Ці кекси – справжня насолода. За нашим рецептом смаколики на кефірі виходять пухкі й ароматні. А готуються дуже просто.
Інгредієнти
- 2 яйця
- 1 склянка цукру
- 1 склянка кефіру
- 100 г вершкового масла
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 2 склянки борошна
- 2 ч. л. розпушувача тіста
- цукрова пудра для посипки – за смаком
Приготування
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- Збиваємо яйця з цукром і ванільним цукром.
- Вливаємо кефір, розтоплене вершкове масло й перемішуємо.
- Всипаємо борошно, змішане з розпушувачем. Замішуємо рідке тісто.
- Викладаємо у змащену маслом форму та розрівнюємо.
- Поміщаємо у нагріту до 180 °С духовку та випікаємо приблизно 50 хвилин.
- Після приготування звільняємо кекси від форми. Посипаємо цукровою пудрою і….крекс, пекс, кекс – подаємо до чаю.
Порада: за бажанням можна додати у тісто ягоди.
Звісно ж, для тих, хто стежить за своєю фігурою, краще багато кексів не їсти, але ж від кількох просто неможливо відмовитись. Смачного!
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Фото: Згенеровано ШІ