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Їжа

Полуничне варення зі східними нотками

17 Червня 2022, 18:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
клубника
Джерело: Depositphotos

Смак та аромат полуничного варення не можна сплутати ні з чим. Бо це смак і аромат дитинства. Та йдуть роки, ми змінюємось.

Отже, давайте внесемо нове й у традиційне варення з полуниці, додавши всього один компонент — бодян, пропонує шеф Євген Клопотенко.

У ньому поєдналися солодкі та гіркі ноти, гострі та терпкі, наче вітер зі Сходу. 

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Інгредієнти:

Полуницю добре промийте та очистіть від хвостиків. Перекладіть в каструлю, засипте цукром та дайте постояти 20-30 хвилин, щоб ягоди пустили сік. Якщо використовуєте заморожені, то розморозьте їх.

Поставте каструлю на середній вогонь, додайте 3-4 зірочки бодяну, доведіть до кипіння, періодично помішуючи ложкою. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення 10 хвилин після закипання.
Розкладіть полуничне варення у стерильні банки і закрийте кришками.

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