Улітку в українців є багато народних забав і підготовок. Одна з них – консервація усього, що є на городах, клумбах та грядках.

І якщо вам вже набридли одноманітні рецепти консервованих овочів, цьогоріч можна додати в них пікантну перчинку. Наприклад, гірчицю або нетипові спеції. Як приготувати огірки по-фінськи на зиму – рецепт читайте в нашому матеріалі.

Огірки по-фінськи на зиму: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

2 кг огірків;

1,5 л води;

2 ст. ложки солі;

100 г цукру;

100 мл оцту;

1 ч. ложка насіння гірчиці;

3 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування: