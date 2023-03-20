Гарне та доглянуте волосся – невідʼємна ознака краси будь-якої жінки. Тому усі дівчата прагнуть мати довгі та густі пасма. Але що довшим стає волосся, то більше воно схильне до заплутування.

Факти ICTV дізнавалися, як розплутати волосся та що робити, аби уникнути проблеми.

Як розплутати волосся – поради

Ковтуни у волоссі – поширена проблема серед жінок із довгим і сухим волоссям. Вони зʼявляються з кількох причин:

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Якщо ви погано сушите волосся.

Погано його розчісуєте чи робите це нерегулярно.

Любите підчісувати корені для надання обʼєму.

Засинаєте з мокрим волоссям.

Не заплітаєте волосся на ніч.

Трихологиня-реабілітологиня Анастасія Борозенець зазначає, що волосся, особливо довге, потребує дуже дбалого догляду.

– Розчісувати волосся потрібно, починаючи з кінчиків – підіймаючись до коренів. Якщо є заплутані частинки, потрібно обережно пальчиками допомогти розплутати волосся, – каже трихологиня.

Борозенець додає, що в жодному разі не можна дерти, розтягувати, рвати чи робити надто різкі рухи під час розплутування волосся.

– Наше волосся має захисну частину – кутикулу. Від механічних пошкоджень, недостатнього зволоження, використання термоприладів на дуже високих температурах особливо страждає тонке та сухе волосся. Тому часто дівчата стикаються з ковтунами у волоссі, – каже Борозенець.

Трихологиня-реабілітологиня зазначає, що розплутувати волосся необхідно в кілька етапів:

Спершу використайте спеціальні спреї або кондиціонери для легкого розчісування. Їх варто нанести на сам ковтун. Далі починаємо розбирати великий вузлик на менші. Робіть це дуже обережно, пальчиками від кінчиків до коренів. Коли великий ковтун буде розплутано, потрібно обережно розплутувати маленькі вузлики. Лише наприкінці можна використати гребінець, аби вирівняти пасма та перевірити, чи немає більше заплутувань.

Ще один спосіб розплутування волосся: