Ці кекси – справжня насолода. За нашим рецептом смаколики на кефірі виходять пухкі й ароматні. А готуються дуже просто.

Інгредієнти

2 яйця

1 склянка цукру

1 склянка кефіру

100 г вершкового масла

1 ч. л. ванільного цукру

2 склянки борошна

2 ч. л. розпушувача тіста

цукрова пудра для посипки – за смаком

Приготування

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Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром. Вливаємо кефір, розтоплене вершкове масло й перемішуємо. Всипаємо борошно, змішане з розпушувачем. Замішуємо рідке тісто. Викладаємо у змащену маслом форму та розрівнюємо. Поміщаємо у нагріту до 180 °С духовку та випікаємо приблизно 50 хвилин. Після приготування звільняємо кекси від форми. Посипаємо цукровою пудрою і….крекс, пекс, кекс – подаємо до чаю.

Порада: за бажанням можна додати у тісто ягоди.

Звісно ж, для тих, хто стежить за своєю фігурою, краще багато кексів не їсти, але ж від кількох просто неможливо відмовитись. Смачного!

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