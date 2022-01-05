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Пляцок на Різдво – топ-3 рецепти

5 Січня 2022, 09:20
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Пляцок на Різдво – топ-3 рецепти

Пляцок на Різдво потішить не лише поціновувачів солодкого, а й усіх членів родини, і гостей.

Факти ICTV зібрали рецепти десертів до святкового столу.

Пляцок Яблучна свіжість

Інгредієнти

Тісто

  • 360 г борошна
  • 200 г масла
  • 150 г цукру
  • 1 велике яйце
  • 15 г ванільного цукру
  • 2 ч. л. розпушувача

Крем

  • 750 г чищених яблук
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • 300 г жирної сметани
  • 150-200 г масла
  • 150 г цукру
  • 15 г ванільного цукру
  • 15 г желатину
  • 60 мл води
  • зелений барвник (за бажанням)
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Приготування

  1. Для крему порізати яблука на дольки, полити лимонним соком і перекласти у каструлю з товстим дном. Влити трішки води і варити під кришкою п’ять хвилин. Додати цукор і ванільний цукор та готувати ще 15 хвилин.
  2. Перебити яблука блендером у однорідну масу. У гаряче пюре додати масло і сметану, вимішати.
  3. Крем охолодити і поставити у холодильник для стабілізації на шість годин.
  4. Для коржів масло посікти з борошном у крихту, додати розпушувач, цукор і ванільний цукор. Вимішати і влити яйце.
  5. Замісити тісто і поставити у холодильник на годину, після цього поділити на вісім частин. Кожен шматок тіста розкачати на пергаменті так, щоб потім із готового коржа можна було вирізати коло діаметром 20 см. Наколоти виделкою і випікати за температури 200 градусів 5-7 хвилин до рум’яного кольору.
  6. Желатин залити водою, щоб набух. Крем збити міксером, додати розтоплений охолоджений желатин і вимішати.
  7. Збирати пляцок у кільці з плівкою, чергуючи коржі та крем.
  8. Поставити торт у холодильник на 2-3 години.
  9. Прикрасити його крихтою з коржів.

 

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Пляцок Пломбір з малиною

Інгредієнти

Заварне тісто

  • 150 г молока
  • 150 г води
  • 0,25 ч. л. солі
  • 1 ст. л. цукру
  • 120 г масла
  • 180 г борошна
  • 5 великих яєць

Малиновий конфітюр

  • 300 г малини
  • 50-60 г цукру
  • 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю
  • 20 г води

Крем

  • 700 г молока
  • 2 яйця
  • 60 г кукурудзяного крохмалю
  • 150 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 350 г м’якого масла

Додатково

  • 2 плитки молочного шоколаду
  • 30-40 г вершків

Приготування

  1. Для тіста у сотейнику з’єднати воду, молоко, сіль, цукор, масло. Поставити на вогонь і закип’ятити. Додати одразу все борошно, вимішати. Помішуючи, просушити тісто на маленькому вогні ще дві хвилини, на дні сотейника має утворитися плівка. Трішки охолодити і додавати по одному яйцю, щоразу добре вмішувати його у тісто. Розділити на шість частин, розмістити на застеленому пергаментом силіконізованому деко, випікати за температури 200 градусів 5-7 хвилин. Коржі охолодити.
  2. Для малинового конфітюру у сотейнику з’єднати малину, воду, цукор, крохмаль, заварити до загустіння, постійно помішуючи. Прикрити плівкою та охолодити.
  3. Для крему у сотейнику з’єднати половину молока, яйця, цукор, ванільний цукор, крохмаль, вимішати, щоб не було грудочок. Додати решту молока, варити, постійно помішуючи, прикрити плівкою і охолодити. М’яке масло збити, по ложці додавати, вимішуючи.
  4. Збірка: шарами викласти корж, крем, конфітюр.
  5. Шоколад розтопити з вершками, вимішати і полити пляцок. Прикрасити за бажанням.

 

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Пляцок Дикий мед

Інгредієнти

Медовий корж

  • 3 яйця
  • 180 г цукру
  • 200 г кефіру
  • 100 мл олії
  • 100 г меду
  • 1 ч. л. соди
  • 300 г борошна
  • 100 г родзинок
  • 150 г горіхів

Шоколадний корж

  • 1 яйце
  • 30 г цукру
  • 40 г какао
  • 3 ст. л. молока
  • 3 ст. л. олії
  • 80 г будь-якого варення
  • 1 ч. л. соди
  • 60 г борошна

Крем

  • 800 г жирної сметани
  • 180 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 0,5 л консервованих вишень
  • 2 уп. загущувача

Просочування

  • вода
  • цукор
  • лимонний сік

Глазур

  • 100 г шоколаду
  • 2 ст. л. молока
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Приготування

  1. Медовий корж: білки збити з цукром у пухку масу, додати жовтки, олію, мед. У кефірі розчинити соду, влити у масу. Просіяти у тісто борошно, вимішати. Додати родзинки і подрібнені горіхи. Вилити тісто у форму, випікати за температури 180 градусів 40 хвилин. Охолодити, корж розрізати на дві частини.
  2. Шоколадний корж: яйце розтерти, додати молоко, олію, варення, цукор і соду, добре розмішати. Просіяти борошно і какао. Тісто перелити у форму, випікати за температури 180 градусів 15 хвилин, корж охолодити.
  3. Медові коржі просочити сумішшю з води, цукру та лимонного соку.
  4. Крем: сметану збити з цукром, ванільним цукром і загущувачем до стійких піків.
  5. Збірка: корж медовий, половина крему, вишні, медовий корж, решта крему, шоколадний корж. Боки змастити кремом. Верх полити розтопленим шоколадом.
  6. Поставити у холодильник мінімум на 12 годин.

 

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Фото: recepty_przepisy

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