Зробіть оладки, прості оладки, поділіться ними з будь-ким навколо. Знайомим і не дуже. Обов’язково.

Ви створите шалену силу підтримки, і завдяки вам хтось стане щасливішим. І ви від цього теж станете щасливішими.

А бути один для одного і бути щасливими – це вже трохи є перемогою, вважає шеф Євген Клопотенко.

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Інгредієнти:

Тісто:

2 яйця,

250мл кефіру,

2 яблука,

160г борошна,

100г цукру,

дрібка солі

1 ч.л. розпушувача.

З’єднайте всі компоненти, перемішайте, щоб не було грудочок.

Смажте на олії.

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Посипте родзинками. Або у тісто додайте їх – як вам більше хочеться.

Джерело: Євген Клопотенко