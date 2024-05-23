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Ніжне пісочне печиво на маргарині: простий рецепт

23 Травня 2024, 21:58
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Печиво на маргарині

Пісочне печиво на маргарині – це класична випічка, ніжна, крихка та неймовірно ароматна.

Родом пісочне печиво з європейської кухні. Його назва походить від текстури тіста, яка нагадує пісок, що створюється за рахунок масла або маргарину в рецепті.

Використання маргарину у випічці набуло популярності у другій половині XX століття, коли він став більш доступним порівняно з вершковим маслом.

Рецепт пісочного печива на маргарині простий та швидкий.

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Пісочне печиво: рецепт на маргарині

Щоб випічка набула приємного жовтого кольору, додайте в тісто дрібку куркуми. А для приємного аромату можна додати 1 ч. л. цедри лимона чи апельсина. Також урізноманітнити смак печива можна, додавши, наприклад, варення, джем, сухофрукти, горіхи або шоколад.

Інгредієнти:

  • маргарин – 250 г
  • борошно пшеничне – 2,5 склянки (приблизно)
  • цукор – 7-8 ст. л.
  • ванільний цукор – 7 г або ванілін – дрібка
  • яйце – 1 шт.
  • розпушувач – 1 ч. л.

Пісочне печиво на маргарині: рецепт покроково

  1. У мисці розтираємо розм’якшений маргарин, цукор та ванільний цукор до однорідності.
  2. Яйце міксером збиваємо до пишної піни та виливаємо у миску. Перемішуємо.
  3. Поступово вводимо просіяне з розпушувачем борошно. Тісто повинно вийти гладке та однорідне.
  4. З тіста формуємо кулю, загортаємо в харчову плівку і поміщаємо в холодильник на 30 хвилин для охолодження.
  5. Духовку розігріваємо до 180 °С.
  6. Тісто розкатуємо товщиною близько 1 см. Печиво вирізаємо формочками або просто нарізаємо ножем на квадрати.
  7. Отримані вироби перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером.
  8. Випікаємо в духовці протягом 10-12 хвилин або до приємного золотавого кольору.

Даємо печиву трохи охолонути на деку. Пісочне печиво на маргарині готове до вживання! Смачного!

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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