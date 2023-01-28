28 Січня 2023, 20:02 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Винахідливий шеф Євген Клопотенко завжди додає до відомих рецептів щось новеньке, незвичайне. От навіть рецепт сімейного борщу він змінив. Взяв рецепт, за яким готує батько, і поєднав з маминим. Подивимось, що з того вийшло. Зараз дивляться Інгредієнти: 300 г свинячих реберець

3 квашені томати

2 картоплини

1 буряк

1 морква

1 цибуля

3 горошини духмяного перцю

2 лаврові листки

¼ капустини

1 ст. л. томатної пасти

1 ч. л. приправи до м’яса ТМ Varto

½ склянки квасолі

2 ст. л. соняшникової олії

1 пучок кропиви

3 зубчики часнику

сіль, цукор і перець до смаку

3 л води

сметана до смаку для подачі Приготування: Візьміть свинячі реберця, помийте, зачистьте від зайвих плівок і наріжте на сегменти. Покладіть їх у каструлю з водою, додайте духмяного перцю й лавровий лист. Приготуйте бульйон на тихому вогні протягом 30 хвилин. Овочі помийте і очистіть. Цибулю наріжте середнім кубиком, моркву натріть на крупній тертці, часник розчавіть лезом ножа. На розігріту пательню налийте соняшникову олію та додайте моркву, цибулю й часник. Смажте на середньому вогні протягом 5 хвилин. Буряк натріть на крупній тертці та додайте до засмажки. Посипте приправою до м’яса. Готуйте ще 3 хвилини. У засмажку додайте томатну пасту і 2 ополоника бульйону. Тушкуйте овочі ще 5 хвилин. Додайте в бульйон картоплю, нарізану кубиками. Перекладіть засмажку в каструлю до бульйону. Капусту наріжте та додайте до борщу. Варіть ще 5 хвилин. Додайте ½ склянки попередньо відвареної квасолі. Посоліть і поперчіть до смаку. У кінці приготування вичавіть у борщ квашені томати та додайте нарізаний пучок кропиви. Проваріть ще 5 хвилин і подавайте до столу зі сметаною. Читайте також: Культурна спадщина ЮНЕСКО: класичний рецепт та користь українського борщу Джерело: Євген Клопотенко

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