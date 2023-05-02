Практично кожен з нас не раз чув про таке захворювання як педикульоз, або, як кажуть у народі, воші. Здавалось би, ця проблема ніколи не торкнеться нас, адже кожен старається стежити за собою, ретельно мити голову і т.д. Але це захворювання дуже близько.

Наприклад, його можна підчепити у громадському транспорті, на роботі й навіть – у супермаркеті. У світі існує безліч способів, як боротися із захворюванням: від перекису водню – до оцту. Однак чи ефективний перекис водню від вошей та гнид – читайте в матеріалі.

Воші та гниди: як з’являються

Дерматолог Тетяна Пасека зазначає, що педикульоз (завошивленість) – це паразитування на людині комах вошей.

Воші паразитують на людині, харчуються її кров’ю, відкладають яйця-гниди, які приклеюють до волосся липкою речовиною і тому не зісковзують з волосини. Живуть воші близько 28 діб. Менш ніж за добу гинуть поза шкірою голови людини. Самка відкладає щодня 7-10 яєць. За 12 днів з яйця розвивається доросла особина. Якщо їх не чіпати, то такий цикл повторюється кожні 3 тижні.

Види вошей:

головна (Pediculus humanus capitis) – на шкірі голови, волоссі (переважно скроні, потилиця, а також у вусах, бороді);

лобкова (Pthirus pubis) – можна виявити серед статево активних осіб;

платтяна (Pediculus humanus) – у людей, які живуть в антисанітарних умовах, де одяг рідко міняють або перуть і знаходяться вздовж швів одягу.

Прояви вошей:

свербіж шкіри в місці укусу воші;

дрібні сірувато-блакитні плями на шкірі;

наявність гнид у волоссі.

Шляхи передачі:

Платтяні й головні воші передаються від людини до людини при безпосередньому контакті або через одяг, головний убір, предмети побуту, гребінці тощо. Лобкова воша – з лобкового волосся під час статевого акту (можлива передача через особисті речі). Важливо, що від тварин ними неможливо заразитися, оскільки ці паразити видоспецифічні, тобто людські воші можуть жити тільки на людині. Воші пересуваються повзанням, вони не можуть стрибати або літати.

Де можна заразитися вошами

За словами лікаря, педикульозом можна захворіти практично в будь-якому місці : в магазині, потязі чи іншому громадському транспорті та навіть у туалетах, лазнях, саунах, басейнах чи спортивних роздягальнях.

Часте миття волосся та найстерильніші умови в будинку – не мають ніякого значення для них. Відверто кажучи, їм байдуже.

Воші можуть бути переносниками хвороби Rickettsia prowazekii (епідемічний тиф), Bartonella quintana (окопна лихоманка) та Borrelia recurrentis (рецидивна лихоманка, що передається вошами).

За словами дерматолога, лікувати педикульоз потрібно лише тими засобами, які продаються в аптеках, і тільки після призначення лікаря.

Народні методи в такому випадку майже не дієві, адже ви не зможете позбутися педикульозу раз і назавжди, просто наносячи перекис або оцет на шкіру голови.

Лікування педикульозу у дорослих та дітей

Трихолог Вікторія Баскакова теж підтримує лікування вошей та гнид тільки аптечними засобами.

Ось правила лікування, які виокремлює лікар:

Лікувати потрібно всіх членів сім‘ї та контактних осіб (діти в садку, школі) одночасно. Повторне лікування інсектицидами потрібно проводити через 7-10 днів, щоб вбити комах, що вилупилися з гнид. Вичісуйте гниди гребінцем. Ефективні ліки: перметрин 1-5%, бензилбензоат 20%, топічний івермектин, системний івермектин, карбарил 0,5%, ліндан 1%, малатіон 0,5%. Також раджу поєднувати шампунь ще з одним інсектицидом, оскільки воші теж можуть бути резистентними до певних ліків. Не забудьте про заходи дезінсекції вдома!

Перекис водню від вошей та гнид: чим виводити педикульоз

Сімейний лікар Анна Слинчук зазначає, що в аптеках можна придбати засоби, засновані на механічній дії на вошей і гнид (вони зневоднюють комах, руйнують хітин і клейку речовину, діють за 1 застосування), або препарати, які мають у своєму складі хімічні інсектициди (котрі впливають на нервову систему комах, паралізуючи їх.

Часто виникає потреба у повторному застосуванні через 24 години й обов’язковому вичісуванню комах спеціальним гребенем).

Дуже важливо, щоб засіб був не лише ефективним, а й безпечним, не подразнював шкіру (особливо при застосуванні у дітей). Проконсультуйтеся з сімейним лікарем або педіатром, який засіб підійде вам найкраще, і чітко дотримуйтесь інструкції застосування. Проведіть обробку речей, які контактували із зараженим на педикульоз: гребінців, головних уборів, рушників, натільної й постільної білизни. Для цього замочіть речі у гарячій воді (не менше t 60°C) на 10 хвилин або обробіть їх гарячою праскою. Ti речі, для яких не можна застосувати високу температуру, обробіть спеціальними засобами або ж покладіть у морозильну камеру в закритому пакеті на 24 години. Для профілактики або захисту, щоб запобігти повторному зараженню, можна скористатися захисними спреями від педикульозу

Крім цього, якщо говорити про народні засоби від вошей, такі як гас, оцтові розчини, перекис водню – все те, що, як вважалося, має миттєво перемогти вошей своїм кошмарним запахом, не працює.

А ось позбавити волосся, пошкодити шкіру голови та отруїти – може запросто. Це стосується і застосування засобів, призначених для тварин, – нагадаю, що воші у кожного виду свої. Тому використовуйте тільки ті засоби, які справді мають доведену ефективність.