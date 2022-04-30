Робота в садку та на городі: як захистити своє здоров’я

Весна, а разом з нею роботи у садку та на городі у самому розпалі. Така праця позитивно впливає на фізичний та психоемоційний стан, проте важливо дбати про свою шкіру. Крім того, існують й інші ризики для здоров’я.

Дерматолог Вікторія Миронюк озвучила рекомендації, які допоможуть уникнути їх.

– Під час роботи з рослинами все, починаючи від соку рослини і закінчуючи гілками або колючками, може пошкодити вашу шкіру. Контакт з деякими рослинами може викликати алергічну реакцію. Найкращий спосіб захистити себе – прикрити шкіру, – зазначає Вікторія Миронюк.

Під час роботи з рослинами дерматологи рекомендують носити:

рукавички;

сорочку з довгими рукавами;

довгі штани;

шкарпетки;

взуття, яке закриває ноги.

Водночас треба пам’ятати про захист від сонця. Для цього треба носити капелюх з широкими полями та сонцезахисні окуляри під час перебування на вулиці.

– Використовуйте сонцезахисний крем, щоб захистити шкіру від сонця. Обов’язково нанесіть його на всю шкіру, не прикриту одягом, зокрема обличчя, шию та вуха. Поновлюйте засіб кожні дві години, – додає лікар.

Треба уникати заняття садівництвом у години найбільшої сонячної активності з 10 ранку до 14 години.

Також треба не забувати пити воду і вчасно їсти.

Рекомендується вживати заходів, щоб уникнути укусів комах.

– Після роботи перевіряйте свою шкіру від ніг до голови на наявність кліщів, коли ви закінчите садівництво, обов’язково огляньте шкіру між пальцями ніг, лінію росту волосся та пахви, – зазначає Вікторія Миронюк.

Будь-які порізи та рани треба правильно обробляти. У разі серйозних травмувань – звернутися до лікаря.