Салат із гранатом: 5 смачних рецептів

Поговорім про чудову ідею для святкового столу – салат з гранатом.

Будь-які салати з гранатом – справжній шедевр! Вони ефектно виглядають, дуже смачні та готуються швидко і просто.

Пропонуємо на вибір чудові ідеї – рецепти салатів з гранатом на будь-який смак і гаманець.

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Королівський салат з гранатом і куркою готується шарами та повинен вистоятися в холодильнику, щоб інгредієнти гарно просочилися майонезом.

Салат з гранатом і буряком – малокалорійний і дуже корисний. Це просто вітамінна бомба для тих, хто контролює свою вагу та слідкує за фігурою.

Салат з гранатом і сиром – легкий, ніжний, з чудовою заправкою без майонезу.

Салат з гранатом і ананасом ситний, калорійний, але такий смачний, що варто приготувати та посмакувати ним на святковому застіллі.

Салат з гранатом і сухариками – дуже хрусткий та апетитний. Заправлений салат вегетаріанським майонезом на аквафабі.

Гранат містить багато вітамінів та антиоксидантів, які зміцнюють імунітет і позитивно впливають на здоров’я загалом.

Заінтриговані? Вибираймо салат на свій смак і почнімо готувати!

Салат з гранатом і сухариками

У цьому салаті не зайвими будуть нарізані тонкими пластинками смажені печериці.

Інгредієнти:

листя салату – 1 пучок

кукурудза консервована – 100 г

зерна граната – 3 ст. л.

помідори чері – 6-8 шт.

сухарики домашні – до смаку

сіль – до смаку

зелень – до смаку

Рецепт вегетаріанського майонезу для салату читай тут.

Як приготувати салат з гранатом і сухариками:

Листя салату промиваємо, обсушуємо і нарізаємо або рвемо руками. Помідори чері промиваємо і розрізаємо на половинки. На таріль для подачі викладаємо листя салату. В окремій мисці поєднуємо кукурудзу, помідори чері, зерна граната і сухарики, солимо. Викладаємо усі інгредієнти на листя салату і поливаємо вегетаріанським майонезом. Прикрашаємо салат нарізаною зеленною.

Королівський салат з гранатом і куркою – рецепт без буряка

Цей чудовий салат можна також приготувати з буряком. Для вказаної кількості інгредієнтів достатньо буде одного середнього вареного буряка натертого на середній тертці.

Інгредієнти:

гранат середнього розміру – 1 шт.

куряче філе варене – 1 шт.

яйця варені – у шт.

картопля варена – 1-2 шт.

морква варена – 1 шт.

цибуля ріпчаста або біла – 1 шт.

волоські горіхи почищені – 5-8 шт.

майонез – до смаку

часник – 2 зубки

сіль, мелений чорний перець – до смаку

Як приготувати королівський салат з гранатом і куркою:

Куряче філе нарізаємо кубиками або смужками. Усі овочі та яйця чистимо. Картоплю та моркву окремо натираємо на тертці. Яйця нарізаємо кубиками або натираємо на грубу терку. Цибулину нарізаємо дрібними кубиками, заливаємо окропом (100 мл) і залишаємо на 5 хвилин. Потім злегка відтискаємо. До майонезу додаємо пропущений через прес часник, перемішуємо. Викладаємо королівський салат шарами на пласку тарілку. На середину тарілки ставимо склянку. Кожен шар солимо, перчимо, змащуємо майонезом: Шар 1 – терта картопля. Шар 2 – терта морква. Шар 3 – нарізані волоські горіхи. Шар 4 – куряче філе. Шар 5 – цибуля. Шар 6 – варені яйця. Верх і боки салату змащуємо майонезом. Салат прикрашаємо зернами граната і поміщаємо у холодильник на 3-7 годин. Потім дістаємо склянку і прикрашаємо салат зеленню та іншими інгредієнтами до вашого смаку.

Салат з гранатом і буряком

Цей фітнес-салат складається усього з двох інгредієнтів та заправки. Дуже смачно та корисно!

Інгредієнти:

гранат середнього розміру – 1 шт.

буряк варений – 2 шт.

Для заправки:

оливкова олія – 3 ст. л.

сік лимона – 1 ст. л.

сіль, мелений чорний перець, прованські або італійські трави – до смаку

Як приготувати салат з гранатом і буряком:

Для заправки поєднуємо і перемішуємо усі інгредієнти. Буряк нарізаємо маленькими або середніми кубиками. Додаємо до буряку зерна граната. Поливаємо заправкою. Смачного!

Салат з гранатом і сиром

За бажанням салат можна полити салатним соусом Бальзаміко.

Інгредієнти:

рукола – 2 пучки

зерна граната – 2-3 ст. л.

сир Фета або інший до вашого смаку – 100 г

смажені печериці – 100 г

Для заправки:

оливкова олія – 3 ст. л.

сіль, мелений чорний або білий перець – до смаку

часник – 1 зубок

Як приготувати салат з гранатом і сиром:

У миску викладаємо промиту та нарізану руколу і кубики фети. Додаємо печериці та гранат. Для заправки поєднуємо і перемішуємо олію, спеції і пропущений через прес зубок часнику. Поливаємо салат заправку і обережно перемішуємо.

Салат з гранатом і ананасом

Якщо хочете отримати більш солодкий салат, кладіть більше ананасів.

Інгредієнти:

куряче філе копчене або варене – 350 г

маринована цибуля (нарізана кубиками) – 1 ст. л.

маринована цибуля (нарізана кубиками) – 1 ст. л. ананас консервований або свіжий – 200 г

зерна гранату – 3-4 ст. л.

яйця варені – 2 шт.

майонез з розтертим часником – до смаку

сіль, мелений чорний перець до смаку

зелень для прикрашання – до смаку

Як приготувати салат з гранатом і ананасом:

Філе та почищені яйця нарізаємо кубиками і поєднуємо. Додаємо мариновану цибулю солимо, перчимо і заправляємо майонезом. Викладаємо салат на тарілку. Зверху викладаємо нарізаний ананас. Посипаємо салат зернами гранату і прикрашаємо зеленню.

А ще можна зробити салат з міксом фруктів та гранатом, наприклад, з апельсинами, яблуками, грушами та гранатом, злегка заправити медово-лимонною заправкою і прикрасити до смаку. Цей салат буде справжнім відкриттям для тих, хто любить поєднання солодкого і кислого.

Отож, салати з гранатом – це не тільки смачно та апетитно, але й корисно. Спробуйте різноманітні комбінації. Ви обов’язково знайдете свій улюблений!