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Наслідки уколів краси: захопилася наповнювачем для губ і зіпсувала обличчя

7 Листопада 2022, 15:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
краса

Молода жінка на ім’я Ерін Вудхерст поділилася в соціальних мережах своїм досвідом, як вона захопилася наповнювачем для губ і зіпсувала своє обличчя.

Ерін розповіла, що їй ввели занадто багато наповнювача в губи, через що у неї з’явилася опухла грудкувата посмішка, її губи змістилися, побіліли і вкрилися синцями.

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За словами дівчини, наповнювач почав мігрувати в область, відмінну від тієї, в яку була зроблена ін’єкція, залишаючи на губах горбки.

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– Дивіться, як я зіпсувала собі обличчя філерами. Схоже, я з’їла бджолу, ха-ха, – пише Ерін.

Відео Ерін явно шокувало багатьох, так як воно швидко набрало 104,4 тис. переглядів. У нього 5 522 лайка, 71 коментар і 58 репостов.

Користувачі TikTok були приголомшені словами Ерін і поділилися своїми думками в коментарях.

Одна людина написала, що так багато дівчат псують цим свою красу. Інша додала, що, можливо, потрібно змінити косметолога, на що Ерін відповіла, що просто занадто захопилася процедурою краси.

Джерело: TikTok

Теги
Краса Соціальні мережі
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