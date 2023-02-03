Масляну в 2023 році відзначають з 20 до 26 лютого. Всі хочуть здивувати родину оригінальними та смачними рецептами млинців.

Тому Факти ICTV підготували сім найсмачніших начинок для ваших млинців, які точно сподобаються гостям.

Вам знадобиться:

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500 г печериць;

250 г твердого сиру;

середня цибулина;

2 ст. л. борошна;

2 ст. л. сметани;

1,5 склянки молока;

сіль і перець за смаком;

рослинна олія для смаження.

Приготування:

Печериці та цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії. Додати борошно і перемішати. Потім влити молоко, ввести сметану, посолити і поперчити. Ретельно перемішати і довести до кипіння.

Намазати начинкою млинці, згорнути їх рулетами, вкласти у форму для запікання. Посипати тертим сиром і відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 15 хвилин.

Горіхова

Вам знадобиться:

500 мл молока;

120 г цукру;

100 г суміші мелених горіхів (фундук, мигдаль, волоські та інші);

120 г вершкового масла;

1 ст. л. борошна;

горіховий сироп.

Приготування:

У сотейнику змішати молоко, горіхи та борошно і поставити його на середній вогонь. Варити, доки маса не загусне.

Зняти з вогню, остудити, додати розм’якшене вершкове масло та збити суміш за допомогою міксера. Потім додати трохи горіхового сиропу і перемішати.

Карамельна з полуницею та мигдалем

Вам знадобиться:

200 мл жирних вершків (33%);

150 г + 2 ч. л. цукру;

60 мл води;

20 г свіжої полуниці;

300 мл грецького йогурту;

2 ст. л. смаженого мигдалю.

Приготування:

У сотейнику або каструлі з товстими стінками приготувати карамельний соус. Для цього засипати цукор у каструлю і додати трохи води (потрібно просто змочити цукровий пісок).

Коли цукор повністю розчиниться, влити в нього підігріті (!) вершки. Інтенсивно перемішуючи, дати соусу загуснути і зняти з вогню.

Полуницю нарізати, посипати двома чайними ложками цукру і дати трохи постояти. Потім викласти полуницю на тонкі млинці, полити карамеллю і згорнути. Зверху полити грецьким йогуртом і посипати мигдалем.

Печінкова

Вам знадобиться:

300 г курячої печінки;

2 яйця;

1 цибулина;

1 морква;

2 ст. л. рослинної олії;

коріандр мелений;

чорний мелений перець;

сіль за смаком.

Приготування:

Яйця зварити круто, остудити і дрібно порізати. Печінку нарізати соломкою. Цибулю порізати півкільцями. Натерти моркву на тертці з великими вічками.

Підсмажити цибулю на рослинній олії, додати моркву та смажити ще сім хвилин. Викласти в зажарку печінку, посолити, додати спеції і тримати на вогні, помішуючи, пʼять хвилин.

Змішати начинку з яйцями, викласти на млинці, загорнути.

Апельсинова

Вам знадобиться:

500 мл свіжого апельсинового соку;

25 г вершкового масла;

6 ст. л. цукрової пудри;

4 ст. л. апельсинового варення;

2 ст. л. лікеру Grand Marnier.

Приготування:

Змішати в сотейнику апельсиновий сік, цукрову пудру, варення і вершкове масло. Поставити на вогонь, довести до кипіння і варити протягом 15 хвилин.

Коли соус загусне і сяде, додати лікер. Варити ще кілька хвилин на слабкому вогні. Подавати з млинцями Сюзетт.

З болгарським перцем

Вам знадобиться:

2 солодких болгарських перці;

450 г консервованих томатів;

100 г пармезану;

1 середня цибулина;

1 зубчик часнику;

1 ст. л. подрібненої петрушки;

1 ст. л. оливкового масла;

сіль і мелений червоний перець за смаком.

Приготування:

Перчини нарізати тонкими смужками. Цибулю та часник почистити, подрібнити. На оливковій олії обсмажити цибулю, додати до неї перець, посолити. Тушкувати овочі під кришкою на середньому вогні 15 хвилин.

Томати розім’яти виделкою і разом з соком додати до цибулі та перцю. Знову тушкувати під кришкою 15 хвилин. В кінці додати часник і червоний мелений перець.

Кожен млинець посипати тертим пармезаном, а зверху викласти приготовану начинку. Млинці згорнути рулетами і укласти в форму. Випікати в духовці на 200° 15 хв. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.

З сьомгою та маскарпоне

Вам знадобиться:

300 г маскарпоне;

300 г копченої сьомги;

2 ч. л. гірчиці;

лимонний сік, сіль і перець за смаком.

Приготування:

Сьомгу нарізати невеликими скибочками. Кожен млинець змастити сиром і гірчицею, покласти рибу, збризнути соком лимона, посолити, поперчити за смаком, а потім загорнути.

Якщо промастити улюбленою начинкою стопку млинців і запекти у духовці, можна отримати справжнісінькій торт.