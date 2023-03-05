Перш ніж зробити щось зі своєю шкірою, подумайте ще раз – виявляється, ви можете завдати довготривалої шкоди своїй шкірі.

Дерматолог Іфеома Еджікеме поділилася кількома кардинальними шкірними гріхами, які ви, можливо, робите мимоволі.

Лягати спати з макіяжем

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Настав кінець дня, і ви розбиті – ви можете піти спати, не вмиваючись, лише один раз, чи не так?

Це -неправильно.

Вночі, під час сну наша шкіра відпочиває, дихає та відновлюється.

– Закупорка пір макіяжем може призвести до висипань і тьмяного вигляду шкіри, – сказала Еджекіме.

Видавлювання прищів

Доктор Еджікеме радить утримуватися від видавлювання у проблемних місцях, навіть якщо у вас виникла спокуса це зробити.

– Колупання в прищах, вуграх або інших плямах може призвести до утворення рубців, інфекції та нових висипань, — пояснила вона.

Відмова від сонцезахисного крему

– Якщо хочете мати гладку шкіру, яка не старіє, використовуйте сонцезахисний крем, – радить лікарка. – Ураження сонцем є основною причиною передчасного старіння та раку шкіри, тому захищати її потрібно обов’язково.

Дерматолог підкреслила, що робити це потрібно навіть у похмурі дні.

Вона зауважила, що не можна зберігати сонцезахисний крем довго, бо він втрачає свої властивості. Користуйтеся ним активно і вчасно купуйте новий.

Надмірне відлущування

Ви можете подумати, що робите правильно, очищаючи шкіру скрабом.

Лікарка Еджікеме сказала, що уникає надмірного відлущування шкіри.

– Хоча відлущування видаляє омертвілі клітини шкіри та покращує її текстуру, надмірне захоплення процедурою призведе до подразнення, почервоніння та ще більшої кількості висипань, — сказала вона.

Не нехтуйте доглядом за шиєю та грудьми

Коли справа доходить до догляду за шкірою, не забудьте про шию та груди.

– На цих ділянках можуть проявлятися ознаки старіння так само, як і на вашому обличчі, тому обов’язково наносите на них засоби по догляду за шкірою та сонцезахисний крем, – зауважила лікарка.

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Крім того, додала Еджікеме, це чудовий привід побалувати себе релакс-масажем.