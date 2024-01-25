Морепродукти дійсно неймовірно корисні для здоров’я. Недарма їх додають до раціонів здорового харчування.

Чудовий вибір – морський коктейль, до якого входять заморожена суміш з креветок, мідій, кальмарів і маленьких восьминогів. На його основі можна зробити безліч страв. Святкових чи повсякденних – це залежатиме тільки від вашого бажання.

Однак витративши мінімум часу, ви отримаєте вишукану страву, яка порадує вас і близьких. Наприклад, теплий салат з морепродуктами і овочами в найкращих традиціях азійської кухні.

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Як правильно вибрати та приготувати морський коктейль – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно вибрати морський коктейль

Купуйте заморожені суміші в пакованні з позначкою терміну придатності. Продукти на вагу, звісно, дешевше, але вони можуть викликати харчове отруєння. Уникайте продуктів, які наштовхують на думку про льодовиковий період. Найімовірніше, їх кілька разів розморожували. Щоб підготувати морський коктейль, залиште його в холодильнику на 7 годин. Так лід розтане у природний спосіб. Якщо обмаль часу, промийте продукти під водою, а потім злийте зайву рідину або залийте окропом.

Як приготувати морський коктейль: рецепт теплого салату з морепродуктами і овочами

Інгредієнти

400 г замороженої морської суміші;

200 г броколі;

200 г стручкової квасолі;

болгарський перець;

цукіні;

баклажан;

часник;

соєвий соус;

рослинна олія.

Приготування