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Їжа

Оригінальний рецепт сімейного борщу

28 Січня 2023, 20:02
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Оригінальний рецепт сімейного борщу
Джерело: Depositphotos

Винахідливий шеф Євген Клопотенко завжди додає до відомих рецептів щось новеньке, незвичайне.

От навіть рецепт сімейного борщу він змінив.

Взяв рецепт, за яким готує батько, і поєднав з маминим. Подивимось, що з того вийшло.

Зараз дивляться

Інгредієнти:

  • 300 г свинячих реберець
  • 3 квашені томати
  • 2 картоплини
  • 1 буряк
  • 1 морква
  • 1 цибуля
  • 3 горошини духмяного перцю
  • 2 лаврові листки
  • ¼ капустини
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 1 ч. л. приправи до м’яса ТМ Varto
  • ½ склянки квасолі
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 1 пучок кропиви
  • 3 зубчики часнику
  • сіль, цукор і перець до смаку
  • 3 л води
  • сметана до смаку для подачі

Приготування:

  1. Візьміть свинячі реберця, помийте, зачистьте від зайвих плівок і наріжте на сегменти. Покладіть їх у каструлю з водою, додайте духмяного перцю й лавровий лист. Приготуйте бульйон на тихому вогні протягом 30 хвилин.
  2. Овочі помийте і очистіть. Цибулю наріжте середнім кубиком, моркву натріть на крупній тертці, часник розчавіть лезом ножа. На розігріту пательню налийте соняшникову олію та додайте моркву, цибулю й часник. Смажте на середньому вогні протягом 5 хвилин.
  3. Буряк натріть на крупній тертці та додайте до засмажки. Посипте приправою до м’яса. Готуйте ще 3 хвилини.
  4. У засмажку додайте томатну пасту і 2 ополоника бульйону. Тушкуйте овочі ще 5 хвилин.
  5. Додайте в бульйон картоплю, нарізану кубиками.
  6. Перекладіть засмажку в каструлю до бульйону.
  7. Капусту наріжте та додайте до борщу. Варіть ще 5 хвилин. Додайте ½ склянки попередньо відвареної квасолі.
  8. Посоліть і поперчіть до смаку. У кінці приготування вичавіть у борщ квашені томати та додайте нарізаний пучок кропиви. Проваріть ще 5 хвилин і подавайте до столу зі сметаною.
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Джерело: Євген Клопотенко

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