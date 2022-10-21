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Їжа

“Пиріг” із сала та житнього хліба

21 Жовтня 2022, 20:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сало
Джерело: Pixabay

Сало для українця – це все: смачна та ситна їжа, зручна закуска, яку можна взяти в дорогу, на роботу, риболовлю, в похід, символ достатку. І замінити його не можна нічим. Існує багатенько рецептів страв із сала та з салом.

Шеф  реаліті На ножах Шеф Алекс Якутов пропонує зробити “пиріг” із сала та житнього хліба.

Інгредієнти:

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  • Сало – 400 г
  • Хліб житній – 1 буханець
  • Часник – за смаком
  • Кріп – 20 г
  • Петрушка – 20 г

Приготування:

  1. Свіже сало пропустіть через м’ясорубку. Якщо воно з тонкою шкіркою, то зрізати її не потрібно.
  2. Візьміть часнику за смаком. Якщо любите гостріше, часнику візьміть побільше. Очистіть зубчики й вичавіть у сало.
  3. Кріп та петрушку помийте, просушіть і дрібно нарубайте ножем. Додайте до сала.
  4. Все добре перемішайте, щоб вийшла ніжна суміш.
  5. Житній хліб наріжте впродовж тонкими скибками.
  6. Першу скибку змастіть зверху салом. Накрийте другою. Її теж зверху змастіть салом. І так до останньої. Верхню скибку змащувати не потрібно.
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Дайте настоятися 30 хвилин, щоб хліб просочився і пом’якшав. Нарізайте, їжте та насолоджуйтесь.

Джерело
Новий канал
Теги
Кулінарні рецепти
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