Зробіть оладки, прості оладки, поділіться ними з будь-ким навколо. Знайомим і не дуже. Обов’язково.
Ви створите шалену силу підтримки, і завдяки вам хтось стане щасливішим. І ви від цього теж станете щасливішими.
А бути один для одного і бути щасливими – це вже трохи є перемогою, вважає шеф Євген Клопотенко.
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Інгредієнти:
Тісто:
- 2 яйця,
- 250мл кефіру,
- 2 яблука,
- 160г борошна,
- 100г цукру,
- дрібка солі
- 1 ч.л. розпушувача.
З’єднайте всі компоненти, перемішайте, щоб не було грудочок.
Смажте на олії.
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Посипте родзинками. Або у тісто додайте їх – як вам більше хочеться.
Джерело: Євген Клопотенко