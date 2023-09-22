Квашені баклажани з морквою і часником – це чудова заготовка на зиму, яку можна додавати до салатів, супів і закусок. Усім шанувальникам грузинської кухні пропонуємо рецепт пікантних баклажанів. Гості будуть у захваті!

Інгредієнти

1,5 кг баклажанів

5 стеблин селери

2 моркви

2-3 болгарских перця

4-5 головок часника

По пучку свіжої зелені кропу, петрушки і базиліку

Для маринаду:

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Вода

30 г солі на 1 літр

2 лаврових листки

5 перців горошком

Приготування

Готуємо воду для бланшування. У каструлі доводимо до кипіння воду і додаємо сіль із розрахунку 30 г солі на 1 л води. Баклажани миємо, плодоніжки видаляємо. На кожному баклажані робимо поздовжній надріз, залишаючи по краях приблизно 1,5 см. Підготовлені баклажани закладаємо в окріп і бланшуємо 5 хвилин. Баклажани викладаємо на друшляк, встановлений на глибоку миску, на баклажани ставимо гніт і залишаємо за кімнатної температури. Вимиту моркву очищаємо і тремо на крупній тертці. Очищені зубчики часнику дрібно рубаємо ножем, змішуємо моркву з часником. Вимиту зелень дрібно рубаємо і додаємо до моркви з часником. Вимитий і очищений від плодоніжок перець нарізаємо тонкою соломкою та змішуємо з морквою, часником і зеленню. Закладаємо в розрізи охолоджених баклажанів овочеву суміш і викладаємо в посуд розрізами догори. Готуємо маринад. У киплячій воді розчиняємо сіль, додаємо лавровий лист і перець, проварюємо маринад протягом трьох хвилин після закипання і заливаємо фаршировані баклажани. На баклажани встановлюємо гніт і залишаємо за кімнатної температури на 5-7 днів. Потім зливаємо розсіл у каструлю і проварюємо 5 хвилин. Готові баклажани перекладаємо в чисті банки, заливаємо гарячим розсолом і стерилізуємо ( банки об’ємом 1 л стерилізуємо 15 хвилин від моменту закипання). Герметично закриваємо банки кришками, перевертаємо догори і накриваємо рушником. Залишаємо банки до повного охолодження, після чого зберігаємо в темному прохолодному місці.

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Фото: Згенеровано ШІ