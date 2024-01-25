Морепродукти дійсно неймовірно корисні для здоров’я. Недарма їх додають до раціонів здорового харчування.
Чудовий вибір – морський коктейль, до якого входять заморожена суміш з креветок, мідій, кальмарів і маленьких восьминогів. На його основі можна зробити безліч страв. Святкових чи повсякденних – це залежатиме тільки від вашого бажання.
Однак витративши мінімум часу, ви отримаєте вишукану страву, яка порадує вас і близьких. Наприклад, теплий салат з морепродуктами і овочами в найкращих традиціях азійської кухні.
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Як правильно вибрати та приготувати морський коктейль – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як правильно вибрати морський коктейль
- Купуйте заморожені суміші в пакованні з позначкою терміну придатності. Продукти на вагу, звісно, дешевше, але вони можуть викликати харчове отруєння.
- Уникайте продуктів, які наштовхують на думку про льодовиковий період. Найімовірніше, їх кілька разів розморожували.
- Щоб підготувати морський коктейль, залиште його в холодильнику на 7 годин. Так лід розтане у природний спосіб. Якщо обмаль часу, промийте продукти під водою, а потім злийте зайву рідину або залийте окропом.
Як приготувати морський коктейль: рецепт теплого салату з морепродуктами і овочами
Інгредієнти
- 400 г замороженої морської суміші;
- 200 г броколі;
- 200 г стручкової квасолі;
- болгарський перець;
- цукіні;
- баклажан;
- часник;
- соєвий соус;
- рослинна олія.
Приготування
- Підготуйте заморожену суміш. Відваріть її або промийте у воді.
- Броколі розділіть на суцвіття на наріжте.
- Наріжте на кубики цукіні, баклажан. Перець поріжте соломкою.
- У глибокій пательні підігрійте рослинну олію. Обсмажте розчавлений чи дрібно порізаний часник. По черзі додавайте свіжі овочі, швидко обсмажуючи їх у гарячій олії.
- Викладіть до гарячих овочів підготовлену морську суміш. Обсмажуйте ще хвилину. Додайте соєвий соус, добре перемішайте всі інгредієнти, зніміть з вогню та одразу подавайте гарячу страву до столу.