Триває Великий піст 2023. Він допомагає вірянам підготувати тіло та душу до світлого свята Воскресіння Ісуса Христа.
У 2023 році Великий піст розпочався 27 лютого та триватиме до 15 квітня у православних християн, а у католиків — розпочався 22 лютого та завершується 8 квітня.
У цей час віряни дотримуються певних харчових обмежень, а також ведуть праведний спосіб життя. Проте навіть в період Великого посту є дні, коли харчові обмеження дещо послаблюються.
Коли можна їсти рибу в період Великого посту 2023, дізнавалися Факти ICTV.
В які дні Великого посту дозволено їсти рибу
Під час Великого посту 2023 вірянам дозволено вживати рибу та морепродукти лише тричі:
- 7 квітня на Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 8 квітня на Лазареву суботу (дозволена ікра).
- 9 квітня – Вербна неділя.
В усі інші дні риба та морепродукти перебувають під забороною.
Які продукти не можна їсти в період Великого посту
- М’ясо (будь-якого виду, а також ковбаси, сосиски, балики, сало).
- Риба (червона, річкова).
- Молоко та будь-які молочні продукти (сир, кефір, йогурт, масло).
- Яйця.
- Бульйони (курячий, свинячий).
- Випічка та макарони (що містять яйця та молочні продукти).
- Фаст-фуд (гамбургери, чипси, сухарики).
- Солодощі (що містять яйця, молоко та молочні продукти).
- Алкоголь (міцні та неміцні напої).
Проте вживання риби (червона, річкова – її можна їсти у певні дні – у день Благовіщення та на Вербну Неділю) та морепродуктів (кальмари, креветки – можна рідко дозволяти в несуворі дні) вірянам потрібно просто обмежити.
Які продукти можна їсти у Великий піст:
- гриби (шампіньйони, лисички, гливи);
- бобові (квасоля, горох);
- овочі (картопля, морква, буряк, селера, цибуля, капуста, огірки);
- водорості (морська капуста);
- крупи (рис, гречка, вівсянка, булгур);
- насіння (гарбуза, кунжуту, льону);
- пісний хліб (бородинський, зерновий, столичний), прісні хлібці та лаваші;
- горіхи (волоський, фундук, кеш’ю, арахіс);
- борошно (рисове, кукурудзяне, вівсяне, пшеничне грубого помелу);
- фрукти (яблука, груші, журавлина, цитрусові, виноград, банани, ананаси);
- зелень (кріп, петрушка, шпинат, салат, кінза);
- сухофрукти (чорнослив, фініки, курага, родзинки);
- соуси та заправки пісні (соя, гірчиця, кетчуп);
- олії (соняшникова, лляна, оливкова, кунжутна тощо);
- солодощі (мед, мармелад, пісний зефір, вівсяне печиво, цукор, чорний шоколад, халва, льодяники, рахат-лукум);
- напої (чай, кава, компот, узвар, сік, морс, рослинне молоко).