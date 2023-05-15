Багато жінок вважають, що маски на основі натуральних компонентів допомагають розв’язати найрізноманітніші проблеми з волоссям: покращують його структуру, усувають посічені кінчики, зволожують волосся, надають йому блиску, стимулюють ріст.
Однак чи справді можна якісно боротися з цими проблемами за допомогою натуральних компонентів, і як зробити маску для волосся з яйця та коньяку – читайте в матеріалі.
Маска для волосся з яйця та коньяку: користь та шкода
За словами перукаря Аліни Сенюк, народними рецептами масок можна покращити стан і структуру волосся, але ефект може бути недовгим.
Якщо у вас є проблеми зі значним випадінням волосся та сухістю, в такій ситуації необхідно звертатися до фахівців, здати необхідні аналізи та придбати аптечний догляд, – говорить експерт.
Крім цього, маски з коньяком не можна робити у тому разі, якщо на шкірі голови є рани, волосся січеться та виявлена алергія на алкоголь. Маски із вмістом коньяку можна застосовувати, якщо у вас повільно росте волосся, присутнє випадіння або воно сильно жирніє.
Щоб зробити маску для волосся з яйця та коньяку, скористайтеся покроковою інструкцією:
Інгредієнти:
- 3 ст. л. коньяку;
- 1 чайн. л. меду;
- жовток 1 яйця.
Спосіб приготування:
- У емальованому посуді розмішайте коньяк з медом і жовтком.
- Обов’язково перевірте маску на чутливість шкіри: на згині руки в лікті, де ніжна шкіра, намастіть смужку шкіри приготовленою сумішшю (на 15 хвилин). Якщо колір шкіри на згині руки не змінився, значить, маску вам застосовувати можна, а якщо шкіра почервоніла або хоча б порожевіла, наносити маску не можна – вас на неї алергія.
- Нагрійте каструлю з водою, опустіть в воду миску з сумішшю, помішуйте доти, доки маса не підігріється.
- Теплу маску руками намастіть і втирайте в шкіру, злегка масажуючи, замотайте плівкою, а зверху ще й рушником.
- Дайте увібратися масці протягом 20 хв.
- Після цього змийте голову теплою водою з шампунем.
- Також можна сполоснути волосся настоєм ромашки (для кращого ефекту).