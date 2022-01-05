Пляцок на Різдво – топ-3 рецепти

Пляцок на Різдво потішить не лише поціновувачів солодкого, а й усіх членів родини, і гостей.
Факти ICTV зібрали рецепти десертів до святкового столу.
Пляцок Яблучна свіжість
Інгредієнти
Тісто
- 360 г борошна
- 200 г масла
- 150 г цукру
- 1 велике яйце
- 15 г ванільного цукру
- 2 ч. л. розпушувача
Крем
- 750 г чищених яблук
- 2 ст. л. лимонного соку
- 300 г жирної сметани
- 150-200 г масла
- 150 г цукру
- 15 г ванільного цукру
- 15 г желатину
- 60 мл води
- зелений барвник (за бажанням)
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Приготування
- Для крему порізати яблука на дольки, полити лимонним соком і перекласти у каструлю з товстим дном. Влити трішки води і варити під кришкою п’ять хвилин. Додати цукор і ванільний цукор та готувати ще 15 хвилин.
- Перебити яблука блендером у однорідну масу. У гаряче пюре додати масло і сметану, вимішати.
- Крем охолодити і поставити у холодильник для стабілізації на шість годин.
- Для коржів масло посікти з борошном у крихту, додати розпушувач, цукор і ванільний цукор. Вимішати і влити яйце.
- Замісити тісто і поставити у холодильник на годину, після цього поділити на вісім частин. Кожен шматок тіста розкачати на пергаменті так, щоб потім із готового коржа можна було вирізати коло діаметром 20 см. Наколоти виделкою і випікати за температури 200 градусів 5-7 хвилин до рум’яного кольору.
- Желатин залити водою, щоб набух. Крем збити міксером, додати розтоплений охолоджений желатин і вимішати.
- Збирати пляцок у кільці з плівкою, чергуючи коржі та крем.
- Поставити торт у холодильник на 2-3 години.
- Прикрасити його крихтою з коржів.
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Пляцок Пломбір з малиною
Інгредієнти
Заварне тісто
- 150 г молока
- 150 г води
- 0,25 ч. л. солі
- 1 ст. л. цукру
- 120 г масла
- 180 г борошна
- 5 великих яєць
Малиновий конфітюр
- 300 г малини
- 50-60 г цукру
- 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю
- 20 г води
Крем
- 700 г молока
- 2 яйця
- 60 г кукурудзяного крохмалю
- 150 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 350 г м’якого масла
Додатково
- 2 плитки молочного шоколаду
- 30-40 г вершків
Приготування
- Для тіста у сотейнику з’єднати воду, молоко, сіль, цукор, масло. Поставити на вогонь і закип’ятити. Додати одразу все борошно, вимішати. Помішуючи, просушити тісто на маленькому вогні ще дві хвилини, на дні сотейника має утворитися плівка. Трішки охолодити і додавати по одному яйцю, щоразу добре вмішувати його у тісто. Розділити на шість частин, розмістити на застеленому пергаментом силіконізованому деко, випікати за температури 200 градусів 5-7 хвилин. Коржі охолодити.
- Для малинового конфітюру у сотейнику з’єднати малину, воду, цукор, крохмаль, заварити до загустіння, постійно помішуючи. Прикрити плівкою та охолодити.
- Для крему у сотейнику з’єднати половину молока, яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль, вимішати, щоб не було грудочок. Додати решту молока, варити, постійно помішуючи, прикрити плівкою і охолодити. М’яке масло збити, по ложці додавати, вимішуючи.
- Збірка: шарами викласти корж, крем, конфітюр.
- Шоколад розтопити з вершками, вимішати і полити пляцок. Прикрасити за бажанням.
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Пляцок Дикий мед
Інгредієнти
Медовий корж
- 3 яйця
- 180 г цукру
- 200 г кефіру
- 100 мл олії
- 100 г меду
- 1 ч. л. соди
- 300 г борошна
- 100 г родзинок
- 150 г горіхів
Шоколадний корж
- 1 яйце
- 30 г цукру
- 40 г какао
- 3 ст. л. молока
- 3 ст. л. олії
- 80 г будь-якого варення
- 1 ч. л. соди
- 60 г борошна
Крем
- 800 г жирної сметани
- 180 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 0,5 л консервованих вишень
- 2 уп. загущувача
Просочування
- вода
- цукор
- лимонний сік
Глазур
- 100 г шоколаду
- 2 ст. л. молока
Приготування
- Медовий корж: білки збити з цукром у пухку масу, додати жовтки, олію, мед. У кефірі розчинити соду, влити у масу. Просіяти у тісто борошно, вимішати. Додати родзинки і подрібнені горіхи. Вилити тісто у форму, випікати за температури 180 градусів 40 хвилин. Охолодити, корж розрізати на дві частини.
- Шоколадний корж: яйце розтерти, додати молоко, олію, варення, цукор і соду, добре розмішати. Просіяти борошно і какао. Тісто перелити у форму, випікати за температури 180 градусів 15 хвилин, корж охолодити.
- Медові коржі просочити сумішшю з води, цукру та лимонного соку.
- Крем: сметану збити з цукром, ванільним цукром і загущувачем до стійких піків.
- Збірка: корж медовий, половина крему, вишні, медовий корж, решта крему, шоколадний корж. Боки змастити кремом. Верх полити розтопленим шоколадом.
- Поставити у холодильник мінімум на 12 годин.
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Фото: recepty_przepisy