Мариновані баклажани: покроковий рецепт смачної закуски на зиму

Є безліч різних рецептів баклажанів. Їх смажать, запікають, подають як закуску або гарнір, додають до салатів, перших і других страв.

В Україні найбільш популярними стали мариновані баклажани по-корейськи. Готувати їх – справжнє задоволення! Покроковий рецепт читайте у нашому матеріалі.

Передусім треба вибрати овочі. Для цього підійдуть баклажани будь-якої форми та кольору. До речі, вони можуть бути не тільки фіолетовими, є й білі, жовті, рожеві, коричневі та навіть зелені. Головне, щоб були свіжі, тугі та без пошкоджень.

Окрім баклажанів, цей рецепт потребує інших овочів, продуктів та відповідної тари. Отже, підготуйтеся:

Інгредієнти на 1 л:

800 г баклажанів;

300 г моркви;

300 г болгарського перцю;

100 мл оцту;

20 г приправи по-корейськи;

4-5 зубчиків часнику;

2 ст. л. олії;

1 ст. л солі;

1 ст. л. цукру;

1 пучок петрушки.

Порада: за бажанням можна додати ще половинку стручка гострого перцю.

Далі вже справа техніки.

Приготування:

Ретельно помийте банки з кришками та простерилізуйте. Овочі та зелень вимийте проточною водою. Видаліть плодоніжки у баклажанів, плоди покладіть у велику каструлю з окропом та варіть під кришкою на середньому вогні приблизно 10 хвилин (до напівготовності). Перекладіть баклажани на дошку з паперовим рушником, потім накрийте іншою дошкою з чимось важким (гнітом) та залиште на одну годину, щоб вийшла зайва рідина. Після цього наріжте брусочками. Очистіть моркву, натріть на спеціальній тертушці, як для моркви по-корейськи. У солодкого перця відріжте плодоніжку, видаліть серцевину, а потім наріжте соломкою по 3-4 см. Подрібніть зелень петрушки. Очищені зубчики часника розчавіть у ступці або пропустіть через прес. Змішайте у великому посуді баклажани, моркву, солодкий перець, петрушку, цукор, сіль, приправу для моркви по-корейськи. Додайте додайте у суміш гарячу олію та оцет. Перемішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на кілька годин. Далі перекладіть охолоджену суміш у підготовлені банки, закрийте кришками і стерилізуйте протягом 20 хвилин з моменту закипання. Посля чого закрийте кришками. Переверніть гарячі банки, накрийте рушником і залиште за кімнатної температури. Зберігайте заготовку в темному прохолодному місці.

Насолоджуйтеся неймовірними маринованими баклажанами по-корейськи, які чудово прикрасять буденні та святкові страви.

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Фото: Згенерованно ШІ