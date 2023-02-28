Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Паска у мультиварці – покроковий рецепт

28 Лютого 2023, 14:50
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Паска
Джерело: Pixabay

Чудовою альтернативою для випікання паски в духовці може стати мультиварка. Головне, щоб у ній був режим випікання.

Як приготувати тісто та спекти паску в мультиварці, далі в нашому матеріалі.

Що потрібно для приготування паски в мультиварці

Для тіста:

Зараз дивляться
  • Борошно – 650 г.
  • Яйця – 2 шт.
  • Яєчні жовтки – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл.
  • Вершкове масло – 100 г.
  • Цукор – 150 г.
  • Ванільний цукор – 10 г.
  • Родзинки – 200 г.
  • Сухі дріжджі – 10 г.
  • Сіль – щіпка.

Для глазурі:

  • Яєчні білки – 2 шт.
  • Цукрова пудра – 100 г.
  • Лимонний сік – 0,5 ч. л.

Процес приготування паски в мультиварці

  1. Розведіть у теплому молоці дріжджі та залиште на 20 хв, доки не з’явиться пінна шапочка.
  2. Просійте через сито борошно та додайте до нього дріжджі. Все перемішайте та накрийте серветкою. Суміш потрібно залишити в теплому місці на півгодини.
  3. Розітріть яйця та жовтки з цукром. Додайте цю суміш до опари і туди додайте вершкове масло.
  4. Відділіть одну склянку борошна, змішайте з сіллю і поступово висипте в опару.
  5. Замішайте тісто і накрийте серветкою. Дайте йому настоятися ще годину.
  6. Обвалюйте в борошні сухі родзинки, замішайте його до тіста. Залиште його ще на одну годину.
  7. Змастіть чашу мультиварки вершковим маслом і поставте режим підігріву хвилин на 15.
  8. Викладіть у чашу тісто, вимкніть і закрийте мультиварку та чекайте ще близько години, поки тісто підніметься знову.
  9. Як тісто знову піднялося, ставте на мультиварці режим випікання на 45 хв. Перевіряйте готовність паски дерев’яною паличкою: якщо вона виходить із тіста суха, отже паска готова.
  10. Під час випікання паски приготуйте глазур. Збийте до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком.
  11. Як дістанете паску з мультиварки, змастіть її глазур’ю і посипте присипкою.
Читайте також:
Паски, Великдень, свято, рецептМінімум часу і зусиль: простий рецепт приготування паски

Читайте також:

Теги
Великдень Кулінарні рецепти Рецепт Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь