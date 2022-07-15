Усі полюбляють смачну смажену картоплю. Тим паче, варіацій її приготування безліч – засмажити просто або ж додати гриби, м’ясо чи овочі.

Більшість дівчат відмовляють собі у задоволенні поласувати смаженою картоплею, вважаючи її занадто калорійною. Проте існують прості та дієтичні рецепти.

Як приготувати дієтичну смажену картоплю – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт смаженої картоплі

Інгредієнти:

картопля – кількість на ваш розсуд;

вода – літр;

часник – три-п’ять зубчиків;

сіль;

перець мелений;

олія.

Приготування:

Ретельно помийте та почистіть картоплю Поріжте її на невеликі скибочки та закиньте в каструлю. Залийте картоплю водою та поставте на вогонь. Коли вода закипить, вимикайте вогонь та зливайте воду – процес варіння там потрібен для того, аби картопля трішки розм’якла. Поставте сковорідку на вогонь та додайте трішки олії. Покладіть картоплю у сковорідку та смажте на великому вогні, не закриваючи кришкою. Коли у картоплі з’явиться легенька скоринка, зробіть маленький вогонь. Томіть її близько 15-20 хв, постійно помішуючи. Коли картопля пустить приємний аромат, додайте сіль та спеції за смаком. Закрийте сковорідку кришкою та залиште хвилин на п’ять-сім (на дуже маленькому вогні). Паралельно мілко наріжте часник. Коли картопля приготується, додайте часник.

Якщо у вас виникло запитання, навіщо ми спочатку проварювали картоплю, пояснюємо – справа в тому, що для смаження картоплі знадобиться немало часу та олії, аби страва не пригоріла.

Аби знизити кількість використаної олії та калорійності, ми проварюємо картоплю, після чого вона набагато швидше смажиться.