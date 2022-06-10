Молода картопля, як і вся свіжа городина, багата на вітаміни. У ній містяться вітаміни A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, а вітаміну С втричі більше, ніж у тих бульбах, що пережили зиму. Якщо картоплю поєднати з іншою свіжою городиною, то можна отримати вітамінну бомбу на тарілці. Спробуйте приготувати салат з картоплею і шпинатом за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти:

Картопля молода – 150 г

Шпинат – 100 г

Рукола – 100 г

Спаржа – 2 стручки

Перепелині яйця – 4 шт.

Каперси – 15 г

Солоні огірки – 2 шт.

Болгарський перець – 0,5 шт.

Лимонний фреш – 1 ч. л.

Майонез – 3 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

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Почистіть картоплю. Я це роблю не ножем. Проходжуся новою губкою для миття посуду. Зваріть до готовності. Гарячу картоплю розламайте руками на середні шматки. Спаржу зачистіть та приваріть у підсоленій воді. Витягніть і перекладіть у крижану воду. Шоковий перепад температури дозволить не втратити колір. Розріжте на середні шматочки. Обмажте спаржу з картоплею на сковороді 10 хвилин. Перекладіть у миску, де будете замішувати салат. Шпинат та руколу наріжте. Покладіть до картоплі та спаржі. Відваріть перепелині яйця, очистіть їх. Приготуйте соус. Для цього дрібно наріжте солоні огірки, болгарський перець, додайте каперси, сіль та перець, влийте лимонний фреш. Перемішайте з майонезом.

Змішайте салат із соусом, зверху викладіть розрізані навпіл яйця. Смачного.