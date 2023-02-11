Варять капусняк на м’ясному бульйоні, з пшоном, зі шкварками, приправляють сметаною та свіжою зеленню. Капусняк варили ще запорозькі козаки. І не дарма — тарілка цієї ароматної густої страви дарує відчуття ситості на довгі години.

Смаком капусняк не гірший від борщу, але має особливості. Готують його тільки з квашеної капусти, яку віджимають від розсолу та дрібно шинкують. А от картоплю можна варити цілою, а потім розім’яти в каструлі.

Для бульйону беруть жирну свинину або яловичину. А якщо хочуть приготувати пісний капусняк, варять юшку з грибів та додають олію.

Зараз дивляться

Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати капустняк з пшеницею.

Капусняк з пшеницею

Інгредієнти

300 г свинини (лопатка чи задня частина)

500 г квашеної капусти

3-4 середні картоплини

1 середня морква

1 середня цибуля

100 г пшениці

2 ст. л. соняшникової олії

2 лаврові листи

2-3 духмяні перці

3-3,5 л води

сіль перець до смаку

Приготування

Свинину поріжте на шматочки, перекладіть в каструлю, залийте водою та варіть 20-30 хвилин після закипання. Промийте до чистої води пшеницю та додайте до м’яса. Поріжте середнім кубиком цибулю та натріть моркву на крупній тертці. Розігрійте пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та обсмажте овочі. Квашену капусту відіжміть і поріжте дрібно. Додайте на пательню та тушкуйте все разом 10 хвилин. Очистьте картоплю та наріжте однаковим середнім кубиком. Перекладіть її до м’яса та варіть 15 хвилин. А потім додайте засмажку, 2 лаврові листи, 2-3 духмяні перці, посоліть і поперчіть до смаку та варіть ще 5-10 хвилин. Якщо любите більш рідку першу страву, влийте ще води. Зніміть капусняк з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 10-15 хвилин, щоб всі смаки розійшлися. Подавайте гарячим та за бажанням посипте зеленню.

Читайте також: Український червоний борщ як профілактика тромбозу

Джерело: Євген Клопотенко