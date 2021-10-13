Корисну, поживну, омолоджуючу, відбілюючу і освіжаючу маску для обличчя можна зробити практично з будь-якого продукту в наших холодильниках. Тут, як то кажуть, було б бажання завжди виглядати красивою і доглянутою.

Багатьом жінкам часом важко зорієнтуватися у величезному асортименті масок для обличчя, які продаються сьогодні практично всюди: починаючи з аптек і закінчуючи продуктовими супермаркетами. Перебирати пакетики, вчитуватися в анотації на кожному іноді просто немає часу. Купувати перше, що попадеться на очі – теж не найкращий варіант.

І що, тепер так і ходити і з бляклою і втомленою шкірою?

– Ні в якому разі. Тому що для догляду за шкірою обличчя підійде практично будь-який натуральний продукт харчування, – запевняє косметолог одного з київських салонів краси Світлана Довбуш.

За її словами, робити маски можна, поєднуючи приємне з корисним: наприклад, під час приготування їжі або прибирання квартири. Зрозуміло, в тому випадку, якщо маска має густу консистенцію сметани і не вимагає її нанесення тільки в положенні лежачи.

Шматочок огірка, скибочка лимона, цедра апельсина, сметана, кефір, навіть майонез, загляньте в свій холодильник, і ви знайдете там масу корисних для вашої краси продуктів.

Наприклад, сік лимона в поєднанні зі збитими вершками чудово звужує пори, освіжає колір обличчя.

Для жирної шкіри з розширеними порами чудово підійдуть дріжджі, 10 г яких слід розвести в одній столовій ложці кефіру з додаванням трішки соку грейпфрута.

За маску з авокадо з медом подякують власниці сухої шкіри. Пропорція -половина плоду авокадо і чайна ложка меду.

Сир, які практичні завжди є в холодильнику, стане відмінним вибором для суперзволожуючої маски. Шкіра після неї стане шовковистою і сяючою. Рецепт простий: змішуємо за принципом всього потрохи сир, бажано найвищої жирності, сік моркви, оливкову олію і молоко. Результат – вище всіх очікувань.

У цю осінню пору ви будете особливо вдячні за простий, але неймовірно ефективний рецепт маски з натертої на дрібній тертці моркви, змішаної з сирим яєчним жовтком. І ваша шкіра не тільки прекрасно зволожена, але і придбала дивовижний персиковий відтінок, ніжний і здоровий.

Любіть себе, плекайте і балуйте масками. При цьому пам’ятаємо, що маски слід наносити в середньому на 15-20 хвилин, потім змивати теплою водою і наносити улюблений крем-догляд.