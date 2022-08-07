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Їжа

Салат для підвищення гемоглобіну

7 Серпня 2022, 18:57
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Салат для підвищення гемоглобіну

Хоч буряк і вважають більш зимовим овочем, з ним можна готувати смачні страви увесь рік.

Ось і салат зі шпинатом і буряком – це завжди доречно, вважає шеф Євген Клопотенко. Більше того, буряк і шпинат позитивно впливають на кровотворення та кровоносну систему.

Якщо їх поєднати в одній страві, то ефект лікувально-профілактичної дії буде подвійним.

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Салат з буряка та шпинату

Інгредієнти

Помийте бурячок середнього розміру. Не очищуючи його від шкірки, покладіть у велику каструлю та залийте водою. Додайте дрібку солі та варіть на середньому вогні протягом 1,5-2 годин. Перевіряйте готовність виделкою чи ножем, вони мають легко входити у буряк.

Помийте шпинат та просушіть паперовими рушниками. Хвостики можна не обрізати

Коли буряк трохи охолоне, поріжте його слайсами. Можна обрати і будь-яку іншу форму нарізки, як вам більше до вподоби. Зубчик часнику дрібно посічіть чи пропустіть через прес.

Викладіть у миску буряк, часник, листочки шпинату. Сир фету, порізану невеличкими кубиками чи покришіть руками, додайте до салату.

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Всипте гарбузове насіння, посоліть до смаку та полийте салат ароматною соняшниковою олією.

Джерело: Євген Клопотенко

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