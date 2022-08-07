Хоч буряк і вважають більш зимовим овочем, з ним можна готувати смачні страви увесь рік.
Ось і салат зі шпинатом і буряком – це завжди доречно, вважає шеф Євген Клопотенко. Більше того, буряк і шпинат позитивно впливають на кровотворення та кровоносну систему.
Якщо їх поєднати в одній страві, то ефект лікувально-профілактичної дії буде подвійним.
Салат з буряка та шпинату
Інгредієнти
Помийте бурячок середнього розміру. Не очищуючи його від шкірки, покладіть у велику каструлю та залийте водою. Додайте дрібку солі та варіть на середньому вогні протягом 1,5-2 годин. Перевіряйте готовність виделкою чи ножем, вони мають легко входити у буряк.
Помийте шпинат та просушіть паперовими рушниками. Хвостики можна не обрізати
Коли буряк трохи охолоне, поріжте його слайсами. Можна обрати і будь-яку іншу форму нарізки, як вам більше до вподоби. Зубчик часнику дрібно посічіть чи пропустіть через прес.
Викладіть у миску буряк, часник, листочки шпинату. Сир фету, порізану невеличкими кубиками чи покришіть руками, додайте до салату.
Всипте гарбузове насіння, посоліть до смаку та полийте салат ароматною соняшниковою олією.
Джерело: Євген Клопотенко