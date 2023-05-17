Головні ознак здорових нігтів — глянсова, рівна нігтьова пластина ніжно-рожевого кольору, без деформацій, і рівномірні, яскраво виражені лунки півмісяцем.

Проте естетика здорових нігтів потребує щоденних зусиль та належного догляду.

Загалом існує два способи догляду, які допоможуть підтримати здоровʼя нігтів: домашній та салонний. В домашніх умовах фахівці радять регулярно використовувати лікувальне покриття від перевірених виробників.

Проте в народі дуже популярними є різноманітні ванночки та маски для нігтів. Одна з таких – маска з йодом.

Факти ICTV дізнавалися, як йод впливає на нігтьову пластину та підготували для вас кілька народних рецептів йодових масок та ванночок.

Як йод впливає на нігті

Зазвичай йод застосовується як антисептик та дезінфікуючий засіб, проте він також часто використовується для приготування різних масок та ванночок для нігтів.

За словами майстра манікюру Олени Ткач, йод допомагає зміцнити нігті та зробити пластину еластичнішою. Також йод можна застосовувати тим, у кого нігті повільно ростуть та постійно ламаються.

– Результат ви помітите одразу, особливо, якщо в організмі є дефіцит йоду, – каже майстер.

Йод для зміцнення нігтів необхідно наносити не більше ніж один раз на тиждень. При цьому можна використовувати звичайний, медичний розчин.

– Однак мазати йодом нігті необхідно в один тонкий шар. При цьому не можна торкатися шкіри навколо нігтя, оскільки ви можете спекти кутикулу, – додає Ткач.

За словами майстра манікюру, ефективніше та безпечніше буде використовувати ванночки для нігтів з додаванням йоду.

– У такому випадку йод більш безпечний і для пластини, і для шкіри навколо неї, – каже Ткач.

Як приготувати ванночку для нігтів з йодом

Для зміцнення нігтів в домашніх умовах, вам знадобиться:

йод – 5 крапель;

морська сіль – 1 ст. л;

тепла вода.

Наберіть в миску теплої води, додайте йод та сіль. Ретельно перемішайте розчин та занурте у воду руки. Таку ванночку можна використовувати 1-2 рази на тиждень по 15-хв.

Якщо нігті дуже слабкі, погано ростуть та розшаровуються, можна приготувати спеціальну маску-розчин для пластини:

У склянку наберіть води, додайте 2 краплі йоду та 1 ст. л. морської солі. Ретельно перемішайте суміш. За допомогою ватного диска, наносьте розчин на нігтьову пластину щодня.

Така маска зміцнює нігті та перешкоджає їх розшаруванню.