Рецептів паски є просто безліч. Напередодні Великодня кожна господиня запасається улюбленими рецептами страв. Учасниця проєкту Холостяк-10 Аліна Ляшук поділилася рецептом паски, який дістався їй від прабабусі. Дівчина розповіла, що паски виходять смачними і довго не черствіють. Рецепт паски на молоці – читайте в матеріалі.

Рецепт паски на молоці 2023

Інгредієнти:

1 літр теплого молока;

10 цілих яєць;

10 жовтків;

3,5 склянки цукру.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти необхідно збити. Потім додайте один стакан розтопленого масла, півсклянки олії, 200 г дріжджів і дрібку солі. Все це розмішти і залишити на дві години в теплі. Потім потрібно висипати борошно. Щоб тісто вийшло не густим і краще вимішувалося, варто додати дві ложки соняшникової олії. А коли тісто підійде – можна починати ліпити паски. Формочки змастіть маслом. Наповніть 1/3 форми і обов’язково залиште, щоб тісто підійшло до країв форми, бо якщо не підійде, то паска трісне. Верх пасок змастіть яйцем і поставте випікатися за температури 180 градусів на 30 хвилин.

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