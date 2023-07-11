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Їжа

Огірки по-фінськи на зиму: рецепт смачної консервації в домашніх умовах

11 Липня 2023, 17:48
Анна Голішевська редакторка стрічки
Огірки
Джерело: Unsplash

Улітку в українців є багато народних забав і підготовок. Одна з них – консервація усього, що є на городах, клумбах та грядках.

І якщо вам вже набридли одноманітні рецепти консервованих овочів, цьогоріч можна додати в них пікантну перчинку. Наприклад, гірчицю або нетипові спеції. Як приготувати огірки по-фінськи на зиму – рецепт читайте в нашому матеріалі.

Огірки по-фінськи на зиму: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

  • 2 кг огірків;
  • 1,5 л води;
  • 2 ст. ложки солі;
  • 100 г цукру;
  • 100 мл оцту;
  • 1 ч. ложка насіння гірчиці;
  • 3 шт. лаврового листа.

Спосіб приготування:

  1. Огірки вимийте і наріжте товстими кружальцями. Після цього розріжте їх уздовж або просто навпіл.
  2. Налийте в каструлю воду, висипте сіль і цукор, перемішайте і ставте на середній вогонь.
  3. Доведіть маринад до кипіння, потім вилийте в каструлю оцет, висипте зерна гірчиці, покладіть лавровий лист.
  4. Підготовлені огірки складіть у маринад, чекайте 4 хвилини.
  5. Після цього огірки складіть у підготовлені банки, залийте маринадом та щільно закривайте кришками.
  6. Залиште банки в теплі на 12 годин. Варто накрити їх рушником або ковдрою.
  7. Після цього зберігайте їх у льоху чи підвалі.
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