочів, продуктів та відповідної тари. Отже, підготуйтеся:

Інгредієнти на 1 л:

  • 800 г баклажанів;
  • 300 г моркви;
  • 300 г болгарського перцю;
  • 100 мл оцту;
  • 20 г приправи по-корейськи;
  • 4-5 зубчиків часнику;
  • 2 ст. л. олії;
  • 1 ст. л солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1 пучок петрушки.

Порада: за бажанням можна додати ще половинку стручка гострого перцю.

Далі вже справа техніки.

Приготування:

  1. Ретельно помийте банки з кришками та простерилізуйте.
  2. Овочі та зелень вимийте проточною водою.
  3. Видаліть плодоніжки у баклажанів, плоди покладіть у велику каструлю з окропом та варіть під кришкою на середньому вогні приблизно 10 хвилин (до напівготовності).
  4. Перекладіть баклажани  на дошку з паперовим рушником, потім накрийте іншою дошкою з чимось важким (гнітом) та залиште на одну годину, щоб вийшла зайва рідина. Після цього наріжте брусочками.
  5. Очистіть моркву, натріть на спеціальній тертушці, як для моркви по-корейськи.
  6. У солодкого перця відріжте плодоніжку, видаліть серцевину, а потім наріжте соломкою по 3-4 см.
  7. Подрібніть зелень петрушки.
  8. Очищені зубчики часника розчавіть у ступці або пропустіть через прес.
  9. Змішайте у великому посуді баклажани, моркву, солодкий перець, петрушку, цукор, сіль, приправу для моркви по-корейськи.
  10. Додайте додайте у суміш гарячу олію та оцет. Перемішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на кілька годин.
  11. Далі перекладіть охолоджену суміш у підготовлені банки, закрийте кришками і стерилізуйте протягом 20 хвилин з моменту закипання. Посля чого закрийте кришками.
  12. Переверніть гарячі банки, накрийте рушником і залиште за кімнатної температури. Зберігайте заготовку в темному прохолодному місці.

Насолоджуйтеся неймовірними маринованими баклажанами по-корейськи, які чудово прикрасять буденні та святкові страви.

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Фото: Згенерованно ШІ

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