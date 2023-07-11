Улітку в українців є багато народних забав і підготовок. Одна з них – консервація усього, що є на городах, клумбах та грядках.
І якщо вам вже набридли одноманітні рецепти консервованих овочів, цьогоріч можна додати в них пікантну перчинку. Наприклад, гірчицю або нетипові спеції. Як приготувати огірки по-фінськи на зиму – рецепт читайте в нашому матеріалі.
Огірки по-фінськи на зиму: рецепт приготування покроково
Інгредієнти:
- 2 кг огірків;
- 1,5 л води;
- 2 ст. ложки солі;
- 100 г цукру;
- 100 мл оцту;
- 1 ч. ложка насіння гірчиці;
- 3 шт. лаврового листа.
Спосіб приготування:
- Огірки вимийте і наріжте товстими кружальцями. Після цього розріжте їх уздовж або просто навпіл.
- Налийте в каструлю воду, висипте сіль і цукор, перемішайте і ставте на середній вогонь.
- Доведіть маринад до кипіння, потім вилийте в каструлю оцет, висипте зерна гірчиці, покладіть лавровий лист.
- Підготовлені огірки складіть у маринад, чекайте 4 хвилини.
- Після цього огірки складіть у підготовлені банки, залийте маринадом та щільно закривайте кришками.
- Залиште банки в теплі на 12 годин. Варто накрити їх рушником або ковдрою.
- Після цього зберігайте їх у льоху чи підвалі.
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