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Морський коктейль: рецепт теплого салату з морепродуктів та овочів

25 Січня 2024, 14:41
Марина Мелехова редактор
Морський коктейль: рецепт теплого салату з морепродуктів та овочів
Джерело: Unsplash

Морепродукти дійсно неймовірно корисні для здоров’я. Недарма їх додають до раціонів здорового харчування.

Чудовий вибір – морський коктейль, до якого входять заморожена суміш з креветок, мідій, кальмарів і маленьких восьминогів. На його основі можна зробити безліч страв. Святкових чи повсякденних – це залежатиме тільки від вашого бажання.

Однак витративши мінімум часу, ви отримаєте вишукану страву, яка порадує вас і близьких. Наприклад, теплий салат з морепродуктами і овочами в найкращих традиціях азійської кухні.

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Як правильно вибрати та приготувати морський коктейль – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно вибрати морський коктейль

  1. Купуйте заморожені суміші в пакованні з позначкою терміну придатності. Продукти на вагу, звісно, дешевше, але вони можуть викликати харчове отруєння.
  2. Уникайте продуктів, які наштовхують на думку про льодовиковий період. Найімовірніше, їх кілька разів розморожували.
  3. Щоб підготувати морський коктейль, залиште його в холодильнику на 7 годин. Так лід розтане у природний спосіб. Якщо обмаль часу, промийте продукти під водою, а потім злийте зайву рідину або залийте окропом.

Як приготувати морський коктейль: рецепт теплого салату з морепродуктами і овочами

Фото: Unsplash

Інгредієнти

  • 400 г замороженої морської суміші;
  • 200 г броколі;
  • 200 г стручкової квасолі;
  • болгарський перець;
  • цукіні;
  • баклажан;
  • часник;
  • соєвий соус;
  • рослинна олія.

Приготування

  1. Підготуйте заморожену суміш. Відваріть її або промийте у воді.
  2. Броколі розділіть на суцвіття на наріжте.
  3. Наріжте на кубики цукіні, баклажан. Перець поріжте соломкою.
  4. У глибокій пательні підігрійте рослинну олію. Обсмажте розчавлений чи дрібно порізаний часник. По черзі додавайте свіжі овочі, швидко обсмажуючи їх у гарячій олії.
  5. Викладіть до гарячих овочів підготовлену морську суміш. Обсмажуйте ще хвилину. Додайте соєвий соус, добре перемішайте всі інгредієнти, зніміть з вогню та одразу подавайте гарячу страву до столу.
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Теги
здорова їжа Здорове харчування Кулінарні рецепти морепродукти Овочі салат Свято
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