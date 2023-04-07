Триває Великий піст 2023. Він допомагає вірянам підготувати тіло та душу до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа.

У 2023 році Великий піст розпочався 27 лютого та триватиме до 15 квітня у православних християн, а у католиків — розпочався 22 лютого та завершується 8 квітня.

У цей час віряни дотримуються певних харчових обмежень, а також ведуть праведний спосіб життя. Проте навіть в період Великого посту є дні, коли харчові обмеження дещо послаблюються.

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Коли можна їсти рибу в період Великого посту 2023, дізнавалися Факти ICTV.

В які дні Великого посту дозволено їсти рибу

Під час Великого посту 2023 вірянам дозволено вживати рибу та морепродукти лише тричі:

В усі інші дні риба та морепродукти перебувають під забороною.

Які продукти не можна їсти в період Великого посту

М’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало).

Риба (червона, річкова).

Молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло).

Яйця.

Бульйони (курячий, свинячий).

Випічка та макарони (що містять яйця та молочні продукти).

Фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики).

Солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти).

Алкоголь (міцні та неміцні напої).

Проте вживання риби (червона, річкова – її можна їсти у певні дні – у день Благовіщення та на Вербну Неділю) та морепродуктів (кальмари, креветки – можна рідко дозволяти в несуворі дні) вірянам потрібно просто обмежити.