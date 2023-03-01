Рецептів паски є просто безліч. Напередодні Великодня кожна господиня запасається улюбленими рецептами страв. Учасниця проєкту Холостяк-10 Аліна Ляшук поділилася рецептом паски, який дістався їй від прабабусі. Дівчина розповіла, що паски виходять смачними і довго не черствіють. Рецепт паски на молоці – читайте в матеріалі.
Рецепт паски на молоці 2023
Інгредієнти:
- 1 літр теплого молока;
- 10 цілих яєць;
- 10 жовтків;
- 3,5 склянки цукру.
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти необхідно збити.
- Потім додайте один стакан розтопленого масла, півсклянки олії, 200 г дріжджів і дрібку солі.
- Все це розмішти і залишити на дві години в теплі.
- Потім потрібно висипати борошно. Щоб тісто вийшло не густим і краще вимішувалося, варто додати дві ложки соняшникової олії.
- А коли тісто підійде – можна починати ліпити паски.
- Формочки змастіть маслом. Наповніть 1/3 форми і обов’язково залиште, щоб тісто підійшло до країв форми, бо якщо не підійде, то паска трісне.
- Верх пасок змастіть яйцем і поставте випікатися за температури 180 градусів на 30 хвилин.
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