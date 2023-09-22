Квашені баклажани з морквою і часником – це чудова заготовка на зиму, яку можна додавати до салатів, супів і закусок. Усім шанувальникам грузинської кухні пропонуємо рецепт пікантних баклажанів. Гості будуть у захваті!
Інгредієнти
- 1,5 кг баклажанів
- 5 стеблин селери
- 2 моркви
- 2-3 болгарских перця
- 4-5 головок часника
- По пучку свіжої зелені кропу, петрушки і базиліку
Для маринаду:
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- Вода
- 30 г солі на 1 літр
- 2 лаврових листки
- 5 перців горошком
Приготування
- Готуємо воду для бланшування. У каструлі доводимо до кипіння воду і додаємо сіль із розрахунку 30 г солі на 1 л води.
- Баклажани миємо, плодоніжки видаляємо. На кожному баклажані робимо поздовжній надріз, залишаючи по краях приблизно 1,5 см.
- Підготовлені баклажани закладаємо в окріп і бланшуємо 5 хвилин.
- Баклажани викладаємо на друшляк, встановлений на глибоку миску, на баклажани ставимо гніт і залишаємо за кімнатної температури.
- Вимиту моркву очищаємо і тремо на крупній тертці. Очищені зубчики часнику дрібно рубаємо ножем, змішуємо моркву з часником.
- Вимиту зелень дрібно рубаємо і додаємо до моркви з часником.
- Вимитий і очищений від плодоніжок перець нарізаємо тонкою соломкою та змішуємо з морквою, часником і зеленню.
- Закладаємо в розрізи охолоджених баклажанів овочеву суміш і викладаємо в посуд розрізами догори.
- Готуємо маринад. У киплячій воді розчиняємо сіль, додаємо лавровий лист і перець, проварюємо маринад протягом трьох хвилин після закипання і заливаємо фаршировані баклажани.
- На баклажани встановлюємо гніт і залишаємо за кімнатної температури на 5-7 днів. Потім зливаємо розсіл у каструлю і проварюємо 5 хвилин.
- Готові баклажани перекладаємо в чисті банки, заливаємо гарячим розсолом і стерилізуємо ( банки об’ємом 1 л стерилізуємо 15 хвилин від моменту закипання).
- Герметично закриваємо банки кришками, перевертаємо догори і накриваємо рушником.
- Залишаємо банки до повного охолодження, після чого зберігаємо в темному прохолодному місці.
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Фото: Згенеровано ШІ