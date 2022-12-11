Враховуючи той факт, що РФ любить гадити на свята, і не тільки, ми маємо бути готовими до відключення світла у новорічну ніч. Але, дзуськи тим оркам!

Ми зустрінемо Новий рік і накриємо святковий новорічний стіл.

Бо у нас є багато страв, для яких не потрібна електрика.

Зараз дивляться

Ми підібрали для вас кілька рецептів з кулінарної комори шефа Євгена Клопотенка.

Маринована скумбрія

Інгредієнти:

2 заморожені скумбрії

400 мл води

3 ч. л. крупної морської солі

4 лаврових листочки

½ ч. л. чорного перцю горошком (приблизно 7-10 шт.)

5 горошків духмяного перцю

2 бутони гвоздики

½ ч. л. коріандру в зернах

Скумбрію розморозьте, помийте, відріжте голову, хвіст та ретельно випотрошіть нутрощі. Очистіть рибу зсередини, щоб не було чорних плівок, щоб не було гіркого присмаку. Зріжте плавники, обсушіть паперовим рушником та поріжте шматочками завтовшки 2 см. Беріть для цього гострий ніж, щоб вийшли красиві рівні шматочки.

Приготуйте маринад. Для цього у каструлю влийте воду та додайте сіль, лавровий лист, чорний перець горошком, духмяний перець, гвоздику та коріандр у зернах.

Поставте каструлю на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть 3-4 хвилини, доки сіль повністю не розчиниться. Періодично помішуйте. Готовий маринад охолодіть до кімнатної температури.

Шматочки скумбрії розкладіть по банках, які закручуються кришками, та залийте маринадом, щоб він повністю покривав шматки. Закрийте банки кришками та поставте у холодне місце мінімум на добу. Термін зберігання страви в холодильнику – до семи днів.

Андрути

Андрути, або вафельний торт зі згущеним молоком, – це справжній смак дитинства. Готувати його просто і швидко.

Інгредієнти:

6 вафель (круглих чи квадратних)

150 г волоських горіхів

1 банка вареного згущеного молока

250 г вишневого джему

200 г розм’якшеного вершкового масла

100 г цукру

Підготуйте усі інгредієнти для приготування вафельного торта зі згущеним молоком та вишнями. Дістаньте вершкове масло з холодильника завчасно, аби воно було розм’якшене. Візьміть бляшанку вареного згущеного молока.

У миску викладіть згущене молоко та розм’якшене вершкове масло. Перемішайте до однорідності.

Змащуйте кожну вафлю згущеним молоком із маслом і вишневим джемом.

Верхній шар вафель та боки змастіть згущено-масляною сумішшю. Використовуйте спеціальну лопатку чи просто ложку.

Подрібніть ножем 150 г волоських горіхів та посипте ними торт зверху та з боків. Зберігайте торт у холодильнику.

Можна робити цей торт і без вишневого джему. Буде смачно. І навіть без вершкового масла, лише зі згущеним молоком. Головний інгредієнт в приготуванні десерта – хороший настрій.

Салат з червоної капусти з грейпфрутом

Капустяний салат, здавалось би, буденна страва, але якщо додати до нього грейпфрут, то отримаєте справжній святковий шедевр.

Інгредієнти:

300 г червоної капусти

1 грейпфрут

40 г слайсів пармезану

2 гілочки м’яти

1 ст. л оливкової або соняшникової олії

1 ст. л винного оцту

½ ч. л. цукру

сіль та перець до смаку

З грейпфрута зніміть шкірку, дольки очистьте від перетинок.

Червону капусту наріжте тонкими смужками, перекладіть в глибоку миску та додайте ½ ч. ложки цукру, сіль і перець до смаку. Примніть її руками, щоб вона пустила сік. Потім влийте оливкової або соняшникової олії, винного оцту. Додайте шматочки грейпфрута і добре перемішайте двома ложками, щоб не пошкодити цілісність цитруса.

Викладіть салат в тарілку, в якій плануєте його подавати, зверху викладіть слайси з пармезану та листочки м’яти. Насолоджуйтесь дивовижним свіжим смаком назло ворогам!

Гарячу страву можна приготувати на мангалі.

Цей кебаб буде соковитим і смачним з мінімальною кількістю інгредієнтів.

Кебаб Адана

300 г яловичого фаршу

сіль та перець (за смаком)

2 г пластівці перцю чилі

2 г мускат

2 г кориандр

2 гілочка кинза

Змішати всі інгредієнти і вибити фарш протягом 5-10 хвилин. Не додавайте в фарш цибулю. Руку змочити у воді та зформувати з фаршу кульку. Надягаємо її на два шампура одночасно і робимо кебаб. Головне – зробити цей кебаб дуже пласким.

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Відправляємо на мангал до приготування (5-7 хвилин). Важливо не пересушити.

Подавати з пітою або лавашем. Також до кебабу можна зробити соус, змішавши сметану з кінзою.

Як гарнір до кебаба можна подати овочі-гриль.

Джерело: Євген Клопотенко