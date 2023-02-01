Випікання млинців на Масляну – справжнє мистецтво. Начинки для млинців можуть бути найрізноманітніші: солодкі, фруктові, сирні, овочеві, грибні та м’ясні. Все залежить від вашої фантазії та смаку.

Факти ICTV зібрали найцікавіші рецепти млинців, які можна приготувати на Масляну.

Млинці по-американськи

Інгредієнти:

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3 яйця;

500 мл вершків 10-відсоткових;

300 г борошна;

6 ст. л. цукру;

сіль, ванілін і кориця – на кінчику ножа;

0,5 ч. л. соди;

сироп кленовий – за смаком.

Приготування:

Відокремлюємо жовтки від білків, білки збиваємо з сіллю. Жовтки змішуємо з цукром, ваніліном, корицею, туди ж – соду, порціями додаємо вершки і борошно, розмішує вінчиком. Додаємо в отриману масу збиті білки.

Нагріваємо сковорідку і ополоником наливаємо тісто. Його не потрібно розподіляти по всій поверхні, млинчики вийдуть 10-12 см у діаметрі. Олія не використовується, оскільки в тісті достатньо жиру для смаження.

Подавати з кленовим сиропом.