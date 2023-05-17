В яких продуктах міститься клітковина

Клітковина – складний вуглевод або харчове волокно, яке дозволяє збагатити організм корисними мікроелементами. Після потрапляння в кишечник вона запускає механізм травлення, формує сприятливе середовище для життєдіяльності потрібних бактерій.

Якою буває клітковина

Є два види клітковини:

розчинна – знижує рівень глюкози та холестерину в крові (пектин, інулін, камеді);

– знижує рівень глюкози та холестерину в крові (пектин, інулін, камеді); нерозчинна – має функцію “щітки” й очищає отравний тракт (лігнін, лігнани, целюлоза).

Кожен вид по-своєму важливий і присутній практично в усіх рослинах.

Корисні властивості клітковини

Ендокринологиня Олеся Підмурняк виділяє такі корисні властивості клітковини:

клітковина виводить шлаки;

насичує, адже продукти, які багаті на клітковину, зменшують апетит;

нормалізує травлення – тверді волокна покращують перистальтику кишечника, стимулюють обмінні процеси в організмі;

контролює рівень цукру в крові – продукти з клітковиною довше перетравлюються, що допомагає нормалізувати рівень глюкози;

зменшує ризик розвитку раку органів шлунково-кишкового тракту завдяки антиоксидантним властивостям.

У яких продуктах міститься клітковина

Натуральними джерелами клітковини є:

ягоди – суниця, полуниця, аґрус тощо;

овочі – помідори, цибуля, гарбуз, броколі тощо;

фрукти – груша, яблуко, банан тощо;

бобові.

Також харчові волокна містяться у:

чорному шоколаді із вмістом какао-бобів понад 70%;

горіхах;

злакових культурах.

Лікарка каже, що висівки вважаються лідером за кількістю харчових волокон. Вони виготовляються із зовнішньої оболонки зерна злакових культур

Рівень споживання рослинної клітковини залежить від віку та калорійності раціону. Фахівці Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association) радять вживати близько 28 г клітковини за добу.