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Їжа

Неймовірно смачні квашені баклажани, фаршировані морквою і часником – покроковий рецепт заготовки

22 Вересня 2023, 12:16
Марина Мелехова редактор
баклажани

Квашені баклажани з морквою і часником – це чудова заготовка на зиму, яку можна додавати до салатів, супів і закусок. Усім шанувальникам грузинської кухні пропонуємо рецепт пікантних баклажанів. Гості будуть у захваті!

Інгредієнти

  • 1,5 кг баклажанів
  • 5 стеблин селери
  • 2 моркви
  • 2-3 болгарских перця
  • 4-5 головок часника
  • По пучку  свіжої зелені  кропу, петрушки і базиліку

Для маринаду:

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  • Вода
  • 30 г солі на 1 літр
  • 2 лаврових листки
  • 5 перців горошком

Приготування

  1. Готуємо воду для бланшування. У каструлі доводимо до кипіння воду і додаємо сіль із розрахунку 30 г солі на 1 л води.
  2. Баклажани миємо, плодоніжки видаляємо. На кожному баклажані робимо поздовжній надріз, залишаючи по краях приблизно 1,5 см.
  3. Підготовлені баклажани закладаємо в окріп і бланшуємо 5 хвилин.
  4. Баклажани викладаємо на друшляк, встановлений на глибоку миску, на баклажани ставимо гніт і залишаємо за кімнатної температури.
  5. Вимиту моркву очищаємо і тремо на крупній тертці. Очищені зубчики часнику дрібно рубаємо ножем, змішуємо моркву з часником.
  6. Вимиту зелень дрібно рубаємо і додаємо до моркви з часником.
  7. Вимитий і очищений від плодоніжок перець нарізаємо тонкою соломкою та змішуємо з морквою, часником і зеленню.
  8. Закладаємо в розрізи охолоджених баклажанів овочеву суміш і викладаємо в посуд розрізами догори.
  9. Готуємо маринад. У киплячій воді розчиняємо сіль, додаємо лавровий лист і перець, проварюємо маринад протягом трьох хвилин після закипання і заливаємо фаршировані баклажани.
  10. На баклажани встановлюємо гніт і залишаємо за кімнатної температури на 5-7 днів. Потім зливаємо розсіл у каструлю і проварюємо 5 хвилин.
  11. Готові баклажани перекладаємо в чисті банки, заливаємо гарячим розсолом і стерилізуємо ( банки об’ємом 1 л стерилізуємо 15 хвилин  від моменту закипання).
  12. Герметично закриваємо банки кришками, перевертаємо догори і накриваємо рушником.
  13. Залишаємо банки до повного охолодження, після чого зберігаємо в темному прохолодному місці.

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Фото: Згенеровано ШІ

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