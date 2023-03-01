Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Рецепт паски на молоці від учасниці Холостяка Аліни Ляшук

1 Березня 2023, 15:48
Анна Голішевська Редакторка сайту
Пасха
Джерело: Unsplash

Рецептів паски є просто безліч. Напередодні Великодня кожна господиня запасається улюбленими рецептами страв. Учасниця проєкту Холостяк-10 Аліна Ляшук поділилася рецептом паски, який дістався їй від прабабусі. Дівчина розповіла, що паски виходять смачними і довго не черствіють. Рецепт паски на молоці – читайте в матеріалі.

Рецепт паски на молоці 2023

Інгредієнти:

  • 1 літр теплого молока;
  • 10 цілих яєць;
  • 10 жовтків;
  • 3,5 склянки цукру.

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти необхідно збити.
  2. Потім додайте один стакан розтопленого масла, півсклянки олії, 200 г дріжджів і дрібку солі.
  3. Все це розмішти і залишити на дві години в теплі.
  4. Потім потрібно висипати борошно. Щоб тісто вийшло не густим і краще вимішувалося, варто додати дві ложки соняшникової олії.
  5. А коли тісто підійде – можна починати ліпити паски.
  6. Формочки змастіть маслом. Наповніть 1/3 форми і обов’язково залиште, щоб тісто підійшло до країв форми, бо якщо не підійде, то паска трісне.
  7. Верх пасок змастіть яйцем і поставте випікатися за температури 180 градусів на 30 хвилин.
Читайте також:
Паска, глазур для паскиГлазур на желатині, яка не обсипається – рецепт на Великдень 2023

Читайте також:

Зараз дивляться

Теги
Великдень Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь