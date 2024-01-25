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Розсольник: класичний рецепт приготування

25 Січня 2024, 11:30
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Розсольник

Розсольник – дуже смачна та поживна перша страва, яка актуальна в зимову пору року. Неймовірний кисленький смак цього супу подобається багатьом.

Рецепт розкольника не складний і його запросто можна приготувати в домашніх умовах.

Як зварити розсольник

Приготуймо класичний розсольник. Але, за бажанням, в розсольник можна додати перлову крупу або рис. Замість м’яса в розсольник можна покласти попередньо підготовлені (замочені та зварені яловичі або свинячі нирки).

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Інгредієнти:

  • свинина – 800 г
  • огірки солоні – 3 шт.
  • розсіл огірковий (проціджений) – 1 склянка
  • картопля – 4-5 шт.
  • морква – 1 шт.
  • цибуля – 2 шт.
  • томатний соус – 1 ст. л.
  • корінь петрушки (невеликий) – 1 шт.
  • олія – для смаження
  • лавровий лист – 2 шт.
  • перець горошком – 4-7 шт.
  • сіль – до смаку
  • мелений чорний перець – до смаку
  • зелень та сметана – для подачі

Приготування:

  1. В каструлю вливаємо 2,5 л холодної води, викладаємо нарізане м’ясо і доводимо до кипіння. Знімаємо пінку, додаємо лавровий лист і перець горошком і варимо 30 хвилин.
  2. Додаємо нарізану кубиками картоплю і готуємо ще 20 хвилини.
  3. Тим часом у пательні на олії смажимо овочі (натерту моркву і нарізану цибулю) до напівготовності. У кінці приготування додаємо томатний соус і перемішуємо.
  4. В іншу сковороду вливаємо трішки олії та смажимо нарізаний кубиками корінь петрушки. Додаємо натерті огірки, вливаємо трішки води і тушкуємо близько 15 хвилин.
  5. Викладаємо в бульйон моркву з цибулею і томатним соусом, готуємо 10 хвилин.
  6. Потім додаємо в бульйон тушковані огірки, вливаємо розсіл, солимо, перчимо до смаку і готуємо, після закипання, ще 15 хвилин.
  7. Класичний розсольник розливаємо у глибокі тарілки. Подаємо гарячим, зі сметаною та зеленню.

Розсольник можна приготувати пісний (на овочевому бульйоні), рибний, з грибами або з м’ясом птиці. Деякі господині готують його на овочевому бульйоні та додають м’ясні фрикадельки.

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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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