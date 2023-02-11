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Їжа

Найкраща їжа взимку – капусняк

11 Лютого 2023, 19:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
капустняк
Джерело: Depositphotos

Варять капусняк на м’ясному бульйоні, з пшоном, зі шкварками, приправляють сметаною та свіжою зеленню. Капусняк варили ще запорозькі козаки. І не дарма — тарілка цієї ароматної густої страви дарує відчуття ситості на довгі години.

Смаком капусняк не гірший від борщу, але має особливості. Готують його тільки з квашеної капусти, яку віджимають від розсолу та дрібно шинкують. А от картоплю можна варити цілою, а потім розім’яти в каструлі.

Для бульйону беруть жирну свинину або яловичину. А якщо хочуть приготувати пісний капусняк, варять юшку з грибів та додають олію.

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Шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати капустняк з пшеницею.

Капусняк з пшеницею

Інгредієнти

Приготування

  1. Свинину поріжте на шматочки, перекладіть в каструлю, залийте водою та варіть 20-30 хвилин після закипання.
  2. Промийте до чистої води пшеницю та додайте до м’яса.
  3. Поріжте середнім кубиком цибулю та натріть моркву на крупній тертці. Розігрійте пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та обсмажте овочі.
  4. Квашену капусту відіжміть і поріжте дрібно. Додайте на пательню та тушкуйте все разом 10 хвилин.
  5. Очистьте картоплю та наріжте однаковим середнім кубиком. Перекладіть її до м’яса та варіть 15 хвилин. А потім додайте засмажку, 2 лаврові листи, 2-3 духмяні перці, посоліть і поперчіть до смаку та варіть ще 5-10 хвилин. Якщо любите більш рідку першу страву, влийте ще води.
  6. Зніміть капусняк з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 10-15 хвилин, щоб всі смаки розійшлися. Подавайте гарячим та за бажанням посипте зеленню.
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Джерело: Євген Клопотенко

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