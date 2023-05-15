Багато жінок вважають, що маски на основі натуральних компонентів допомагають розв’язати найрізноманітніші проблеми з волоссям: покращують його структуру, усувають посічені кінчики, зволожують волосся, надають йому блиску, стимулюють ріст.

Однак чи справді можна якісно боротися з цими проблемами за допомогою натуральних компонентів, і як зробити маску для волосся з яйця та коньяку – читайте в матеріалі.

Маска для волосся з яйця та коньяку: користь та шкода

За словами перукаря Аліни Сенюк, народними рецептами масок можна покращити стан і структуру волосся, але ефект може бути недовгим.

Якщо у вас є проблеми зі значним випадінням волосся та сухістю, в такій ситуації необхідно звертатися до фахівців, здати необхідні аналізи та придбати аптечний догляд, – говорить експерт.

Крім цього, маски з коньяком не можна робити у тому разі, якщо на шкірі голови є рани, волосся січеться та виявлена алергія на алкоголь. Маски із вмістом коньяку можна застосовувати, якщо у вас повільно росте волосся, присутнє випадіння або воно сильно жирніє.

Щоб зробити маску для волосся з яйця та коньяку, скористайтеся покроковою інструкцією:

Інгредієнти:

3 ст. л. коньяку;

1 чайн. л. меду;

жовток 1 яйця.

Спосіб приготування: