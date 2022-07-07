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Їжа

Пиріг з вишнею: смак дитинства

7 Липня 2022, 15:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пирог с вішнями
Джерело: Depositphotos

У багатьох господинь в арсеналі є традиційний рецепт пирога з вишнею. Та Шеф Євген Клопотенко до всього додає якусь свою “родзинку”, і вишневий пиріг – не виключення. Не зважаючи на те, що пиріг виходить соковитим, він приготував до нього ще й вишневий соус.

Для тіста:

Для начинки:

Тісто. Спочатку зробіть опару – змішайте молоко, дріжджі, цукор і борошно. Приберіть в тепле місце на 15 хвилин. Потім додайте сіль, рослинну олію, решту борошна і замісіть тісто.

Начинка – в невелику каструлю викладіть вишню додайте цукор, корицю, кардамон (кілька зерен), доведіть до кипіння і варіть 7 хвилин. Процідіть сік з вишні через сито – він потрібен для приготування соусу, яким ми доповнимо пиріг. Крохмаль розведіть в невеликій кількості холодної води і додайте до соусу, трохи проваріть в каструлі, щоб він загус.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте тісто, викладіть начинку з проварених ягід вишні. Загорніть тісто у вигляді невеликої буханки, зробіть кілька неглибоких надрізів ножем. Змастіть збитим яйцем і поставте в духовку на 25-30 хвилин або до появи золотистої скоринки. Подавайте вишневий пиріг разом із вишневим соусом.Джерело: Євген Клопотенко

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