Активне статеве життя має важливе значення у стосунках між партнерами. Щоб отримати максимальне задоволення як чоловіку, так і жінці важливо не лише правильно готуватися до сексу, а й дотримуватися певних правил після.

Про найпоширеніші помилки, яких припускаються партнери після сексу, Факти ICTV запитали в сексолога Софії Кулик.

Які небезпечні помилки ви робите після сексу

Ігноруєте дискомфорт

За словами сексолога, якщо після інтиму ви відчуваєте біль, печіння чи дискомфорт, обовʼязково потрібно звертатися до лікаря-гінеколога або уролога. Це залежить від того, які симптоми у вас є.

– Наприклад, якщо біль чи печіння в зоні вагіни, тоді варто звертатися до гінеколога. Він прицільно надасть допомогу та кваліфіковану консультацію. Адже у вас можуть бути мікротріщини та травми, набуті під час сексу, – каже Кулик.

Якщо ж після статевого акту зʼявилися симптоми циститу (часте сечовипускання, біль, різь), не варто займатися самолікуванням, краще відразу йдіть до уролога. Лікар призначить аналізи, проведе певні обстеження та надасть кваліфіковану допомогу та адекватне лікування.

Не йдете в туалет

– Найпоширеніша помилка – займатися сексом з наповненим сечовим міхуром, а після інтиму не спорожнювати його, – каже Софія Кулик.

Варто розуміти, що займатися сексом з наповненим міхуром – небезпечно, адже ви можете травмувати його. Відповідно, якщо жінка після інтиму не сходить в туалет, то в неї тривалий час можуть виникати неприємні відчуття.

Ігноруєте гігієну

Це важливий пункт як до статевого акту, так і після.

– Під час сексу чоловічий статевий орган заходить у вагіну та рухається. Відповідно, бактерії можуть потрапити з вагіни в уретру і спровокувати запальні захворювання, – наголошує сексолог.

Щоб знизити ризики запальних захворювань, Кулик радить приймати душ після статевого акту, але не варто захоплюватися.

– Не потрібно фанатіти від гігієни (заприскувати мило прямо у вагіну чи надмірно усе вимивати). Адже ви можете вимити потрібну жіночу флору. А це може викликати небезпеку для здоровʼя, – радить Кулик.

Якщо говорити про чоловіків, то їм теж потрібно стежити за гігієною після статевого акту. Це унеможливить накопичення бактерій за крайньою плоттю у чоловіків, а отже, не викличе захворювань зовнішніх статевих органів.

Не перевіряєте презерватив

Ви повинні обов’язково перевіряти презерватив після сексу – чи не порвався він. Якщо це сталося, зробіть тест на статеві інфекції та скористайтеся засобами термінової контрацепції.

Не миєте секс-іграшки

Обов’язково мийте секс-іграшки відразу після сексу. Краще робити це за допомогою антибактеріального мийного засобу. Це допоможе захиститися від інфекцій, а також продовжить термін використання іграшки.

Не говорите з партнером

– Завжди потрібно проговорювати з партнером, що було не так, які дії завдали вам дискомфорту. Ніколи не потрібно мовчати! Якщо жінці боляче під час інтиму, обовʼязково потрібно сказати про це! Якщо мало лубриканта – теж кажіть. Не мовчіть, – радить сексолог.

Варто розуміти, що усувати наслідки завжди дорожче, триваліше та менш комфортно, ніж їх уникнути.

До яких наслідків можуть призвести помилки після сексу

– Комбіновані помилки як в процесі, так і після нього дуже часто можуть призводити до циститу (посткоїтального циститу), – каже Кулик.

Це цистит, який виникає одразу після статевого акту або через 48 годин після сексу.

Чому він виникає? Тому що чоловічий статевий орган під час руху заходить у вагіну і, виходячи назовні, торкається уретри. Таким чином бактерії потрапляють в сечовий міхур, розмножуються і жінки мають цистит.