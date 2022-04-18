18 Квітня 2022, 21:09 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Панетоне – традиційна італійська великодня випічка. Вона і зовнішнім виглядом, і смаком відрізняється від української паски. Рецептом панетоне поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Інгредієнти Для тіста: 600 г борошна

1 пакет дріжджів

150 г цукру (для більш солодкої паски додати ще 50-70 г цукру)

0,5 ч. л. солі

120 мл натурального йогурту

220 мл теплої води

50 г вершкового масла

1 ст. л. маку (зерна)

2 жовтки (+1 для змащування паски)

100 г родзинок

10 г ванільного цукру

1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)

1 ст. л. молока Для глазурі: 100 г цукрової пудри

1-2 ст. л. лимонного соку

1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона) Читайте також: Сирна паска без випікання – як приготувати Приготування Просіяти борошно через сито. Родзинки промити та висушити на паперовому рушникові. Окремо змішати пакетик дріжджів з 220 мл теплої води, 10 г ванільного цукру і 75 г звичайного цукру. Накрити рушником та залишити на 20 хвилин. У мисці змішати 2 яєчних жовтки з рештою цукру (75 г), 120 мл йогурту, 50 г розм’якшеного вершкового масла та 0,5 ч. л. солі. Додати 1 ст. л. натертої апельсинової цедри та 1 ст. л. маку. Усе добре перемішати. Додати дріжджі. До суміші невеликими порціями починати додавати борошно. Замісити тісто. Залишити його у теплому сухому місці на годину-півтори. Родзинки змішати з невеликою кількістю цукрової пудри. Ще раз вимісити тісто, додавши до нього родзинки. Розкласти тісто по формах, накрийте їх рушником і залишити ще на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до країв форми. Випікати у духовці за температури 180 градусів протягом 30-45 хвилин. У тарілці змішати 100 г цукрової пудри та 1-2 ст. л. лимонного соку. Прикрасити готові панетоне. Джерело: Клопотенко

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.