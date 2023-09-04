Дерматолог Хоуп Мітчелл з американського штату Огайо розповів про безліч переваг ретинолу для шкіри обличчя і про те, як правильно його використовувати.

За словами фахівця, безрецептурні продукти з ретинолом недаремно популярні: вони не тільки допомагають контролювати прищі, а й покращують загальний вигляд шкіри та зменшують ознаки старіння.

Але оскільки продукти з ретинолом виробляються різними брендами, мають безліч складів, їх слід застосовувати обережно, особливо спочатку, оскільки вони можуть викликати подразнення.

За словами Мітчелла, ретиноли підпадають під категорію сполук, які називаються ретиноїдами, що є похідними вітаміну А і містяться в препаратах від прищів. Ретинол – більш м’який ретиноїд, тому його можна купити без рецепта.

Як ретинол впливає на шкіру:

збільшує оновлення клітин шкіри за рахунок природного відлущування, що допомагає очистити закупорені пори;

збільшує вироблення шкірою колагену – білка, який підвищує пружність і еластичність;

зменшує темні плями.

Клінічне дослідження 2015 року показало, що коли жінки віком від 40 до 55 років щодня протягом року використовували продукт із ретинолом, поява гусячих лапок зменшилася на 44%, а зміна кольору шкіри – на 84%.

Інше клінічне дослідження, проведене 2009 року, засвідчило, що щоденне використання крему з ретинолом жінками віком від 40 до 60 років протягом 26 тижнів зменшує появу дрібних і глибоких зморшок.

Незважаючи на те, що ви можете купити продукт із ретинолом практично в будь-якій аптеці або універмазі, краще спочатку проконсультуватися з дерматологом, щоб переконатися, що ретинол вам підходить.

Зазвичай дерматологи радять починати з м’якого складу, щоб знизити ризик почервоніння і подразнення: виберіть бренд, якому ви довіряєте, і виберіть його продукт з найнижчою концентрацією ретинолу.

За словами дерматологів, ретинолу може знадобитися від двох до трьох місяців, щоб почати діяти, і переваги можуть наростати протягом шести місяців.

За словами Мітчелла, у деяких людей із прищами, коли вони вперше починають використовувати ретинол, їхня поява може активізуватися, але ці спалахи зазвичай короткочасні, і стан шкіри незабаром поліпшується.