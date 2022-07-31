Якщо у вас немає часу на довгі приготування, а хочеться зробити щось смачне, то цей рецепт для вас. Лише 10 хвилин і ідеально збалансований за смаком рибний паштет буде у вас на столі, обіцяє шеф Євген Клопотенко. Єдине, що важливо в цьому рецепті – якісні консерви. Упевнений, що паштет із сардин стане однією з ваших улюблених страв.

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