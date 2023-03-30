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Їжа

Не липне та не тріскається: рецепт глазурі на паску з желатином

30 Березня 2023, 15:16
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Паски, Великдень, рецепт
Джерело: Depositphotos

Усі господині люблять прикрашати паски на Великдень. Найчастіше їх поливають білою глазур’ю.

Аби помадка не обсипалась, не тріскалась та не липла до рук чи паперової форми, варто додати до цукрової глазурі желатин.

Простий рецепт глазурі на паску з желатином – далі в матеріалі.

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Як приготувати глазур з желатином на Великдень 2023

Інгредієнти: 

  • цукор – 1 склянка;
  • желатин – 1 ч. л;
  • сік лимона – кілька крапель;
  • ванілін;
  • вода.

Приготування:

  1. Заливаємо желатин водою (2 ст. л.) і залишаємо на 5-10 хвилин, аби він набух.
  2. У цукор і ванілін додаємо 4 ст.л. води та ставимо на невеликий вогонь. Помішуємо розчин, допоки кристали остаточно не розчиняться у воді.
  3. Доводимо суміш до кипіння, потім додаємо туди желатин.
  4. Акуратно перемішуємо та збиваємо суміш міксером, поки маса на стане білою та пишною. Додаємо кілька крапель лимона і ще раз збиваємо.
  5. Даємо помадці трішки охолонути та швидко наносимо її на наші паски, даємо загуснути.

Цієї глазурі з желатином цілком вистачить на 3-4 великі паски. Прикрасити глазур можна кольоровою посипкою чи декоративними курчатками та квіточками.

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