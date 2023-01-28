Винахідливий шеф Євген Клопотенко завжди додає до відомих рецептів щось новеньке, незвичайне.
От навіть рецепт сімейного борщу він змінив.
Взяв рецепт, за яким готує батько, і поєднав з маминим. Подивимось, що з того вийшло.
Зараз дивляться
Інгредієнти:
- 300 г свинячих реберець
- 3 квашені томати
- 2 картоплини
- 1 буряк
- 1 морква
- 1 цибуля
- 3 горошини духмяного перцю
- 2 лаврові листки
- ¼ капустини
- 1 ст. л. томатної пасти
- 1 ч. л. приправи до м’яса ТМ Varto
- ½ склянки квасолі
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 1 пучок кропиви
- 3 зубчики часнику
- сіль, цукор і перець до смаку
- 3 л води
- сметана до смаку для подачі
Приготування:
- Візьміть свинячі реберця, помийте, зачистьте від зайвих плівок і наріжте на сегменти. Покладіть їх у каструлю з водою, додайте духмяного перцю й лавровий лист. Приготуйте бульйон на тихому вогні протягом 30 хвилин.
- Овочі помийте і очистіть. Цибулю наріжте середнім кубиком, моркву натріть на крупній тертці, часник розчавіть лезом ножа. На розігріту пательню налийте соняшникову олію та додайте моркву, цибулю й часник. Смажте на середньому вогні протягом 5 хвилин.
- Буряк натріть на крупній тертці та додайте до засмажки. Посипте приправою до м’яса. Готуйте ще 3 хвилини.
- У засмажку додайте томатну пасту і 2 ополоника бульйону. Тушкуйте овочі ще 5 хвилин.
- Додайте в бульйон картоплю, нарізану кубиками.
- Перекладіть засмажку в каструлю до бульйону.
- Капусту наріжте та додайте до борщу. Варіть ще 5 хвилин. Додайте ½ склянки попередньо відвареної квасолі.
- Посоліть і поперчіть до смаку. У кінці приготування вичавіть у борщ квашені томати та додайте нарізаний пучок кропиви. Проваріть ще 5 хвилин і подавайте до столу зі сметаною.
Джерело: Євген Клопотенко