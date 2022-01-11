Взимку важливо пам’ятати про захис своєї шкіри від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. У холодну пору року сонце не настільки активне, проте ризик залишається.
Зокрема, UVB-промені, які провокують сонячні опіки влітку, можуть пошкоджувати шкіру й взимку.
– Сніг відбиває до 80% ультрафіолетового випромінювання, тому сонячні промені потрапляють на шкіру двічі, а це збільшує ризик розвитку раку та старіння шкіри, – пишуть у Центрі громадського здоров’я.
Щодо UVA-променів, то вони однаково активні протягом усього року.
Коли сонце світить яскраво, вони також чинять негативний вплив на шкіру, навіть під час перебування у приміщенні.
Як захистити шкіру:
- уникати сонячного світла, особливо у період з 10.00 до 16.00, тоді сонце найбільш активне;
- користуватися сонцезахисним кремом з SPF не менше 30;
- носити сонцезахисні окуляри.
Щодо сонцезахисного крему, то його краще підібрати із фахівцем. Саме він допоможе обрати безпечний засіб, який буде ефективним та не спровокує алергію.
Джерело: Центр громадського здоров’я