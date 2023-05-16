Серед домашніх рецептів краси маски з цибулею для волосся часто отримують хороші відгуки. Вони являють собою ефективний засіб для зміцнення коренів, відмінно розв’язують проблему лупи, зупиняють випадання волосся, прискорюючи його ріст. Однак чи всім можна робити маски з цибулею для волосся та як правильно їх готувати – читайте в матеріалі.

Маски для волосся з цибулі: кому не можна використовувати такі рецепти

Перукар Аліна Сенюк стверджує, що цибулю та часник втирають у шкіру голови для зростання та зміцнення волосся, але щоб дістатися через усі шари шкіри до волосяної цибулини, потрібно робити їх дуже часто. Також потрібно звертати увагу на запах масок із цибулею. Протягом кількох днів після нанесення він точно буде з вами.

Тому краще не робити такі маски в будні, якщо ви щодня ходите в університет та на роботу. Однак цибулева маска стимулює волосяну фолікулу, а також запускає процес росту волосся. Цибулевий сік має великий відсоток сировини, необхідної для вироблення колагену. Маски з цибулі не можна робити тим, в кого дуже суха шкіра голови та присутні рани.

Класичний рецепт маски для волосся з цибулею та лимонним соком

Інгредієнти:

2-3 цибулини;

1 ч.л лимонного соку;

1 ст.л сметани;

1 ст.л. меду.

Спосіб приготування:

Мілко потріть або ж перемеліть в блендері цибулю. Додайте лимонний сік, сметану та мед. Наносьте маску тільки на корені волосся, масажними рухами на 30 хв. На цей час одягніть шапочку або ж я пакетик, замотайте волосся в рушник. Змийте прохолодною водою (щоб не залишався запах цибулі).

Маска для волосся з цибулею та медом

Інгредієнти:

ріпчаста цибуля;

мед;

реп’яхова або оливкова олія;

майонез.

Спосіб приготування:

Подрібніть за допомогою блендера очищену цибулину та загорніть в тонку тканину (наприклад, в марлю), відіжміть сік. Змішайте його з 1 столовою ложкою меду, такою ж кількістю олії та майонезу. Добре перемішайте склад і масажними рухами нанесіть на корені, а потім намажте на пасма по всій їх довжині. Покрийте оброблену шевелюру харчовою плівкою, а поверх неї намотайте рушник. Через 30 хв засіб з цибулі змийте шампунем з вираженим ароматом, який переб’є цибульний запах від волосся.

Цибулева маска для волосся з цибулею та кефіром

Інгредієнти:

біла цибулина;

кефір або кисле молоко;

морська дрібна сіль;

мед;

яєчний жовток.

Спосіб приготування: