Апероль шприц – модний алкогольний напій, який можна побачити на більшості терас у великих містах, галасливих літніх вечірках та затишних закладах десь на березі моря.

Історія напою налічує вже понад 100 років, а назвали Апероль шприц на честь біттера Aperol, який у 1919 році вперше виготовили в італійській Падуї.

Як приготувати трендовий коктейль Апероль шприц вдома – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Що знадобиться

Інгредієнти:

Біттер Aperol – 40 мл

Просеко або інше сухе ігристе вино – 60 мл

Газована вода або тонік – 20 мл

Лід

Скибочка апельсина

Як готувати

Спершу охолодіть келих для майбутнього коктейлю в холодильнику. Поставте його туди за 15 хвилин до приготування напою.

Налийте в охолоджений келих біттер Aperol, додайте кубики льоду. Влийте газовану воду або тонік. Ретельно перемішайте коктейль.

Додайте в келих сухе ігристе вино та прикрасьте свій напій шматочком соковитого апельсина.

Наприкінці додайте трубочку та насолоджуйтеся літнім коктейлем.