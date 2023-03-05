Перш ніж зробити щось зі своєю шкірою, подумайте ще раз – виявляється, ви можете завдати довготривалої шкоди своїй шкірі.
Дерматолог Іфеома Еджікеме поділилася кількома кардинальними шкірними гріхами, які ви, можливо, робите мимоволі.
Лягати спати з макіяжем
Настав кінець дня, і ви розбиті – ви можете піти спати, не вмиваючись, лише один раз, чи не так?
Це -неправильно.
Вночі, під час сну наша шкіра відпочиває, дихає та відновлюється.
– Закупорка пір макіяжем може призвести до висипань і тьмяного вигляду шкіри, – сказала Еджекіме.
Видавлювання прищів
Доктор Еджікеме радить утримуватися від видавлювання у проблемних місцях, навіть якщо у вас виникла спокуса це зробити.
– Колупання в прищах, вуграх або інших плямах може призвести до утворення рубців, інфекції та нових висипань, — пояснила вона.
Відмова від сонцезахисного крему
– Якщо хочете мати гладку шкіру, яка не старіє, використовуйте сонцезахисний крем, – радить лікарка. – Ураження сонцем є основною причиною передчасного старіння та раку шкіри, тому захищати її потрібно обов’язково.
Дерматолог підкреслила, що робити це потрібно навіть у похмурі дні.
Вона зауважила, що не можна зберігати сонцезахисний крем довго, бо він втрачає свої властивості. Користуйтеся ним активно і вчасно купуйте новий.
Надмірне відлущування
Ви можете подумати, що робите правильно, очищаючи шкіру скрабом.
Лікарка Еджікеме сказала, що уникає надмірного відлущування шкіри.
– Хоча відлущування видаляє омертвілі клітини шкіри та покращує її текстуру, надмірне захоплення процедурою призведе до подразнення, почервоніння та ще більшої кількості висипань, — сказала вона.
Не нехтуйте доглядом за шиєю та грудьми
Коли справа доходить до догляду за шкірою, не забудьте про шию та груди.
– На цих ділянках можуть проявлятися ознаки старіння так само, як і на вашому обличчі, тому обов’язково наносите на них засоби по догляду за шкірою та сонцезахисний крем, – зауважила лікарка.
Крім того, додала Еджікеме, це чудовий привід побалувати себе релакс-масажем.