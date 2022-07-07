У багатьох господинь в арсеналі є традиційний рецепт пирога з вишнею. Та Шеф Євген Клопотенко до всього додає якусь свою “родзинку”, і вишневий пиріг – не виключення. Не зважаючи на те, що пиріг виходить соковитим, він приготував до нього ще й вишневий соус.
Для тіста:
Для начинки:
Тісто. Спочатку зробіть опару – змішайте молоко, дріжджі, цукор і борошно. Приберіть в тепле місце на 15 хвилин. Потім додайте сіль, рослинну олію, решту борошна і замісіть тісто.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкачайте тісто, викладіть начинку з проварених ягід вишні. Загорніть тісто у вигляді невеликої буханки, зробіть кілька неглибоких надрізів ножем. Змастіть збитим яйцем і поставте в духовку на 25-30 хвилин або до появи золотистої скоринки. Подавайте вишневий пиріг разом із вишневим соусом.Джерело: Євген Клопотенко