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Мезоролер: як користуватися модним пристроєм для обличчя – відповідає косметолог

27 Лютого 2023, 15:54
Анна Голішевська Редакторка сайту
Мезороллер
Джерело: Instagram

Мезоролер – пристрій для підтягнення шкіри обличчя, який користується неабиякою популярністю серед жінок. Однак косметологи стурбовані живим інтересом до цього приладу.

Мезоролер: як користуватися, та чи безпечний він для процедур у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

За словами косметологині Олени Бардишевої, мезоролер для обличчя – б‘юті-гаджет для пружності, відновлення та молодості шкіри. Це невеликий валик, який вкритий шаром мікроголок.

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Однак навіть незначне голковколювання, за словами експерта, може травмувати вашу шкіру.

Краще, щоб ці дії виконував фахівець у стерильних умовах. Тільки тоді це буде безпечно та корисно.

Важливо, що мезоролер не можна використовувати людям з куперозом, розацеа, а за сильних висипань він узагалі категорично протипоказаний.

Однак якщо ваш косметолог дозволив вам використовувати мезоролер у домашньому догляді за шкірою обличчя, необхідно дотримуватися чітких правил.

Мезоролер: як користуватися

  1. Очистіть шкіру обличчя та шиї.
  2. Нанесіть гіалуронову сироватку.
  3. Продезінфікуйте мезороллер.
  4. Обробіть шкіру обличчя у всіх напрямках: вертикально, горизонтально, навскоси.
  5. На ніжній шкірі навколо очей пересувайте ролер виключно масажними лініями: по верхній повіці –  від внутрішнього куточка ока до зовнішнього, а по нижній –  від зовнішнього куточка ока до внутрішнього.
  6. Будьте особливо обережні, обробляючи чутливу шкіру навколо очей. Якщо шкіра дуже тонка, утримайтеся від використання мезоролера.
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