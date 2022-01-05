Пляцок на Різдво – топ-3 рецепти

5 Січня 2022, 09:20 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Пляцок на Різдво потішить не лише поціновувачів солодкого, а й усіх членів родини, і гостей. Факти ICTV зібрали рецепти десертів до святкового столу. Пляцок Яблучна свіжість Інгредієнти Тісто 360 г борошна

200 г масла

150 г цукру

1 велике яйце

15 г ванільного цукру

2 ч. л. розпушувача Крем 750 г чищених яблук

2 ст. л. лимонного соку

300 г жирної сметани

150-200 г масла

150 г цукру

15 г ванільного цукру

15 г желатину

60 мл води

зелений барвник (за бажанням) Читайте також: Торт на Різдво – пісні рецепти Приготування Для крему порізати яблука на дольки, полити лимонним соком і перекласти у каструлю з товстим дном. Влити трішки води і варити під кришкою п’ять хвилин. Додати цукор і ванільний цукор та готувати ще 15 хвилин. Перебити яблука блендером у однорідну масу. У гаряче пюре додати масло і сметану, вимішати. Крем охолодити і поставити у холодильник для стабілізації на шість годин. Для коржів масло посікти з борошном у крихту, додати розпушувач, цукор і ванільний цукор. Вимішати і влити яйце. Замісити тісто і поставити у холодильник на годину, після цього поділити на вісім частин. Кожен шматок тіста розкачати на пергаменті так, щоб потім із готового коржа можна було вирізати коло діаметром 20 см. Наколоти виделкою і випікати за температури 200 градусів 5-7 хвилин до рум’яного кольору. Желатин залити водою, щоб набух. Крем збити міксером, додати розтоплений охолоджений желатин і вимішати. Збирати пляцок у кільці з плівкою, чергуючи коржі та крем. Поставити торт у холодильник на 2-3 години. Прикрасити його крихтою з коржів. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy) Пляцок Пломбір з малиною Інгредієнти Заварне тісто 150 г молока

150 г води

0,25 ч. л. солі

1 ст. л. цукру

120 г масла

180 г борошна

5 великих яєць Малиновий конфітюр 300 г малини

50-60 г цукру

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

20 г води Крем 700 г молока

2 яйця

60 г кукурудзяного крохмалю

150 г цукру

10 г ванільного цукру

350 г м’якого масла Додатково 2 плитки молочного шоколаду

30-40 г вершків Приготування Для тіста у сотейнику з’єднати воду, молоко, сіль, цукор, масло. Поставити на вогонь і закип’ятити. Додати одразу все борошно, вимішати. Помішуючи, просушити тісто на маленькому вогні ще дві хвилини, на дні сотейника має утворитися плівка. Трішки охолодити і додавати по одному яйцю, щоразу добре вмішувати його у тісто. Розділити на шість частин, розмістити на застеленому пергаментом силіконізованому деко, випікати за температури 200 градусів 5-7 хвилин. Коржі охолодити. Для малинового конфітюру у сотейнику з’єднати малину, воду, цукор, крохмаль, заварити до загустіння, постійно помішуючи. Прикрити плівкою та охолодити. Для крему у сотейнику з’єднати половину молока, яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль, вимішати, щоб не було грудочок. Додати решту молока, варити, постійно помішуючи, прикрити плівкою і охолодити. М’яке масло збити, по ложці додавати, вимішуючи. Збірка: шарами викласти корж, крем, конфітюр. Шоколад розтопити з вершками, вимішати і полити пляцок. Прикрасити за бажанням. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy) Пляцок Дикий мед Інгредієнти Медовий корж 3 яйця

180 г цукру

200 г кефіру

100 мл олії

100 г меду

1 ч. л. соди

300 г борошна

100 г родзинок

150 г горіхів Шоколадний корж 1 яйце

30 г цукру

40 г какао

3 ст. л. молока

3 ст. л. олії

80 г будь-якого варення

1 ч. л. соди

60 г борошна Крем 800 г жирної сметани

180 г цукру

10 г ванільного цукру

0,5 л консервованих вишень

2 уп. загущувача Просочування вода

цукор

лимонний сік Глазур 100 г шоколаду

2 ст. л. молока Читайте також: Легко та без випікання. Як швидко приготувати низькокалорійний торт Приготування Медовий корж: білки збити з цукром у пухку масу, додати жовтки, олію, мед. У кефірі розчинити соду, влити у масу. Просіяти у тісто борошно, вимішати. Додати родзинки і подрібнені горіхи. Вилити тісто у форму, випікати за температури 180 градусів 40 хвилин. Охолодити, корж розрізати на дві частини. Шоколадний корж: яйце розтерти, додати молоко, олію, варення, цукор і соду, добре розмішати. Просіяти борошно і какао. Тісто перелити у форму, випікати за температури 180 градусів 15 хвилин, корж охолодити. Медові коржі просочити сумішшю з води, цукру та лимонного соку. Крем: сметану збити з цукром, ванільним цукром і загущувачем до стійких піків. Збірка: корж медовий, половина крему, вишні, медовий корж, решта крему, шоколадний корж. Боки змастити кремом. Верх полити розтопленим шоколадом. Поставити у холодильник мінімум на 12 годин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy) Фото: recepty_przepisy

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