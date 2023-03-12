Дослідження вчених Медичного університету префектури Кіото в Японії показало, що поєднання ранкової кави з тостами може допомогти значно зменшити кількість вісцерального жиру.

Вчені спостерігали понад 3,5 тис. учасників, які дотримувалися двох харчових протоколів, спрямованих на лікування ожиріння, вісцерального ожиріння і метаболічного синдрому (поєднання діабету, високого кров’яного тиску і ожиріння).

Наприкінці дослідження команда виявила, що поєднання щоденної кави та хліба під час сніданку пов’язане зі значно нижчим рівнем вісцерального жиру. Однак зелений чай не показав однакових переваг.

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Ці результати підтвердили висновки дослідження, проведеного Гарвардською школою громадського здоров’я у 2020 році, яке показало, що чотири чашки кави на день можуть зменшити жирові відкладення на 4%.

Тим не менш, вчені радять пити каву в помірних кількостях, оскільки занадто багато кофеїну може мати інші такі побічні ефекти, як головні болі, прискорене серцебиття, нервозність і безсоння.

Що ж стосується тостів, то хліб, особливо з непросіяного борошна, зерновий або чорний, є здоровим вибором в рамках збалансованого харчування, оскільки він містить вітаміни групи В, вітамін Е, клітковину та інші мінерали.

Але знову ж таки, вчені не рекомендують їсти занадто багато хліба.

І найважливіше: якщо ви додасте в свою каву цукор, а на тост покладете масло і мармелад, то навряд чи побачите бажаний результат, резюмують експерти.

Джерело: Express