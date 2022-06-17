Смак та аромат полуничного варення не можна сплутати ні з чим. Бо це смак і аромат дитинства. Та йдуть роки, ми змінюємось.

Отже, давайте внесемо нове й у традиційне варення з полуниці, додавши всього один компонент — бодян, пропонує шеф Євген Клопотенко.

У ньому поєдналися солодкі та гіркі ноти, гострі та терпкі, наче вітер зі Сходу.

Зараз дивляться

Інгредієнти:

1 кг полуниці

500 г цукру

3-4 зірочки бодяну

Полуницю добре промийте та очистіть від хвостиків. Перекладіть в каструлю, засипте цукром та дайте постояти 20-30 хвилин, щоб ягоди пустили сік. Якщо використовуєте заморожені, то розморозьте їх.

Поставте каструлю на середній вогонь, додайте 3-4 зірочки бодяну, доведіть до кипіння, періодично помішуючи ложкою. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення 10 хвилин після закипання. Читайте також: Топ-3 здорових десерти для дітей. Як приготувати – покрокові рецепти