Чудовою альтернативою для випікання паски в духовці може стати мультиварка. Головне, щоб у ній був режим випікання.

Як приготувати тісто та спекти паску в мультиварці, далі в нашому матеріалі.

Що потрібно для приготування паски в мультиварці

Для тіста:

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Борошно – 650 г.

Яйця – 2 шт.

Яєчні жовтки – 2 шт.

Молоко – 250 мл.

Вершкове масло – 100 г.

Цукор – 150 г.

Ванільний цукор – 10 г.

Родзинки – 200 г.

Сухі дріжджі – 10 г.

Сіль – щіпка.

Для глазурі:

Яєчні білки – 2 шт.

Цукрова пудра – 100 г.

Лимонний сік – 0,5 ч. л.

Процес приготування паски в мультиварці

Розведіть у теплому молоці дріжджі та залиште на 20 хв, доки не з’явиться пінна шапочка. Просійте через сито борошно та додайте до нього дріжджі. Все перемішайте та накрийте серветкою. Суміш потрібно залишити в теплому місці на півгодини. Розітріть яйця та жовтки з цукром. Додайте цю суміш до опари і туди додайте вершкове масло. Відділіть одну склянку борошна, змішайте з сіллю і поступово висипте в опару. Замішайте тісто і накрийте серветкою. Дайте йому настоятися ще годину. Обвалюйте в борошні сухі родзинки, замішайте його до тіста. Залиште його ще на одну годину. Змастіть чашу мультиварки вершковим маслом і поставте режим підігріву хвилин на 15. Викладіть у чашу тісто, вимкніть і закрийте мультиварку та чекайте ще близько години, поки тісто підніметься знову. Як тісто знову піднялося, ставте на мультиварці режим випікання на 45 хв. Перевіряйте готовність паски дерев’яною паличкою: якщо вона виходить із тіста суха, отже паска готова. Під час випікання паски приготуйте глазур. Збийте до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком. Як дістанете паску з мультиварки, змастіть її глазур’ю і посипте присипкою.

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