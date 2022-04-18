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Їжа

Не паскою єдиною. Як приготувати панетоне

18 Квітня 2022, 21:09
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
панетоне
Джерело: Pixabay

Панетоне – традиційна італійська великодня випічка. Вона і зовнішнім виглядом, і смаком відрізняється від української паски.

Рецептом панетоне поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

Для тіста:

  • 600 г борошна
  • 1 пакет дріжджів
  • 150 г цукру (для більш солодкої паски додати ще 50-70 г цукру)
  • 0,5 ч. л. солі
  • 120 мл натурального йогурту
  • 220 мл теплої води
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ст. л. маку (зерна)
  • 2 жовтки (+1 для змащування паски)
  • 100 г родзинок
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)
  • 1 ст. л. молока

Для глазурі:

  • 100 г цукрової пудри
  • 1-2 ст. л. лимонного соку
  • 1 ст. л. цедри апельсина (цедра половини апельсина або лимона)
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Приготування

  1. Просіяти борошно через сито. Родзинки промити та висушити на паперовому рушникові.
  2. Окремо змішати пакетик дріжджів з 220 мл теплої води, 10 г ванільного цукру і 75 г звичайного цукру. Накрити рушником та залишити на 20 хвилин.
  3. У мисці змішати 2 яєчних жовтки з рештою цукру (75 г), 120 мл йогурту, 50 г розм’якшеного вершкового масла та 0,5 ч. л. солі. Додати 1 ст. л. натертої апельсинової цедри та 1 ст. л. маку.
  4. Усе добре перемішати. Додати дріжджі.
  5. До суміші невеликими порціями починати додавати борошно. Замісити тісто. Залишити його у теплому сухому місці на годину-півтори.
  6. Родзинки змішати з невеликою кількістю цукрової пудри. Ще раз вимісити тісто, додавши до нього родзинки.
  7. Розкласти тісто по формах, накрийте їх рушником і залишити ще на годину-півтори. За цей час тісто має піднятися до країв форми.
  8. Випікати у духовці за температури 180 градусів протягом 30-45 хвилин.
  9. У тарілці змішати 100 г цукрової пудри та 1-2 ст. л. лимонного соку.
  10. Прикрасити готові панетоне.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко , Великдень , Кулінарні рецепти , Рецепт
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