Апероль шприц – модний алкогольний напій, який можна побачити на більшості терас у великих містах, галасливих літніх вечірках та затишних закладах десь на березі моря.
Історія напою налічує вже понад 100 років, а назвали Апероль шприц на честь біттера Aperol, який у 1919 році вперше виготовили в італійській Падуї.
Як приготувати трендовий коктейль Апероль шприц вдома – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Що знадобиться
Інгредієнти:
- Біттер Aperol – 40 мл
- Просеко або інше сухе ігристе вино – 60 мл
- Газована вода або тонік – 20 мл
- Лід
- Скибочка апельсина
Як готувати
Спершу охолодіть келих для майбутнього коктейлю в холодильнику. Поставте його туди за 15 хвилин до приготування напою.
Налийте в охолоджений келих біттер Aperol, додайте кубики льоду. Влийте газовану воду або тонік. Ретельно перемішайте коктейль.
Додайте в келих сухе ігристе вино та прикрасьте свій напій шматочком соковитого апельсина.
Наприкінці додайте трубочку та насолоджуйтеся літнім коктейлем.