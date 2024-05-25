Жінка з Італії розповіла, що жодного разу не мила голову своєї дворічної доньки шампунем, а лише ополіскувала її водою.

Ніколи не мила волосся шампунем

Ечіка виклала відео кіс доньки у свій TikTok.

– Я ніколи не мила її волосся, – написала жінка на відео.

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У підписі молода мама додала, що час від часу наносить на волосся дворічної дівчинки арганову олію або маску.

Жінка наголосила, що голова її донечки ніколи не жирніє.

Реакція в коментарях

У коментарях думки розділилися: одні підтримували підхід мами, інші були обурені.

На думку про те, що це огидно, Ечіка відповіла, що вода здатна промити все, а олії зроблять решту роботи.

Жінка запевняє, що шампунь – це комерційний продукт, він зроблений для того, щоб заробляти гроші.

Аудиторія у коментарях активно запитувала, як боротися із плутанням волосся вночі. Ечіка порадила використовувати шовкову наволочку та капелюшок.

Також жінка рекомендує заплітати волосся перед сном та обов’язково сушити його після миття.