Жінка з Італії розповіла, що жодного разу не мила голову своєї дворічної доньки шампунем, а лише ополіскувала її водою.
Ніколи не мила волосся шампунем
Ечіка виклала відео кіс доньки у свій TikTok.
– Я ніколи не мила її волосся, – написала жінка на відео.
@itsechika My tips! ❤ 1. Wash/rinse only with water 2. Use argan oil occasionally 3. Use a hair mask once a week/every 2 week Let your toddler enjoy long luscious hair without knots ❤ PS. IT NEVER GETS GREASY! #hairtips #longhair #fyp #toddlersoftiktok ♬ Isn’t She Lovely – UNDRESSD & Ellie May
У підписі молода мама додала, що час від часу наносить на волосся дворічної дівчинки арганову олію або маску.
Жінка наголосила, що голова її донечки ніколи не жирніє.
Реакція в коментарях
У коментарях думки розділилися: одні підтримували підхід мами, інші були обурені.
На думку про те, що це огидно, Ечіка відповіла, що вода здатна промити все, а олії зроблять решту роботи.
Жінка запевняє, що шампунь – це комерційний продукт, він зроблений для того, щоб заробляти гроші.
Аудиторія у коментарях активно запитувала, як боротися із плутанням волосся вночі. Ечіка порадила використовувати шовкову наволочку та капелюшок.
Також жінка рекомендує заплітати волосся перед сном та обов’язково сушити його після миття.