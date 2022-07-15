Усі полюбляють смачну смажену картоплю. Тим паче, варіацій її приготування безліч – засмажити просто або ж додати гриби, м’ясо чи овочі.
Більшість дівчат відмовляють собі у задоволенні поласувати смаженою картоплею, вважаючи її занадто калорійною. Проте існують прості та дієтичні рецепти.
Як приготувати дієтичну смажену картоплю – читайте в нашому матеріалі.
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Рецепт смаженої картоплі
Інгредієнти:
- картопля – кількість на ваш розсуд;
- вода – літр;
- часник – три-п’ять зубчиків;
- сіль;
- перець мелений;
- олія.
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть картоплю
- Поріжте її на невеликі скибочки та закиньте в каструлю.
- Залийте картоплю водою та поставте на вогонь.
- Коли вода закипить, вимикайте вогонь та зливайте воду – процес варіння там потрібен для того, аби картопля трішки розм’якла.
- Поставте сковорідку на вогонь та додайте трішки олії.
- Покладіть картоплю у сковорідку та смажте на великому вогні, не закриваючи кришкою.
- Коли у картоплі з’явиться легенька скоринка, зробіть маленький вогонь.
- Томіть її близько 15-20 хв, постійно помішуючи.
- Коли картопля пустить приємний аромат, додайте сіль та спеції за смаком.
- Закрийте сковорідку кришкою та залиште хвилин на п’ять-сім (на дуже маленькому вогні).
- Паралельно мілко наріжте часник.
- Коли картопля приготується, додайте часник.
Якщо у вас виникло запитання, навіщо ми спочатку проварювали картоплю, пояснюємо – справа в тому, що для смаження картоплі знадобиться немало часу та олії, аби страва не пригоріла.
Аби знизити кількість використаної олії та калорійності, ми проварюємо картоплю, після чого вона набагато швидше смажиться.
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