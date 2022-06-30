Сезон кабачків у самому розпалі. З них можна готувати найрізноманітніші страви. Кабачки тушкують, запікають та смажать. Однак їх можна вживати й сирими, зберігаючи всі вітаміни та мінерали. Спробуйте приготувати хрумкі рулетики з кисломолочним сиром з молодих кабачків за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти:

Кабачки молоді – 6 шт.

Кисломолочний сир – 300 г

Сметана – 110 г

Сік лимона – 1 ст. л.

Олія – 3 ст. л.

Базилік – 10 г

Грецький горіх – 50 г

Цедра лимону – 15 г

Приготування:

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Горіхи очищаємо, розкладаємо на деко, застелене пергаментом, та відправляємо в духовку, розігріту до 190 градусів на 7-10 хвилин. Тим часом нарізаємо кабачки овочечисткою на смужки. Солимо, перчимо та змазуємо олією з двох боків. Беремо кисломолочний сир, максимально відтискаємо всю вологу, щоб він став сухим. Додаємо жирну сметану й перебиваємо блендером в однорідну масу. Солимо, перчимо, вливаємо сік лимона, 2 ложки олії. Змішуємо. Текстура має вийти кремовою, без шматочків. Тепер у начинку додаємо нарізану зелень базиліку та подрібнений на середні шматочки горіх. Перемішуємо. Мастимо кабачки начинкою та загортаємо в рулетики. Викладаємо на тарілку. Зверху посипаємо цедрою лимона і зеленню, яка у вас знайдеться вдома: базиліком, тархуном, кропом. Готово! Смачного!