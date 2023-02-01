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Їжа

Млинці на Масляну 2023: пʼять смачних рецептів

1 Лютого 2023, 13:56
Валентина Летяк редакторка стрічки
Млинці
Джерело: Depositphotos

Випікання млинців на Масляну – справжнє мистецтво. Начинки для млинців можуть бути найрізноманітніші: солодкі, фруктові, сирні, овочеві, грибні та м’ясні. Все залежить від вашої фантазії та смаку.

Факти ICTV зібрали найцікавіші рецепти млинців, які можна приготувати на Масляну.

Млинці по-американськи

Інгредієнти:

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  • 3 яйця;
  • 500 мл вершків 10-відсоткових;
  • 300 г борошна;
  • 6 ст. л. цукру;
  • сіль, ванілін і кориця – на кінчику ножа;
  • 0,5 ч. л. соди;
  • сироп кленовий – за смаком.
Млинці на Масляну 2023

Фото: Depositphotos

Приготування:

Відокремлюємо жовтки від білків, білки збиваємо з сіллю. Жовтки змішуємо з цукром, ваніліном, корицею, туди ж – соду, порціями додаємо вершки і борошно, розмішує вінчиком. Додаємо в отриману масу збиті білки.

Нагріваємо сковорідку і ополоником наливаємо тісто. Його не потрібно розподіляти по всій поверхні, млинчики вийдуть 10-12 см у діаметрі. Олія не використовується, оскільки в тісті достатньо жиру для смаження.

Подавати з кленовим сиропом.

Млинці в пляшці

Складові:

  • 600 мл молока;
  • 3 ст. л. рослинної олії;
  • 2 яйця;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 10 ст. л. борошна з гіркою.

Млинці на Масляну 2023

Приготування:

Беремо 1,5-літрову пляшку від мінералки, вставляємо лійку і засипаємо борошно, цукор, сіль, заливаємо яйця, олію, молоко і закручуємо кришкою. Її просто потрібно гарненько потрясти. У пляшці дуже зручно розмішувати тісто!

Сковороду поставити на вогонь, розжарити і додати кілька крапель олії.

Наливаємо тісто на сковороду прямо з пляшки і печемо млинці! Це дуже зручно. До того ж всюди чисто, ніяких крапель, що стікають з ополоника!

Млинці на воді

Інгредієнти:

  • 600 мл води;
  • 300 г борошна;
  • 3 яйця;
  • по 0,5 ч. л. солі, соди і лимонної кислоти;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 ст. л. оливкової олії.

Млинці на Масляну 2023

Приготування:

  1. У миску розбити яйця, збити міксером, додати 500 мл води, перемішати.
  2. Змішати в чашці 100 мл води з лимонною кислотою. Окремо в мисці змішати борошно, сіль, соду.
  3. Додати борошняну суміш в рідкі інгредієнти. Замісити тісто без грудочок міксером. Тісто має настоятися близько 20 хвилин. Потім додати воду з розчиненою лимонною кислотою, змішати міксером.
  4. Сковороду змастити за потреби олією. Випікати млинці з обох сторін, готові змастити вершковим маслом. Такі млинці підходять як для солодких, так і для несолодких начинок.

Заварні млинці

Складові:

  • 500 мл молока;
  • 4 яйця;
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • 220-250 г борошна;
  • 1 ч. л. соди;
  • 0,5 ч. л. винного оцту;
  • 250 мл крутого окропу;
  • 10 г ванільного цукру;
  • дрібка солі;
  • 2 ст. л. цукру.

Млинці на Масляну 2023

Приготування:

  1. У миску кладемо цукор, ванільний цукор, сіль і яйця, збиваємо вінчиком.
  2. Додаємо олію, 250 мл молока і перемішуємо.
  3. Всипаємо борошно і розмішуємо до консистенції густої сметани. Додаємо решту молока і перемішуємо.
  4. Соду окремо гасимо оцтом і відразу вливаємо в тісто, перемішуємо.
  5. Вливаємо відразу за содою окріп і добре перемішуємо.
  6. Тепер смажимо млинці на добре розігрітій сковороді з двох сторін.

Сирні млинці

Складові:

  • 1,5 склянки молока;
  • 2 яйця;
  • 1 склянка борошна;
  • 150 г сиру;
  • по 1 ч. л. солі, цукру і розпушувача;
  • 2 ст. л. рослинної олії;
  • кріп – за смаком.

Приготування:

Змішати тепле молоко з цукром, сіллю і яйцями. Додати просіяне борошно з розпушувачем.

Сир натерти на дрібній тертці, додати в рідку масу. Потім додати дрібно посічену зелень і рослинну олію. Добре розмішати вінчиком.

Випікати на змащеній олією і добре нагрітій сковороді з двох сторін. Готові млинці змастити вершковим маслом.

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