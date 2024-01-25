Розсольник – дуже смачна та поживна перша страва, яка актуальна в зимову пору року. Неймовірний кисленький смак цього супу подобається багатьом.

Рецепт розкольника не складний і його запросто можна приготувати в домашніх умовах.

Як зварити розсольник

Приготуймо класичний розсольник. Але, за бажанням, в розсольник можна додати перлову крупу або рис. Замість м’яса в розсольник можна покласти попередньо підготовлені (замочені та зварені яловичі або свинячі нирки).

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Інгредієнти:

свинина – 800 г

огірки солоні – 3 шт.

розсіл огірковий (проціджений) – 1 склянка

картопля – 4-5 шт.

морква – 1 шт.

цибуля – 2 шт.

томатний соус – 1 ст. л.

корінь петрушки (невеликий) – 1 шт.

олія – для смаження

лавровий лист – 2 шт.

перець горошком – 4-7 шт.

сіль – до смаку

мелений чорний перець – до смаку

зелень та сметана – для подачі

Приготування:

В каструлю вливаємо 2,5 л холодної води, викладаємо нарізане м’ясо і доводимо до кипіння. Знімаємо пінку, додаємо лавровий лист і перець горошком і варимо 30 хвилин. Додаємо нарізану кубиками картоплю і готуємо ще 20 хвилини. Тим часом у пательні на олії смажимо овочі (натерту моркву і нарізану цибулю) до напівготовності. У кінці приготування додаємо томатний соус і перемішуємо. В іншу сковороду вливаємо трішки олії та смажимо нарізаний кубиками корінь петрушки. Додаємо натерті огірки, вливаємо трішки води і тушкуємо близько 15 хвилин. Викладаємо в бульйон моркву з цибулею і томатним соусом, готуємо 10 хвилин. Потім додаємо в бульйон тушковані огірки, вливаємо розсіл, солимо, перчимо до смаку і готуємо, після закипання, ще 15 хвилин. Класичний розсольник розливаємо у глибокі тарілки. Подаємо гарячим, зі сметаною та зеленню.

Розсольник можна приготувати пісний (на овочевому бульйоні), рибний, з грибами або з м’ясом птиці. Деякі господині готують його на овочевому бульйоні та додають м’ясні фрикадельки.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.