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Їжа

Проста закуска з молодих кабачків із сиром, яку можна приготувати у п’ять кроків

30 Червня 2022, 13:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
рулети з кабачків
Джерело: Depositphotos

Сезон кабачків у самому розпалі. З них можна готувати найрізноманітніші страви. Кабачки тушкують, запікають та смажать. Однак їх можна вживати й сирими, зберігаючи всі вітаміни та мінерали. Спробуйте приготувати хрумкі рулетики з кисломолочним сиром з молодих кабачків за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти:

  • Кабачки молоді – 6 шт.
  • Кисломолочний сир – 300 г
  • Сметана – 110 г
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Олія – 3 ст. л.
  • Базилік – 10 г
  • Грецький горіх – 50 г
  • Цедра лимону – 15 г

Приготування:

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  1. Горіхи очищаємо, розкладаємо на деко, застелене пергаментом, та відправляємо в духовку, розігріту до 190 градусів на 7-10 хвилин.
  2. Тим часом нарізаємо кабачки овочечисткою на смужки. Солимо, перчимо та змазуємо олією з двох боків.
  3. Беремо кисломолочний сир, максимально відтискаємо всю вологу, щоб він став сухим. Додаємо жирну сметану й перебиваємо блендером в однорідну масу. Солимо, перчимо, вливаємо сік лимона, 2 ложки олії. Змішуємо. Текстура має вийти кремовою, без шматочків.
  4. Тепер у начинку додаємо нарізану зелень базиліку та подрібнений на середні шматочки горіх. Перемішуємо.
  5. Мастимо кабачки начинкою та загортаємо в рулетики. Викладаємо на тарілку. Зверху посипаємо цедрою лимона і зеленню, яка у вас знайдеться вдома: базиліком, тархуном, кропом. Готово! Смачного!
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Джерело
Новий канал
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Кулінарні рецепти літо Овочі
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