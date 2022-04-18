Панетоне – традиційна італійська великодня випічка. Вона і зовнішнім виглядом, і смаком відрізняється від української паски.
Рецептом панетоне поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти
Для тіста:
- 600 г борошна
- 1 пакет дріжджів
- 150 г цукру (для більш солодкої паски додати ще 50-70 г цукру)
- 0,5 ч. л. солі
- 120 мл натурального йогурту
- 220 мл теплої води
- 50 г вершкового масла
- 1 ст. л. маку (зерна)
- 2 жовтки (+1 для змащування паски)
- 100 г родзинок
- 10 г ванільного цукру
- 1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)
- 1 ст. л. молока
Для глазурі:
- 100 г цукрової пудри
- 1-2 ст. л. лимонного соку
- 1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)
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Приготування
- Просіяти борошно через сито. Родзинки промити та висушити на паперовому рушникові.
- Окремо змішати пакетик дріжджів з 220 мл теплої води, 10 г ванільного цукру і 75 г звичайного цукру. Накрити рушником та залишити на 20 хвилин.
- У мисці змішати 2 яєчних жовтки з рештою цукру (75 г), 120 мл йогурту, 50 г розм’якшеного вершкового масла та 0,5 ч. л. солі. Додати 1 ст. л. натертої апельсинової цедри та 1 ст. л. маку.
- Усе добре перемішати. Додати дріжджі.
- До суміші невеликими порціями починати додавати борошно. Замісити тісто. Залишити його у теплому сухому місці на годину-півтори.
- Родзинки змішати з невеликою кількістю цукрової пудри. Ще раз вимісити тісто, додавши до нього родзинки.
- Розкласти тісто по формах, накрийте їх рушником і залишити ще на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до країв форми.
- Випікати у духовці за температури 180 градусів протягом 30-45 хвилин.
- У тарілці змішати 100 г цукрової пудри та 1-2 ст. л. лимонного соку.
- Прикрасити готові панетоне.
Джерело: Клопотенко