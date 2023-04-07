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Послаблення обмежень: коли можна їсти рибу у Великий піст 2023

7 Квітня 2023, 11:10
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
риба з овочами
Джерело: Depositphotos

Триває Великий піст 2023. Він допомагає вірянам підготувати тіло та душу до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа.

У 2023 році Великий піст розпочався 27 лютого та триватиме до 15 квітня у православних християн, а у католиків — розпочався 22 лютого та завершується 8 квітня.

У цей час віряни дотримуються певних харчових обмежень, а також ведуть праведний спосіб життя. Проте навіть в період Великого посту є дні, коли харчові обмеження дещо послаблюються.

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Коли можна їсти рибу в період Великого посту 2023, дізнавалися Факти ICTV.

В які дні Великого посту дозволено їсти рибу

Під час Великого посту 2023 вірянам дозволено вживати рибу та морепродукти лише тричі:

В усі інші дні риба та морепродукти перебувають під забороною.

Які продукти не можна їсти в період Великого посту

  • М’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало).
  • Риба (червона, річкова).
  • Молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло).
  • Яйця.
  • Бульйони (курячий, свинячий).
  • Випічка та макарони (що містять яйця та молочні продукти).
  • Фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики).
  • Солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти).
  • Алкоголь (міцні та неміцні напої).

Проте вживання риби (червона, річкова – її можна їсти у певні дні – у день Благовіщення та на Вербну Неділю) та морепродуктів (кальмари, креветки – можна рідко дозволяти в несуворі дні) вірянам потрібно просто обмежити.

Які продукти можна їсти у Великий піст:

  • гриби (шампіньйони, лисички, гливи);
  • бобові (квасоля, горох);
  • овочі (картопля, морква, буряк, селера, цибуля, капуста, огірки);
  • водорості (морська капуста);
  • крупи (рис, гречка, вівсянка, булгур);
  • насіння (гарбуза, кунжуту, льону);
  • пісний хліб (бородинський, зерновий, столичний), прісні хлібці та лаваші;
  • горіхи (волоський, фундук, кеш’ю, арахіс);
  • борошно (рисове, кукурудзяне, вівсяне, пшеничне грубого помелу);
  • фрукти (яблука, груші, журавлина, цитрусові, виноград, банани, ананаси);
  • зелень (кріп, петрушка, шпинат, салат, кінза);
  • сухофрукти (чорнослив, фініки, курага, родзинки);
  • соуси та заправки пісні (соя, гірчиця, кетчуп);
  • олії (соняшникова, лляна, оливкова, кунжутна тощо);
  • солодощі (мед, мармелад, пісний зефір, вівсяне печиво, цукор, чорний шоколад, халва, льодяники, рахат-лукум);
  • напої (чай, кава, компот, узвар, сік, морс, рослинне молоко).
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Великдень Великий піст заборона релігійне свято Риба Свято
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