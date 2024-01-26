Салат Чука: що це і чи варто їсти регулярно

Салат Чука – смачна, корисна і поживна японська страва, основа якої водорості вакаме (ундарія пір’яста). Нагадують вони чимось морську капусту, але ніжніші та мають більш приємний аромат.

Використовують водорості вакаме при приготуванні супів, салатів та закусок.

Користь салату Чука

Цей малокалорійна страва приваблює не тільки своїм чудовим смаком, а й корисними властивостями. Що стосується користі для здоров’я, він є цінним джерелом багатьох корисних речовин. Окрім кальцію та йоду, вакаме мають у своєму складі ейкозапентаєнову кислоту, омега-3, тіамін та ніацин.

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У східній медицині вакаме використовують для загального оздоровлення, очищення крові, поліпшення стану шкіри, зміцнення волосся та нігтів.

Якщо немає протипоказань, постійне вживання салату Чука сприяє нормалізації роботи підшлункової залози та печінки, а також стабілізує процес жовчовиділення.

Ця низькокалорійна страва підійде й тим, хто дотримується дієтичного харчування. Утриматися від вживання рекомендують людям, в організмі яких надлишок йоду та при будь-яких захворювань щитоподібної залози.

Салат Чука – рецепт в домашніх умовах

Ця апетитна та корисна страва чудово втамовує голод і має безліч шанувальників. Варто приготувати!

Що входить до складу салату Чука:

водорості вакаме сухі – 50-60 г

соєвий соус – 3-4 ст. л.

кунжутна олія – 3 ст. л.

рисовий оцет – 2 ст. л.

цукор тростинний – 2-3 ч. л.

часник – 1 зубок

кунжут – 3 ст. л.

Приготування:

Водорості заливаємо теплою водою і залишаємо на 3 хвилини. Потім перекидаємо водорості на друшляк, промиваємо і даємо воді повністю стекти. Кунжут підсушуємо на сухій сковороді та охолоджуємо. В невеликій мисочці поєднуємо та перемішуємо: соєвий соус, цукор, кунжутну олію, рисовий оцет та пропущений через прес зубок часнику. Поливаємо водорості отриманою заправкою і гарно перемішуємо. Даємо настоятися близько 1 години. Потім додаємо кунжут і ще раз перемішуємо.

Якщо ви придбали заморожені водорості, перед приготуванням їх необхідно розморозити. Надріжте пакет і відріжте необхідну кількість водоростей. Іншу частину помістить в морозилку для зберігання. Розморожувати бажано за кімнатної температури, але також можна в мікрохвильовці в режимі “розмороження”.

Салат Чука: з чим їсти

Подавати краще з горіховим соусом та часточками лимона. Ніжний солодкуватий смак горіхового соусу чудово відтінить смак водоростей.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.