Маски та скраби з кави вже давно стали невідʼємною частиною домашнього догляду. Щоб не нашкодити своїй шкірі, потрібно знати, яка кавова маска підійде саме вашому типу шкіри та як часто можна робити її в домашніх умовах.

Факти ICTV дізнавалися, як кава впливає на шкіру обличчя, чи можна робити кавові маски в домашніх умовах, а також підготували кілька народних рецептів.

Як кава впливає на шкіру обличчя

За словами лікаря-дієтолога Олега Швеця, кава містить багато корисних біологічно активних речовин, вітаміни та мінерали. Фітохімічні речовини у напої включають хлорогенову кислоту, лігнани, тригонелін і меланоїдини.

Вони сприяють живленню здорових мікроорганізмів у вашому кишківнику та покращують процес перероблювання цукру та жиру. Також дослідники вважають, що кава допомагає зменшити наслідки оксидативного стресу, нейтралізуючи вільні радикали, що можуть пошкодити клітини вашого організму.

Крім того, напій містить деякі важливі нутрієнти, зокрема магній, калій і вітамін В3.

Тобто одна чашка кави здатна забезпечити людський організм корисними та необхідними антиоксидантами. Але кава корисна не лише для внутрішнього, а й для зовнішнього застосування.

У народі доволі популярними є різноманітні маски, скраби або пасти зі свіжої кавової гущі, які наносять на шкіру обличчя та тіла.

Професор, дослідниця і лікар-холістик Дебра Роуз Вілсон провела дослідження та зʼясувала, як маски з кави впливають на шкіру обличчя.

За словами лікаря, вони містять заспокійливий ефект та мають омолоджувальні властивості.

– Хоча кава відома своєю стимулювальною дією на організм, після нанесення на шкіру вона має протилежний ефект. Це відбувається завдяки антиоксидантам, що містяться в каві. Відповідно, маски з кави заспокоюють шкіру, – каже Вілсон.

Крім того, нанесення кави на шкіру може допомогти зменшити появу пігментних плям, почервоніння та запалення. А ще кавові маски мають лікувальні властивості вугрової висипки.

– Компоненти, що містяться в каві, мають як протизапальні, так і антибактеріальні властивості. Усі ці переваги в сукупності допомагають боротися з акне, – додає лікар.

А якщо вас непокоять темні кола під очима, кава також може допомогти позбутися цієї проблеми.

Рецепт маски з кави проти темних кіл під очима

Змішайте ½ ч.л. кавової гущі та ½ ч.л. оливкової олії. Додайте кілька крапель води. Маска має нагадувати пасту за консистенцією. Обережно нанесіть маску під очі, не розтираючи. Залиште суміш на 5-10 хв. Змийте водою або акуратно витріть маску м’якою тканиною.

Як приготувати кавову маску для обличчя

Існує багато різних рецептів кавової маски для обличчя. Найкращий варіант – змішати кавову гущу з некомедогенним інгредієнтом (він не закупорить ваші пори).

Лікар Вілсон радить один рецепт, який варто спробувати:

Змішайте 1 ч. л оливкової олії та 1 ч. л кавової гущі. Нанесіть на обличчя круговими рухами. Залиште маску на 15-60 хвилин. Змийте теплою водою. Повторюйте до трьох разів на тиждень.

Кавова маска для нормальної та комбінованої шкіри

Вам знадобиться:

мелена кава – 2 ст. л;

натуральний мед – 1 ст. л.

Перемішуйте інгредієнти до утворення консистенції жирної пасти. Нанесіть готову маску на шкіру рівномірним шаром. Через 10-15 хвилин змийте залишки теплою водою.

Зверніть увагу, якщо ви маєте алергію на мед, маску застосовувати не можна!

Маска з кави для жирного типу шкіри

Інгредієнти:

мелена кава – 2 ст. л;

йогурт без наповнювача – 2 ст. л.

Змішайте інгредієнти в чистій мисці. Якщо не маєте алергії, можна додати половину чайної ложки куркуми.

Ретельно перемішайте маску та нанесіть на чисте обличчя. Тримайте маску не більше 7-10 хв.

Куркума посилить дію кофеїну, тому маска зможе ефективно боротися з прищами, зменшувати рубці, а йогурт вбере надлишки шкірного сала з поверхні обличчя.

Кава – це універсальний продукт, який потенційно може мати цілу низку переваг для шкіри. Однак перед початком застосування кавових масок рекомендуємо проконсультуватися з вашим дерматологом.

Джерело: Healthline