Сало для українця – це все: смачна та ситна їжа, зручна закуска, яку можна взяти в дорогу, на роботу, риболовлю, в похід, символ достатку. І замінити його не можна нічим. Існує багатенько рецептів страв із сала та з салом.
Шеф реаліті На ножах Шеф Алекс Якутов пропонує зробити “пиріг” із сала та житнього хліба.
Інгредієнти:
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- Сало – 400 г
- Хліб житній – 1 буханець
- Часник – за смаком
- Кріп – 20 г
- Петрушка – 20 г
Приготування:
- Свіже сало пропустіть через м’ясорубку. Якщо воно з тонкою шкіркою, то зрізати її не потрібно.
- Візьміть часнику за смаком. Якщо любите гостріше, часнику візьміть побільше. Очистіть зубчики й вичавіть у сало.
- Кріп та петрушку помийте, просушіть і дрібно нарубайте ножем. Додайте до сала.
- Все добре перемішайте, щоб вийшла ніжна суміш.
- Житній хліб наріжте впродовж тонкими скибками.
- Першу скибку змастіть зверху салом. Накрийте другою. Її теж зверху змастіть салом. І так до останньої. Верхню скибку змащувати не потрібно.
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Дайте настоятися 30 хвилин, щоб хліб просочився і пом’якшав. Нарізайте, їжте та насолоджуйтесь.