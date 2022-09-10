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Оладки з родзинками

10 Вересня 2022, 19:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
оладки
Джерело: Depositphotos

Зробіть оладки, прості оладки, поділіться ними з будь-ким навколо. Знайомим і не дуже. Обов’язково.

Ви створите шалену силу підтримки, і завдяки вам хтось стане щасливішим. І ви від цього теж станете щасливішими.

А бути один для одного і бути щасливими – це вже трохи є перемогою, вважає шеф Євген Клопотенко.

Зараз дивляться

Інгредієнти:

Тісто:

  • 2 яйця,
  • 250мл кефіру,
  • 2 яблука,
  • 160г борошна,
  • 100г цукру,
  • дрібка солі
  • 1 ч.л. розпушувача.

З’єднайте всі компоненти, перемішайте, щоб не було грудочок.

Смажте на олії.

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Посипте родзинками. Або у тісто додайте їх – як вам більше хочеться.

Джерело: Євген Клопотенко

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