Розтяжки (стрії) – тонкі лінії на шкірі, які виникають через розриви підшкірних тканин внаслідок швидкого зростання самої шкіри. Проблема найчастіше не медична, а естетична, тому що людям неприємно бачити шкіру у розтяжках.

Чому виникають стрії і чи можна їх позбутися, розповідає лікар-педіатр Євген Комаровський.

– Розтяжки, або стрії, – це проблема не шкіри, а тканин, що знаходяться під нею. Розрив колагену та еластину призводять до того, що на поверхні виникають ділянки, що відрізняються кольором від основної шкіри, – розповідає лікар.

Причини розтяжок

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В основі процесу розривів тканин лежать такі причини:

Інтенсивне зростання шкіри, швидке розтягування її. У підлітків під час інтенсивного зростання (у 70% дівчаток і 40% хлопчиків). У вагітних. В основному вони виникають на грудях, животі та стегнах. Можуть виникнути у спортсменів, які дуже інтенсивно нарощують обсяг м’язів та використовують кортикостероїди. Серйозні коливання гормонів. Особливо це стосується гормонів надниркових залоз. Генетика. Якщо у мами були розтяжки під час вагітності, то у дочки у 99% вони також з’являться. Хвороби, пов’язані з надмірним продукуванням гормонів надпоєчників.

Ознаки розтяжок

– Якщо є причини виникнення розтяжок, зазначені вище, – пояснює лікар. – То деякі ознаки розтяжок можна розпізнати заздалегідь.

Ділянки шкіри, де готові утворитися стрії, стають тоншими і рожевими, ніж вся решта шкіри.

Потім на ній з’являються червоні лінії, які можуть бути з фіолетовим відтінком. Згодом вони світлішають.

Довжина ліній 5-7 см, а ширина варіюється в залежності від інтенсивності розтягування шкіри – від одного до 10 мм. У людей із хворобами, пов’язаними з наднирниками можуть бути й більше.

Як позбутися

– Коли проблема стає дуже помітною, то люди готові зробити все, що завгодно, лише позбутися смуг, що потворюють шкіру, – каже Комаровський. – І тут я хочу застерегти вас від необдуманих кроків.

По-перше, стверджує лікар, немає серйозних досліджень, що підтверджують існування ефективних кремів та мазей від розтяжок. А вони недешеві, тому не варто кидатися і купувати перший засіб, що попався.

По-друге, згодом розтяжки зникають самі по собі чи стають малопомітними. Тому неможливо з упевненістю сказати, що стало справжньою причиною – природа чи лікарські засоби.

Третє, якщо ви збираєтеся завагітніти або вже вагітні, то в жодному разі не застосовуйте засоби, що належать до ретиноїдів (містять вітамін А). Тому що вони дуже шкодять плоду.

Є три основні групи препаратів, які можуть покращити стан шкіри при стріях:

засоби на основі гіалуронової кислоти.

засоби на основі трави центели.

третиноїн (саме той ретиноїд, який протипоказаний вагітним).

Що можна застосувати для профілактики

Вважається, що посилене зволоження допомагає покращити стан шкіри.

Тому можна після душу наносити на шкіру зволожуючий крем, одягати на тіло помірно щільну футболку і лягати спати.

Якщо нічого не допомагає

Якщо ефекту від зовнішнього впливу немає, йдіть до фахівця. У дерматологів є маса інструментів та апаратів для допомоги при стріях.

Перед відвідуванням лікаря, почитайте відгуки та виберіть той центр, який користується найбільшою популярністю і має позитивні відгуки.

Пластична хірургія не прибирає стрії, вона може усунути тільки складки шкіри, що утворилися після зниження ваги, а з ними і розтяжки.

Джерело: Євген Комаровський