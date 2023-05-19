Скраб – кремоподібний або гелеподібний косметичний продукт, який сприяє швидкому очищенню шкіри від ороговілих клітин.

Зазвичай основним інгредієнтом скрабу є абразивні частки (подрібнені кісточки ягід, подрібнена шкаралупа горіхів, крихти кавових зерен, тростинний цукор, кристали солі тощо).

Під час використання скрабів саме ці абразивні частинки відлущують відмерлі клітини з поверхні шкіри.

На ринку можна знайти безліч різноманітних скрабів для різних станів і типів шкіри, проте ефективний відлущувальний засіб можна приготувати самостійно.

Факти ICTV дізнавалися, як зробити скраб для обличчя в домашніх умовах, і підготували кілька ефективних рецептів.

Навіщо відлущувати шкіру

За словами лікарки-косметолога Дарії Тіщенко, скраби (механічний пілінг) – це засіб для шкіри з різними абразивними частинками, які необхідні для ексфоліації (відлущування) верхнього ороговілого шару епідермісу.

Скраби дійсно покращують рельєф шкіри, але необхідно дотримуватися певних правил під час їхнього використання:

не можна часто використовувати жорсткі скраби часто – від таких щоденних процедур шкіра на обличчі дуже грубішає;

скраби можна використовувати максимум раз на тиждень для жирної шкіри та один раз на два тижні – для сухої.

Крім того, жорсткі скраби заборонено використовувати, якщо ваша шкіра схильна до куперозу, вони лише погіршать ситуацію.

– У такому разі замініть скраби на гоммаж або маску з очищувальним ефектом. Вони прекрасно та ніжно освіжать обличчя, – радить Тищенко.

Рекомендації від лікаря: якщо ви дійсно хочете отримати бажаний результат, зверніться до косметолога, він призначить ефективний засіб залежно від типу та стану шкіри.

Домашні скраби – рецепти

Доктор медицини та засновниця власного лікувального спа-центру Синтія Кобб зазначає, що домашні скраби для обличчя, зазвичай, не вимагають великої кількості інгредієнтів і готуються доволі швидко.

Лікарка підготувала кілька рецептів ефективних скрабів для обличчя, які можна приготувати в домашніх умовах.

Вівсяно-йогуртовий скраб для комбінованої шкіри

Вівсянка містить багато антиоксидантів і має протизапальні властивості, які можуть допомогти заспокоїти роздратовану або чутливу шкіру. А йогурт допомагає посилити відлущування, оскільки містить натуральну молочну кислоту.

Інгредієнти:

сирі вівсяні пластівці – 2 ст. л;

грецький йогурт без наповнювача – 1 ст. л;

олія жожоба або рідка кокосова олія – 1 ст. л.

Спершу подрібніть вівсяні пластівці у блендері. Якщо необхідно, розтопіть олію, щоб вона стала рідкою.

Змішайте всі інгредієнти в мисці та нанесіть скраб на очищену шкіру обережними круговими рухами. Скрабуйте шкіру 30-60 сек. Залишки скрабу змийте теплою водою.

Решту скрабу перекладіть у герметичну місткість і зберігайте в холодильнику.

Скраб із медом та вівсянкою для жирної і комбінованої шкіри

Мед – чудове доповнення до скрабу для обличчя, адже він має здатність підтримувати баланс бактерій на нашій шкірі.

Крім того, мед одночасно вважається природним відлущувальним і зволожувальним засобом, а його заспокійливі антибактеріальні властивості роблять його корисним інгредієнтом при вугревій хворобі шкіри.

Інгредієнти:

сирі вівсяні пластівці – 1/4 склянки;

мед – 2 ст. л;

олія жожоба – 2 ст. л.

Подрібніть вівсяні пластівці у дрібний порошок за допомогою блендера. Нагрійте мед у мікрохвильовій печі, щоб його було легше перемішувати.

Змішайте усі інгредієнти в мисці та нанесіть на очищену шкіру круговими рухами приблизно. Скрабуйте обличчя 60 секунд. Потім змийте залишки скрабу теплою водою.

Бананово-вівсяний скраб для жирної шкіри

Інгредієнти:

стиглий банан – 1 шт;

сирі вівсяні пластівці – 2 ст. л;

грецький йогурт – 1 ст. л.

Розімніть банан виделкою. Він має нагадувати консистенцію пюре, але не повинен бути дуже рідким.

Подрібніть пластівці у дрібний порошок за допомогою блендера та змішайте у сі інгредієнти в мисці.

Наносьте скраб на чисту шкіру обличчя протягом 30-60 сек. Ретельно змийте скраб теплою водою.

Полуничний скраб для шкіри, схильної до акне

Полуниця містить багато вітаміну C, а протизапальні властивості ягоди здатні зменшити запалення акне.

Вам знадобляться:

розімʼята полуниця – 1/2 склянки;

цукор – 1 склянка;

кокосова олія – 1/2 склянки.

Змішайте всі інгредієнти у мисці та скрабуйте очищену шкіру обличчя протягом 30-60 сек. Залишки полуничного скрабу змийте водою.

З якими інгредієнтами в домашніх скрабах слід бути обережними

За словами Синтії Кобб, шкіра обличчя дуже чутлива й ніжна, тому скраби повинні містити дрібні абразивні частинки.

Продукти, які вважають доволі жорсткими для шкіри обличчя:

цукор;

морська сіль;

горіхова шкарлупа;

кавова гуща.

Ці частинки занадто грубі для ніжної шкіри обличчя, тому з ними потрібно дуже обережними.

– Використання грубих інгредієнтів може призвести до запалення та подразнення шкіри. Цукор, сіль чи кавова гуща можуть навіть подряпати або пошкодити шкіру, – каже лікар.

Щоб запобігти пошкодженню та подразненню шкіри, краще використовувати м’який ексфоліант із меншими частинками:

вівсянка дуже дрібного помелу;

кориця;

мелений рис;

харчова сода в невеликих кількостях.

Також можна використовувати: