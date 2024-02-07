Салат із гранатом: 5 смачних рецептів

Поговорім про чудову ідею для святкового столу – салат з гранатом.
Будь-які салати з гранатом – справжній шедевр! Вони ефектно виглядають, дуже смачні та готуються швидко і просто.
Пропонуємо на вибір чудові ідеї – рецепти салатів з гранатом на будь-який смак і гаманець.
Королівський салат з гранатом і куркою готується шарами та повинен вистоятися в холодильнику, щоб інгредієнти гарно просочилися майонезом.
Салат з гранатом і буряком – малокалорійний і дуже корисний. Це просто вітамінна бомба для тих, хто контролює свою вагу та слідкує за фігурою.
Салат з гранатом і сиром – легкий, ніжний, з чудовою заправкою без майонезу.
Салат з гранатом і ананасом ситний, калорійний, але такий смачний, що варто приготувати та посмакувати ним на святковому застіллі.
Салат з гранатом і сухариками – дуже хрусткий та апетитний. Заправлений салат вегетаріанським майонезом на аквафабі.
Гранат містить багато вітамінів та антиоксидантів, які зміцнюють імунітет і позитивно впливають на здоров’я загалом.
Заінтриговані? Вибираймо салат на свій смак і почнімо готувати!
Салат з гранатом і сухариками
У цьому салаті не зайвими будуть нарізані тонкими пластинками смажені печериці.
Інгредієнти:
- листя салату – 1 пучок
- кукурудза консервована – 100 г
- зерна граната – 3 ст. л.
- помідори чері – 6-8 шт.
- сухарики домашні – до смаку
- сіль – до смаку
- зелень – до смаку
Рецепт вегетаріанського майонезу для салату читай тут.
Як приготувати салат з гранатом і сухариками:
- Листя салату промиваємо, обсушуємо і нарізаємо або рвемо руками.
- Помідори чері промиваємо і розрізаємо на половинки.
- На таріль для подачі викладаємо листя салату.
- В окремій мисці поєднуємо кукурудзу, помідори чері, зерна граната і сухарики, солимо.
- Викладаємо усі інгредієнти на листя салату і поливаємо вегетаріанським майонезом.
- Прикрашаємо салат нарізаною зеленною.
Королівський салат з гранатом і куркою – рецепт без буряка
Цей чудовий салат можна також приготувати з буряком. Для вказаної кількості інгредієнтів достатньо буде одного середнього вареного буряка натертого на середній тертці.
Інгредієнти:
- гранат середнього розміру – 1 шт.
- куряче філе варене – 1 шт.
- яйця варені – у шт.
- картопля варена – 1-2 шт.
- морква варена – 1 шт.
- цибуля ріпчаста або біла – 1 шт.
- волоські горіхи почищені – 5-8 шт.
- майонез – до смаку
- часник – 2 зубки
- сіль, мелений чорний перець – до смаку
Як приготувати королівський салат з гранатом і куркою:
- Куряче філе нарізаємо кубиками або смужками.
- Усі овочі та яйця чистимо.
- Картоплю та моркву окремо натираємо на тертці.
- Яйця нарізаємо кубиками або натираємо на грубу терку.
- Цибулину нарізаємо дрібними кубиками, заливаємо окропом (100 мл) і залишаємо на 5 хвилин. Потім злегка відтискаємо.
- До майонезу додаємо пропущений через прес часник, перемішуємо.
- Викладаємо королівський салат шарами на пласку тарілку. На середину тарілки ставимо склянку. Кожен шар солимо, перчимо, змащуємо майонезом:
- Шар 1 – терта картопля. Шар 2 – терта морква. Шар 3 – нарізані волоські горіхи. Шар 4 – куряче філе. Шар 5 – цибуля. Шар 6 – варені яйця.
- Верх і боки салату змащуємо майонезом.
- Салат прикрашаємо зернами граната і поміщаємо у холодильник на 3-7 годин.
- Потім дістаємо склянку і прикрашаємо салат зеленню та іншими інгредієнтами до вашого смаку.
Салат з гранатом і буряком
Цей фітнес-салат складається усього з двох інгредієнтів та заправки. Дуже смачно та корисно!
Інгредієнти:
- гранат середнього розміру – 1 шт.
- буряк варений – 2 шт.
Для заправки:
- оливкова олія – 3 ст. л.
- сік лимона – 1 ст. л.
- сіль, мелений чорний перець, прованські або італійські трави – до смаку
Як приготувати салат з гранатом і буряком:
- Для заправки поєднуємо і перемішуємо усі інгредієнти.
- Буряк нарізаємо маленькими або середніми кубиками.
- Додаємо до буряку зерна граната.
- Поливаємо заправкою. Смачного!
Салат з гранатом і сиром
За бажанням салат можна полити салатним соусом Бальзаміко.
Інгредієнти:
- рукола – 2 пучки
- зерна граната – 2-3 ст. л.
- сир Фета або інший до вашого смаку – 100 г
- смажені печериці – 100 г
Для заправки:
- оливкова олія – 3 ст. л.
- сіль, мелений чорний або білий перець – до смаку
- часник – 1 зубок
Як приготувати салат з гранатом і сиром:
- У миску викладаємо промиту та нарізану руколу і кубики фети.
- Додаємо печериці та гранат.
- Для заправки поєднуємо і перемішуємо олію, спеції і пропущений через прес зубок часнику.
- Поливаємо салат заправку і обережно перемішуємо.
Салат з гранатом і ананасом
Якщо хочете отримати більш солодкий салат, кладіть більше ананасів.
Інгредієнти:
- куряче філе копчене або варене – 350 г
маринована цибуля (нарізана кубиками) – 1 ст. л.
- ананас консервований або свіжий – 200 г
- зерна гранату – 3-4 ст. л.
- яйця варені – 2 шт.
- майонез з розтертим часником – до смаку
- сіль, мелений чорний перець до смаку
- зелень для прикрашання – до смаку
Як приготувати салат з гранатом і ананасом:
- Філе та почищені яйця нарізаємо кубиками і поєднуємо.
- Додаємо мариновану цибулю солимо, перчимо і заправляємо майонезом.
- Викладаємо салат на тарілку.
- Зверху викладаємо нарізаний ананас.
- Посипаємо салат зернами гранату і прикрашаємо зеленню.
А ще можна зробити салат з міксом фруктів та гранатом, наприклад, з апельсинами, яблуками, грушами та гранатом, злегка заправити медово-лимонною заправкою і прикрасити до смаку. Цей салат буде справжнім відкриттям для тих, хто любить поєднання солодкого і кислого.
Отож, салати з гранатом – це не тільки смачно та апетитно, але й корисно. Спробуйте різноманітні комбінації. Ви обов’язково знайдете свій улюблений!