Мезоролер – пристрій для підтягнення шкіри обличчя, який користується неабиякою популярністю серед жінок. Однак косметологи стурбовані живим інтересом до цього приладу.
Мезоролер: як користуватися, та чи безпечний він для процедур у домашніх умовах – читайте в матеріалі.
За словами косметологині Олени Бардишевої, мезоролер для обличчя – б‘юті-гаджет для пружності, відновлення та молодості шкіри. Це невеликий валик, який вкритий шаром мікроголок.
Однак навіть незначне голковколювання, за словами експерта, може травмувати вашу шкіру.
– Краще, щоб ці дії виконував фахівець у стерильних умовах. Тільки тоді це буде безпечно та корисно.
Важливо, що мезоролер не можна використовувати людям з куперозом, розацеа, а за сильних висипань він узагалі категорично протипоказаний.
Однак якщо ваш косметолог дозволив вам використовувати мезоролер у домашньому догляді за шкірою обличчя, необхідно дотримуватися чітких правил.
Мезоролер: як користуватися
- Очистіть шкіру обличчя та шиї.
- Нанесіть гіалуронову сироватку.
- Продезінфікуйте мезороллер.
- Обробіть шкіру обличчя у всіх напрямках: вертикально, горизонтально, навскоси.
- На ніжній шкірі навколо очей пересувайте ролер виключно масажними лініями: по верхній повіці – від внутрішнього куточка ока до зовнішнього, а по нижній – від зовнішнього куточка ока до внутрішнього.
- Будьте особливо обережні, обробляючи чутливу шкіру навколо очей. Якщо шкіра дуже тонка, утримайтеся від використання мезоролера.