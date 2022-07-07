Тісто. Спочатку зробіть опару – змішайте молоко, дріжджі, цукор і борошно. Приберіть в тепле місце на 15 хвилин. Потім додайте сіль, рослинну олію, решту борошна і замісіть тісто.

Начинка – в невелику каструлю викладіть вишню додайте цукор, корицю, кардамон (кілька зерен), доведіть до кипіння і варіть 7 хвилин. Процідіть сік з вишні через сито – він потрібен для приготування соусу, яким ми доповнимо пиріг. Крохмаль розведіть в невеликій кількості холодної води і додайте до соусу, трохи проваріть в каструлі, щоб він загус.