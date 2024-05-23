Пісочне печиво на маргарині – це класична випічка, ніжна, крихка та неймовірно ароматна.
Родом пісочне печиво з європейської кухні. Його назва походить від текстури тіста, яка нагадує пісок, що створюється за рахунок масла або маргарину в рецепті.
Використання маргарину у випічці набуло популярності у другій половині XX століття, коли він став більш доступним порівняно з вершковим маслом.
Рецепт пісочного печива на маргарині простий та швидкий.
Пісочне печиво: рецепт на маргарині
Щоб випічка набула приємного жовтого кольору, додайте в тісто дрібку куркуми. А для приємного аромату можна додати 1 ч. л. цедри лимона чи апельсина. Також урізноманітнити смак печива можна, додавши, наприклад, варення, джем, сухофрукти, горіхи або шоколад.
Інгредієнти:
- маргарин – 250 г
- борошно пшеничне – 2,5 склянки (приблизно)
- цукор – 7-8 ст. л.
- ванільний цукор – 7 г або ванілін – дрібка
- яйце – 1 шт.
- розпушувач – 1 ч. л.
Пісочне печиво на маргарині: рецепт покроково
- У мисці розтираємо розм’якшений маргарин, цукор та ванільний цукор до однорідності.
- Яйце міксером збиваємо до пишної піни та виливаємо у миску. Перемішуємо.
- Поступово вводимо просіяне з розпушувачем борошно. Тісто повинно вийти гладке та однорідне.
- З тіста формуємо кулю, загортаємо в харчову плівку і поміщаємо в холодильник на 30 хвилин для охолодження.
- Духовку розігріваємо до 180 °С.
- Тісто розкатуємо товщиною близько 1 см. Печиво вирізаємо формочками або просто нарізаємо ножем на квадрати.
- Отримані вироби перекладаємо на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікаємо в духовці протягом 10-12 хвилин або до приємного золотавого кольору.
Даємо печиву трохи охолонути на деку. Пісочне печиво на маргарині готове до вживання! Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.