Молода картопля, як і вся свіжа городина, багата на вітаміни. У ній містяться вітаміни A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, а вітаміну С втричі більше, ніж у тих бульбах, що пережили зиму. Якщо картоплю поєднати з іншою свіжою городиною, то можна отримати вітамінну бомбу на тарілці. Спробуйте приготувати салат з картоплею і шпинатом за рецептом шефа та експерта реаліті Нового каналу На ножах Алекса Якутова.
Інгредієнти:
- Картопля молода – 150 г
- Шпинат – 100 г
- Рукола – 100 г
- Спаржа – 2 стручки
- Перепелині яйця – 4 шт.
- Каперси – 15 г
- Солоні огірки – 2 шт.
- Болгарський перець – 0,5 шт.
- Лимонний фреш – 1 ч. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
Приготування:
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- Почистіть картоплю. Я це роблю не ножем. Проходжуся новою губкою для миття посуду.
- Зваріть до готовності. Гарячу картоплю розламайте руками на середні шматки.
- Спаржу зачистіть та приваріть у підсоленій воді. Витягніть і перекладіть у крижану воду. Шоковий перепад температури дозволить не втратити колір. Розріжте на середні шматочки.
- Обмажте спаржу з картоплею на сковороді 10 хвилин. Перекладіть у миску, де будете замішувати салат.
- Шпинат та руколу наріжте. Покладіть до картоплі та спаржі.
- Відваріть перепелині яйця, очистіть їх.
- Приготуйте соус. Для цього дрібно наріжте солоні огірки, болгарський перець, додайте каперси, сіль та перець, влийте лимонний фреш. Перемішайте з майонезом.
Змішайте салат із соусом, зверху викладіть розрізані навпіл яйця. Смачного.