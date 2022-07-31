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Їжа

Паштет з сардин за десять хвилин

31 Липня 2022, 19:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
паштет
Джерело: Depositphotos

Якщо у вас немає часу на довгі приготування, а хочеться зробити щось смачне, то цей рецепт для вас. Лише 10 хвилин і ідеально збалансований за смаком рибний паштет буде у вас на столі, обіцяє шеф Євген Клопотенко. Єдине, що важливо в цьому рецепті – якісні консерви. Упевнений, що паштет із сардин стане однією з ваших улюблених страв.

Інгредієнти

Вершкове масло нагрійте до кімнатної температури.

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Відкрийте банку з сардинами, витягніть рибу з масла і викладіть на паперовий рушник, щоб масло вбралося.

Листя петрушки дрібно порубайте.

У невеликій мисці змішайте вершкове масло, сардини, зелень, цедру лимона і сік лимона.

Вимішайте виделкою до отримання однорідної маси. Можна перебити блендером, щоб паштет вийшов більш однорідним і пухким.

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Додайте сіль за смаком. Подавайте з грінками з житнього хліба.

Джерело: Євген Клопотенко

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