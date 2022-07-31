Якщо у вас немає часу на довгі приготування, а хочеться зробити щось смачне, то цей рецепт для вас. Лише 10 хвилин і ідеально збалансований за смаком рибний паштет буде у вас на столі, обіцяє шеф Євген Клопотенко. Єдине, що важливо в цьому рецепті – якісні консерви. Упевнений, що паштет із сардин стане однією з ваших улюблених страв.
Інгредієнти
Вершкове масло нагрійте до кімнатної температури.
Відкрийте банку з сардинами, витягніть рибу з масла і викладіть на паперовий рушник, щоб масло вбралося.
Листя петрушки дрібно порубайте.
У невеликій мисці змішайте вершкове масло, сардини, зелень, цедру лимона і сік лимона.
Вимішайте виделкою до отримання однорідної маси. Можна перебити блендером, щоб паштет вийшов більш однорідним і пухким.
Додайте сіль за смаком. Подавайте з грінками з житнього хліба.
Джерело: Євген Клопотенко