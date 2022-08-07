Хоч буряк і вважають більш зимовим овочем, з ним можна готувати смачні страви увесь рік.

Ось і салат зі шпинатом і буряком – це завжди доречно, вважає шеф Євген Клопотенко. Більше того, буряк і шпинат позитивно впливають на кровотворення та кровоносну систему.

Якщо їх поєднати в одній страві, то ефект лікувально-профілактичної дії буде подвійним.

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Салат з буряка та шпинату

Інгредієнти

120 г шпинату

1 середній варений буряк

120 г фети

1 ст. л. смаженого гарбузового насіння

1 зубчик часнику

2 ст. л. ароматної соняшникової олії

сіль до смаку