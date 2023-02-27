Мезоролер – пристрій для підтягнення шкіри обличчя, який користується неабиякою популярністю серед жінок. Однак косметологи стурбовані живим інтересом до цього приладу.

Мезоролер: як користуватися, та чи безпечний він для процедур у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

За словами косметологині Олени Бардишевої, мезоролер для обличчя – б‘юті-гаджет для пружності, відновлення та молодості шкіри. Це невеликий валик, який вкритий шаром мікроголок.

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Однак навіть незначне голковколювання, за словами експерта, може травмувати вашу шкіру.

– Краще, щоб ці дії виконував фахівець у стерильних умовах. Тільки тоді це буде безпечно та корисно.

Важливо, що мезоролер не можна використовувати людям з куперозом, розацеа, а за сильних висипань він узагалі категорично протипоказаний.

Однак якщо ваш косметолог дозволив вам використовувати мезоролер у домашньому догляді за шкірою обличчя, необхідно дотримуватися чітких правил.

Мезоролер: як користуватися