Взимку важливо пам’ятати про захис своєї шкіри від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. У холодну пору року сонце не настільки активне, проте ризик залишається.

Зокрема, UVB-промені, які провокують сонячні опіки влітку, можуть пошкоджувати шкіру й взимку.

– Сніг відбиває до 80% ультрафіолетового випромінювання, тому сонячні промені потрапляють на шкіру двічі, а це збільшує ризик розвитку раку та старіння шкіри, – пишуть у Центрі громадського здоров’я.

Щодо UVA-променів, то вони однаково активні протягом усього року.

Коли сонце світить яскраво, вони також чинять негативний вплив на шкіру, навіть під час перебування у приміщенні.

Як захистити шкіру:

уникати сонячного світла, особливо у період з 10.00 до 16.00, тоді сонце найбільш активне;

користуватися сонцезахисним кремом з SPF не менше 30;

носити сонцезахисні окуляри.

Щодо сонцезахисного крему, то його краще підібрати із фахівцем. Саме він допоможе обрати безпечний засіб, який буде ефективним та не спровокує алергію.

Джерело: Центр громадського здоров’я