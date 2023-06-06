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Їжа

Популярний аперитив з гіркувато-солодким смаком: як приготувати Апероль шприц

6 Червня 2023, 18:34
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Апероль Шприц
Джерело: Pexels

Апероль шприц – модний алкогольний напій, який можна побачити на більшості терас у великих містах, галасливих літніх вечірках та затишних закладах десь на березі моря.

Історія напою налічує вже понад 100 років, а назвали Апероль шприц на честь біттера Aperol, який у 1919 році вперше виготовили в італійській Падуї.

Як приготувати трендовий коктейль Апероль шприц вдома – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Що знадобиться

Інгредієнти:

  • Біттер Aperol – 40 мл
  • Просеко або інше сухе ігристе вино – 60 мл
  • Газована вода або тонік – 20 мл
  • Лід
  • Скибочка апельсина

Як готувати

Апероль Шприц

Фото: Pexels

Спершу охолодіть келих для майбутнього коктейлю в холодильнику. Поставте його туди за 15 хвилин до приготування напою.

Налийте в охолоджений келих біттер Aperol, додайте кубики льоду. Влийте газовану воду або тонік. Ретельно перемішайте коктейль.

Додайте в келих сухе ігристе вино та прикрасьте свій напій шматочком соковитого апельсина.

Наприкінці додайте трубочку та насолоджуйтеся літнім коктейлем.

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