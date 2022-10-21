Сало для українця – це все: смачна та ситна їжа, зручна закуска, яку можна взяти в дорогу, на роботу, риболовлю, в похід, символ достатку. І замінити його не можна нічим. Існує багатенько рецептів страв із сала та з салом.

Шеф реаліті На ножах Шеф Алекс Якутов пропонує зробити “пиріг” із сала та житнього хліба.

Інгредієнти:

Зараз дивляться

Сало – 400 г

Хліб житній – 1 буханець

Часник – за смаком

Кріп – 20 г

Петрушка – 20 г

Приготування:

Свіже сало пропустіть через м’ясорубку. Якщо воно з тонкою шкіркою, то зрізати її не потрібно. Візьміть часнику за смаком. Якщо любите гостріше, часнику візьміть побільше. Очистіть зубчики й вичавіть у сало. Кріп та петрушку помийте, просушіть і дрібно нарубайте ножем. Додайте до сала. Все добре перемішайте, щоб вийшла ніжна суміш. Житній хліб наріжте впродовж тонкими скибками. Першу скибку змастіть зверху салом. Накрийте другою. Її теж зверху змастіть салом. І так до останньої. Верхню скибку змащувати не потрібно.

Читайте також: Полуничний пляцок від Алекса Якутова

Дайте настоятися 30 хвилин, щоб хліб просочився і пом’якшав. Нарізайте, їжте та насолоджуйтесь.